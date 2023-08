Nachhaltigkeit im Fokus

Um die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden zukunftsweisend aufzustellen, hat die Gesundheitskasse in einen Neubau ihres Bildungszentrums in Hersbruck investiert. „Weil wir unseren Versicherten qualifizierte Beratung bieten wollen, legen wir großen Wert auf eine fundierte und innovative Ausbildung“, sagt Irmgard Stippler, Vorstandsvorsitzende der AOK Bayern, anlässlich der Eröffnung des Neubaus.

„Im neuen Bildungszentrum gibt es mit qualifiziertem Fachunterricht und modernen Arbeitstechniken nun die besten Voraussetzungen dafür, unsere Mitarbeitenden für die passgenaue Beratung unserer Versicherten zu schulen – egal ob sie uns in den Geschäftsstellen vor Ort, per Telefon oder online kontaktieren. Damit stellen wir sicher, dass wir auch in Zukunft ein verlässlicher und zukunftsorientierter Partner für die Menschen in Sachen Gesundheit bleiben“, so Stippler.

Neubau war günstiger

als Generalsanierung

Anlässlich der Eröffnung betonte Bayerns Gesundheits- und Pflegeminister Klaus Holetschek (CSU): „Um die Versicherten bestmöglich beraten zu können, braucht es geschultes und qualifiziertes Fachpersonal. Aufgrund des vorherrschenden Fachkräftemangels ist es umso wichtiger, sowohl den Nachwuchskräften eine attraktive Ausbildung als auch den Mitarbeitenden interne Wei-terqualifizierungsmöglichkeiten zu bieten. Der Neubau des AOK-Bildungszentrums stellt die Weichen für die künftige und vor allem auch die erfolgreiche Personalentwicklung.“

Das Bildungszentrum in Hersbruck ist zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildungsstätte für die AOK Bayern. Jährlich erhalten etwa 350 Auszubildende, duale Studierende und AOK-Betriebswirte knapp 20 000 Unterrichtsstunden im Bildungszentrum. Sie werden von 13 hauptamtlichen Lehrern und 250 Fachdozenten aus der AOK Bayern unterrichtet. Seit der Gründung der AOK Bayern 1995 sind dort rund 9450 Mitarbeitende ausgebildet worden. Zusätzlich finden auch interne Fortbildungen und Veranstaltungen für alle Mitarbeitenden der AOK Bayern im Bildungszentrum statt.

„Durch die modernen Lernmöglichkeiten im neuen Bildungszentrum können wir unsere Ausbil-dung noch attraktiver gestalten“, so Stippler weiter. „Wir schaffen damit in der AOK Bayern Perspektiven für junge Menschen für vielfältige Fach- und Führungskarrieren in ganz Bayern.“ Aber auch vor Ort in Hersbruck bietet das Bildungszentrum Arbeitsplätze: Insgesamt 50 Mitarbeitende stellen den Betrieb sicher.

Natürliche Materialien wurden verbaut

Aufgrund der sich rapide verschlechternden Bausubstanz des 1977 errichteten ursprünglichen Gebäudes des Bildungszentrums, musste die AOK Bayern reagieren. Da eine Generalsanierung unwirtschaftlicher als ein Neubau war, hat sich die AOK Bayern für die Investition von rund 35 Millionen Euro in ein neues Gebäude am selben Standort entschieden. „So konnten wir mit einem neuen Bau auch einen ökologisch nachhaltigen Gebäudebetrieb sicherstellen und wer-den gleichzeitig den Bildungsanforderungen der Zukunft mit moderner Technik gerecht“, sagt Stippler.

Beim Bau des Bildungszentrums wurde auf Nachhaltigkeit großen Wert gelegt. So sind bei-spielsweise natürliche Materialien wie Holz oder Natursteinböden aus regionaler Produktion verbaut. Für den Heiz- und Kühlbedarf wird Geothermie eingesetzt. Durch moderne Präsentationsmöglichkeiten, digitale Lernmittel und flexible Räumlichkeiten ist das Bildungszentrum der AOK Bayern eine zeitgemäße Begegnungsstätte zum Austausch und Lernen. Das Bildungszentrum beherbergt 217 Betten und ist komplett barrierefrei.

Die AOK Bayern betreut mit 11 000 Mitarbeitenden mehr als 4,6 Millionen Versicherte und ist in 34 Direktionen mit rund 230 Geschäftsstellen in Bayern vor Ort präsent. Sie ist damit die größte gesetzliche Krankenkasse Bayerns und die viertgrößte Krankenkasse in Deutschland. (BSZ)