Die Generali Deutschland AG baut eine neue Konzernzentrale in München. Bis Ende 2028 wird das Unternehmen von Neuperlach in das neu entstehende Gebäude im Werksviertel umziehen. Das hochmoderne Bürogebäude wird im Herzen des dynamischen und aufstrebenden Businessviertels im Münchener Werksviertel errichtet. Es soll als zukunftsweisender Unternehmensstandort der Generali die Weichen für kulturelle Transformation, Miteinander und Innovation stellen.

Die neue Konzernzentrale dient als repräsentativer Hauptsitz der Generali in Deutschland und wird als Arbeitsplatz der Zukunft zur Beschleunigung der kulturellen Transformation des Versicherers beitragen. Auf rund 28.000 Quadratmetern Bürofläche bietet das Gebäude eine moderne Architektur, innovative Raumkonzepte und erfüllt zudem die hohen Ansprüche an Klimaschutz und Energieeffizienz. Dabei richtet die Generali Deutschland ihre Gebäudestrategie bereits seit zwei Jahren nachhaltiger aus. So hat sie in den vergangenen beiden Jahren bereits an ihren Standorten in Hamburg und Stuttgart neue Bürogebäude bezogen, die nach modernen energetischen Standards konzipiert sind und zudem eine kollaborationsfördernde Arbeitsumgebung schaffen. Auch in Frankfurt am Main erfolgt der Umzug in ein modernes, energieeffizientes Gebäude in Kürze.

Stefan Lehmann, Vorsitzender des Vorstands der Generali Deutschland AG: „Wir bauen Zukunft! Mit dem Neubau unserer Konzernzentrale setzen wir ein klares Zeichen für unsere Unternehmensentwicklung und den kulturellen Wandel der Generali Deutschland. Der Standort im florierenden Münchener Werksviertel liegt in einer erstklassigen Lage mit hervorragender Infrastruktur und einem breiten kulturellen Angebot. Er stärkt unsere Position als zukunftsorientiertes Unternehmen und ermöglicht unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Zusammenarbeit in einem hochmodernen und inspirierenden Umfeld. Mit diesem Vorhaben verbessern wir die Attraktivität der Generali als Arbeitgeber weiter und steigern zudem nachhaltig unsere Energieeffizienz bei der Nutzung von Büroflächen.“

Der Erwerb des als „Momenturm“-Projekt bekannten Bürokomplexes vom Münchener Entwickler Art-Invest Real Estate wurde unter Nutzung der Immobilienkompetenz der Generali Real Estate durchgeführt. Die von Generali Real Estate geleiteten Bauarbeiten werden noch in diesem Jahr beginnen. Derzeit sind rund 1400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Generali am Adenauerring in Neuperlach beschäftigt.

Mit dem ebenfalls für 2028 geplanten Umzug von weiteren rund 100 Mitarbeitern von Augsburg nach München sowie der möglichen Vermietung freier Flächen wird das Gebäude später Arbeitsplatz für rund 2000 Menschen einschließlich Pkw- sowie Fahrrad-Stellflächen, Restaurant und Dachterrasse bieten. Über die künftige Vermarktung ihres rund 41.000 Quadratmeter großen, bisherigen Büroflächenareals in Neuperlach wird die Generali zu gegebener Zeit entscheiden. (BSZ)