Bauen

Die Baugenehmigungen in Deutschland haben auch im Oktober deutlich angezogen. (Foto: dpa/Panama Pictures/Dwi Anoraganingrum)

18.12.2025

Nach langer Flaute: Baugenehmigungen steigen wieder

Es werden wieder deutlich mehr Wohnungen in Deutschland genehmigt. Vor allem bei Einfamilienhäusern geht es bergauf. Neue Zahlen machen Hoffnung für 2026

Lichtblick im Kampf gegen Wohnungsmangel und steigende Mieten: Die Baugenehmigungen in Deutschland haben auch im Oktober deutlich angezogen. Insgesamt wurden 19.900 Wohnungen bewilligt, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Das waren 6,8 Prozent oder 1.300 Baugenehmigungen mehr als im Vorjahresmonat. Damit setzt sich die Erholung der vergangenen Monate fort.

Aufwärtstrend bei Einfamilienhäusern

Von Januar bis Oktober zeigen die Zahlen nun deutlich nach oben. In den ersten zehn Monaten des Jahres wurde der Bau von 195.400 Wohnungen in neuen und bestehenden Gebäuden genehmigt - 11,2 Prozent oder 19.600 mehr als im Vorjahreszeitraum. 

In neuen Wohngebäuden wurden von Januar bis Oktober 159.200 Wohnungen bewilligt. Dabei stieg die Zahl bei Einfamilienhäusern besonders stark um gut 16 Prozent auf 37.000, während bei Zweifamilienhäusern ein leichtes Minus auf 10.600 stand. In Mehrfamilienhäusern, der zahlenmäßig stärksten Gebäudeart, legten die Baugenehmigungen um gut 13 Prozent zu auf 104.100.

Wohnungsbau in der Krise

Die Zahlen sind ein wichtiger Indikator: Was nicht genehmigt wird, wird später nicht gebaut. Der Wohnungsbau steckt angesichts gestiegener Zinsen und Baukosten in der Krise. Im vergangenen Jahr wurden 251.900 Wohnungen in Deutschland fertiggestellt, so wenig wie seit 2015 nicht mehr. Mit den geplanten staatlichen Milliardenausgaben für Infrastruktur schöpft die Baubranche Hoffnung für 2026.

Vor allem in Ballungsräumen ist bezahlbarer Wohnraum knapp. Die Bundesregierung will mit einem "Bau-Turbo" über schnellere Genehmigungen den Wohnungsbau voranbringen.

Auch in Bayern gab es zuletzt ein paar positive Nachrichten vom Wohnungsbau. (BSZ/dpa)
 

