Nachhaltig, qualitätsgeprüft und wohngesund

Holz ist ein nachhaltiger Baustoff – klimaneutral, natürlich und nachwachsend. Es eignet sich mit seinen Eigenschaften ideal für die Anforderungen zukunftsfähigen Bauens. Der Fertighausbau hat im Hinblick auf Fertigung und innovative Lösungen Pionierarbeit geleistet und industrielle Vorfertigung mit individueller Gestaltung verbunden. „Holz ist ökologisch und eignet sich perfekt für zukunftsfähige, wohngesunde Fertighäuser“, erklärt Achim Hannott, Geschäftsführer des Bundesverbands Deutscher Fertigbau (BDF). „Unsere Mitgliedsunternehmen setzen bewährte Standards im Holzbau um und schaffen moderne Häuser, die Mensch und Umwelt guttun.“

Das verwendete Holz stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Es bindet CO 2 und benötigt bei Gewinnung, Transport und Verarbeitung deutlich weniger Energie als Beton und Stahl. Ein typisches Holzfertighaus könne bis zu fünfmal weniger Herstellungsenergie verbrauchen als ein vergleichbarer Massivbau. Regional bezogenes Holz sorgt für kurze Transportwege und schnelles Wiederaufforsten. „Ein Holzfertighaus zu bauen, heißt, aktiv zum Klimaschutz beizutragen und die lokale Wirtschaft zu unterstützen“, betont Hannott.

Wohngesund durch natürliche Werkstoffe

Holz kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Mit dieser Eigenschaft trägt es in jeder Jahreszeit zu einem angenehmen Raumklima bei. Bei Fertighäusern kommt Holz mit einem konstruktiven Feuchteschutz zum Einsatz, braucht also keine chemischen Zusätze. So trägt das Naturmaterial immer auch zu einer gesunden Innenraumluft bei. „Wohngesunde Eigenheime sind im modernen Fertighausbau längst Standard“, so der BDF-Geschäftsführer.

Qualität unter höchster Kontrolle

Fertighäuser entstehen in modernen Werken millimetergenau unter besten Bedingungen mit digitaler Fertigungstechnik, präzisen CNC-Prozessen und strenger Qualitätskontrolle. Die BDF-Mitgliedsfirmen garantieren hohe Maßhaltigkeit und Planbarkeit. Ihre Fertighäuser erfüllen KfW-Effizienzhausstandards und tragen das QDF-Siegel. Dieses Gütezeichen der Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau verpflichtet die Mitgliedsunternehmen zu überdurchschnittlichen Leistungen beim Hausbau.

Zukunftsfähig Bauen fürs Leben

Holz-Fertighäuser bieten maximale Gestaltungsfreiheit und passen sich den Bedürfnissen ihrer Bewohner an. Ob offener Grundriss für junge Familien, Gästezimmer, Home-Office, barrierefreier Umbau oder energiesparende Nachrüstungen – die flexible Bauweise macht individuelle Anpassungen leicht möglich. „Mit einem Holz-Fertighaus investieren Bauherren in ein nachhaltiges Zuhause für alle Lebensphasen, welches Energie spart und das Klima schützt“, fasst Achim Hannott zusammen. (BSZ)