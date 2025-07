Nachhaltiger Bau und Betrieb

Nach dreijähriger Bauphase auf dem Gelände der ehemaligen Prinz-Leopold-Kaserne in Regensburg eröffnete der Sportpark Ost am 28. Juli feierlich. Einen Tag später gingen das neue Schwimmbad und die Leichtathletiktrainingshalle in Betrieb.

Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD), Oberbürgermeisterin der Stadt Regensburg, ist über das Großprojekt und dessen Verlauf sehr erfreut: „Die Bebauung dieses Geländes ist nicht nur ein Entwicklungsimpuls für den Osten der Stadt, sondern wertet diesen neu entstehenden Stadtteil auf.“ Die Zweite Bürgermeisterin Astrid Freudenstein ergänzt: „Der Sportpark Ost wird die Position Regensburgs als attraktiven Sportstandort stärken und zudem die Sportangebote für die Vereine, aber auch alle Bürgerinnen und Bürger verbessern.“

Nachdem im Vorfeld 2019 die Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH mit der Planung, dem Bau und Betrieb des Sportpark Ost betraut wurde und das Büro Behnisch Architekten nach einem Gestaltungswettbewerb das einstimmige Votum des Preisgerichts gewonnen hatte, sind seit dem Spatenstich im August 2022 nur knapp drei Jahre vergangen. Von der Planung über die Vergabe der einzelnen Gewerke und die fortschreitenden Arbeiten lief an einer der größten Baustellen Regensburgs nahezu alles wie am Schnürchen.

Auch der angestrebte Kostenrahmen konnte eingehalten werden: Insgesamt wurden rund 55 Millionen Euro investiert. Der Bau des Sportpark Ost wird mit 4,6 Millionen Euro aus dem Förderprogramm im Rahmen des KfW-Programms für effizientes Bauen von der Kreditanstalt für Wiederaufbau bezuschusst. „Die Förderung erhalten nur Projekte, die sich durch eine energetisch optimierte Bauweise und Anlagentechnik auszeichnen. Hier haben wir mit durchdachtem und nachhaltigem Vorgehen Maßstäbe für das Bauen der Zukunft gesetzt“, so Manfred Koller, Geschäftsführer von das Stadtwerk.Regensburg.

Hoher Anteil an Recyclingbeton

Bis zu 6000 Kubikmeter Recyclingbeton wurden beim Bau des Sportpark Ost verwendet. Im Schnitt liegt der Anteil an Recyclingbeton in allen Bauteilen bei rund 40 Prozent. Das Material stammt aus den abgerissenen Kasernengebäuden und wurde in direkter Nachbarschaft der Baustelle in neues Baumaterial verwandelt. Ständerwände der Fassaden einschließlich Verschalung, das Tragwerk und die Decke der Schwimmhalle bestehen aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz.

Die Energie für die Wärmeversorgung wird im neuen Sportpark Ost zu 100 Prozent CO2-neutral über Kollektorfelder über den Parkplatzflächen erzeugt und in einem 500 Kubikmeter Pufferspeicher zwischengespeichert. Saisonale Verbrauchsspitzen können so dann über eine Hackschnitzelheizung abgedeckt werden. Strom wird direkt auf den Hallendächern erzeugt.

Eine 20 Kubikmeter fassende Regenwasserzisterne wird über die Dachfläche den Niederschlag auffangen und darüber die Fassadenbegrünung und die Sportrasenflächen bewässern. Intelligente Lichtplanung bringt künftig zudem möglichst viel Tageslicht in die Innenräume und sorgt somit für direkte Stromeinsparung.

Die neue Anlage verbessert die Trainings- und Lehrsituationen der Regensburger Vereine, Schulen sowie auch externer Anbieter und bietet weitere dringend benötigte Wasserflächen für den Schwimmunterricht.

Das Hallenbad verfügt über ein 25-Meter-Sportbecken mit sechs Bahnen – davon eine extra abgetrennte Schnellschwimmbahn – und ein 12,5 auf 8 Meter Nichtschwimmerbecken mit verstellbarem Hubboden. Beide Becken stehen allen Bürgerinnen und Bürgern offen.

Das zusätzliche Lehrschwimmbecken mit ebenfalls 12,5 auf 8 Metern ist ausschließlich für den Schwimmkursbetrieb vorgesehen. Insgesamt zielt das abgestimmte Becken- und Raumangebot auf das sportliche Schwimmen und auf Schwimmkurse ab.

Die Leichtathletiktrainingshalle steht mit einer Größe von mehr als 6100 Quadratmetern und einer Höhe von 12 Metern für Sportlerinnen und Sportler aus dem Breiten-, Schul- und Leistungssport bereit und auch für die Veranstaltung diverser Sportwettbewerbe. Auf den Rängen finden 199 Zuschauer Platz. Auch für die private Nutzung gibt es entsprechende Trainingszeitent.

Die Halle verfügt über eine 200-Meter-Laufbahn (vier Bahnen mit Tartanboden) und eine 100-Meter-Sprintbahn mit Zeitmessung (vier Bahnen mit Tartanboden). Ergänzt werden diese durch eine 60-Meter-Sprintbahn bestehend aus acht Bahnen. Darüber hinaus gibt es eine Weitsprung- und Dreisprunganlage mit Sprunggrube, zwei Hochsprunganlagen, zwei Stabhochsprunganlagen, eine Spannreckanlage und einen großen Wurfbereich für Hammer- und Speerwurf sowie Kugelstoßen und Diskus. Ein Kraftraum mit professionellen Geräten für gezieltes Training auf 400 Quadratmetern rundet das Angebot ab.

Durch den gemeinsamen Bau und Betrieb und nicht zuletzt durch den gemeinsam genutzten Eingangsbereich, den Parkplatz und die Energiezentrale werden Synergieeffekte optimal genutzt. (BSZ)