Bauen

Der Solnhofener Naturstein überzeugt mit seinen warmen Farbtönen, hier in der Handwerkskammer für München und Oberbayern. (Foto: SSG Solnhofen Stone Group)

26.03.2026

Nachhaltig, regional und zuverlässig

Natursteine aus Bayern als zukunftssichere Wahl

In Zeiten geopolitischer Spannungen, unsicherer Lieferketten und steigender Transportkosten rückt Verlässlichkeit beim Bauen immer stärker in den Fokus. Viele Architekten, Planer und Bauherren entscheiden sich deshalb bewusst für regionale Baustoffe. Mit dem Solnhofener Naturstein und dem Maxberg Jura-Kalkstein stehen in Bayern zwei Materialien zur Verfügung, die genau diese Anforderungen erfüllen. Beide Natursteine sind nachhaltig, vielseitig einsetzbar und zuverlässig verfügbar.

Gewonnen und verarbeitet werden die Natursteine direkt in der Region rund um Solnhofen im Altmühltal. Das bedeutet kurze Wege, transparente Herkunft und stabile Lieferketten. Im Vergleich zu Importmaterialien aus Übersee ist das ökologisch wie wirtschaftlich ein klarer Vorteil. Wer heute baut sollte daher längst nicht mehr nur auf den Preis schauen, sondern auch auf Punkte wie Versorgungssicherheit, Herkunft und langfristige Verfügbarkeiten.

Hinzu kommt die außergewöhnliche Vielseitigkeit der beiden Natursteine. Ob im Innen- oder Außenbereich, als Bodenbelag, Wandverkleidung, Fassade oder im Garten- und Landschaftsbau, der Solnhofener Naturstein und der Maxberg Jura-Kalkstein bieten breit gefächerte Einsatzmöglichkeiten. Damit lassen sich ganzheitliche Gestaltungskonzepte realisieren, die sowohl funktional als auch ästhetisch überzeugen.

Technisch gehören die beiden Natursteine zur Spitzenklasse. Der Solnhofener Naturstein gilt als der härteste Kalkstein der Welt. Seine hohe Rohdichte und Abriebfestigkeit sorgen für eine enorme Belastbarkeit und eine extrem lange Lebensdauer. Beide Materialien verfügen über eine hohe Wärmespeicherkapazität und eine sehr gute Wärmeleitfähigkeit, welche nachweislich andere Beläge deutlich übertreffen.

In Verbindung mit modernen Heizsystemen trägt das spürbar zu Energieeffizienz und Wohnkomfort bei. Ein weiterer Pluspunkt ist der Einfluss auf das Raumklima. Die Natursteine wirken antistatisch, sind frei von Schadstoffen und unterstützen eine ausgeglichene Luftfeuchtigkeit. Als reine Naturprodukte schaffen sie eine angenehme und hochwertige Wohnatmosphäre.

Auch unter Umweltgesichtspunkten sprechen viele Argumente für die heimischen Materialien. Der Abbau erfolgt hier in Bayern und unter strengen Auflagen. Es gibt keine langen Transportwege quer über Ozeane, entsprechend gering fällt der CO2-Fußabdruck aus. Das ist ein Grund, weshalb die heimischen Natursteine im sogenannten Global Warming Potential (GWP) über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg besser abschneiden, als zahlreiche alternative Boden- und Wandbeläge.

Gleichzeitig sind Herkunft und Qualität jederzeit nachvollziehbar, Normen und Zertifizierungen sind selbstverständlich. Bei langfristigen Bauvorhaben oder Restaurierungen ist es ein Vorteil, dass identische Materialien auch nach Jahren zuverlässig mit gleicher Qualität wiederbeschafft werden können. Die räumliche Nähe erleichtert zudem die Abstimmung zwischen allen beteiligten Auftragspartnern.

Neben Funktionalität und Nachhaltigkeit spielt auch die Optik eine entscheidende Rolle. Fossilien, natürliche Einschlusse und individuelle Strukturen machen jede Platte zu einem Unikat. Unterschiedliche Oberflächen und Farbnuancen eröffnen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Zudem altern die Steine mit Würde, sie behalten ihre Ausstrahlung über Jahrzehnte hinweg bei.

Die Gewinnung und Verarbeitung sind eng mit der Region verbunden. Wahrend der massive Maxberg Jura-Kalkstein in großen Blöcken abgebaut wird, erfolgt der Abbau des Solnhofener Natursteins, auch bekannt als Solnhofener Platten, bis heute überwiegend in Handarbeit. In dünnen Schichten, den sogenannten Flinsen, wird er von erfahrenen Hackstockmeistern gewonnen und geprüft. Dieses handwerkliche Wissen ist über Generationen gewachsen und prägt die Region bis heute.

Mit der SSG Solnhofen Stone Group steht am Markt dafür ein erfahrener Partner zur Verfügung. Das Unternehmen mit Sitz in Solnhofen gehört zu den führenden Natursteinherstellern Deutschlands und versteht sich als Qualitätsmarktführer in diesem Segment. Die SSG vereint über 160 Jahre Erfahrung mit modernster Produktion. Als einziges Unternehmen mit mehreren eigenen Steinbrüchen für Solnhofener Naturstein und Maxberg Jura-Kalkstein nimmt die SSG eine besondere Stellung im Markt ein.

Mehrere hochmoderne Werke und ein breites Portfolio von Boden- und Wandbelägen über Fassaden bis hin zu individuellen Massivarbeiten ermöglichen maßgeschneiderte Lösungen für einen Neubau, eine Sanierung oder eine Restaurierung.

Gerade heute gilt mehr denn je: Wer sich für heimischen Naturstein entscheidet, setzt bewusst auf Qualität, Nachhaltigkeit und Versorgungssicherheit. Solnhofener Naturstein und Maxberg Jura-Kalkstein vereinen all diese Eigenschaften.

Die SSG Solnhofen Stone Group lädt Interessierte ein, sich vor Ort selbst ein Bild zu machen, in den Steinbrüchen ebenso wie in den Produktionsstätten. Denn am Ende überzeugt das Material am besten dort, wo es entsteht. (BSZ)
 

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