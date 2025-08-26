Bauen

Das Momenturm-Projekt. (Visualisierung: Art-Invest.jpg)

26.08.2025

Neue Konzernzentrale

Generali Deutschland errichtet neue Konzernzentrale im Münchner Werksviertel

Die Generali Deutschland AG baut eine neue Konzernzentrale in München. Bis Ende 2028 wird das Unternehmen von Neuperlach in das neu entstehende Gebäude im Werksviertel umziehen. Das hochmoderne Bürogebäude wird im Herzen des dynamischen und aufstrebenden Businessviertels im Münchener Werksviertel errichtet. Es soll als zukunftsweisender Unternehmensstandort der Generali die Weichen für kulturelle Transformation, Miteinander und Innovation stellen.

Die neue Konzernzentrale dient als repräsentativer Hauptsitz der Generali in Deutschland und wird als Arbeitsplatz der Zukunft zur Beschleunigung der kulturellen Transformation des Versicherers beitragen. Auf rund 28.000 Quadratmetern Bürofläche bietet das Gebäude eine moderne Architektur, innovative Raumkonzepte und erfüllt zudem die hohen Ansprüche an Klimaschutz und Energieeffizienz. Dabei richtet die Generali Deutschland ihre Gebäudestrategie bereits seit zwei Jahren nachhaltiger aus. So hat sie in den vergangenen beiden Jahren bereits an ihren Standorten in Hamburg und Stuttgart neue Bürogebäude bezogen, die nach modernen energetischen Standards konzipiert sind und zudem eine kollaborationsfördernde Arbeitsumgebung schaffen. Auch in Frankfurt am Main erfolgt der Umzug in ein modernes, energieeffizientes Gebäude in Kürze.

Stefan Lehmann, Vorsitzender des Vorstands der Generali Deutschland AG: „Wir bauen Zukunft! Mit dem Neubau unserer Konzernzentrale setzen wir ein klares Zeichen für unsere Unternehmensentwicklung und den kulturellen Wandel der Generali Deutschland. Der Standort im florierenden Münchener Werksviertel liegt in einer erstklassigen Lage mit hervorragender Infrastruktur und einem breiten kulturellen Angebot. Er stärkt unsere Position als zukunftsorientiertes Unternehmen und ermöglicht unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Zusammenarbeit in einem hochmodernen und inspirierenden Umfeld. Mit diesem Vorhaben verbessern wir die Attraktivität der Generali als Arbeitgeber weiter und steigern zudem nachhaltig unsere Energieeffizienz bei der Nutzung von Büroflächen.“

Der Erwerb des als „Momenturm“-Projekt bekannten Bürokomplexes vom Münchener Entwickler Art-Invest Real Estate wurde unter Nutzung der Immobilienkompetenz der Generali Real Estate durchgeführt. Die von Generali Real Estate geleiteten Bauarbeiten werden noch in diesem Jahr beginnen. Derzeit sind rund 1400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Generali am Adenauerring in Neuperlach beschäftigt.

Mit dem ebenfalls für 2028 geplanten Umzug von weiteren rund 100 Mitarbeitern von Augsburg nach München sowie der möglichen Vermietung freier Flächen wird das Gebäude später Arbeitsplatz für rund 2000 Menschen einschließlich Pkw- sowie Fahrrad-Stellflächen, Restaurant und Dachterrasse bieten. Über die künftige Vermarktung ihres rund 41.000 Quadratmeter großen, bisherigen Büroflächenareals in Neuperlach wird die Generali zu gegebener Zeit entscheiden. (BSZ)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll die Förderung privater PV-Anlagen abgeschafft werden?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2024

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2025

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 29.11.2024 (PDF, 19 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | Abo BSZ | Businessabo BSZ | ePaper
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Shop
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 23. Mai 2025
(PDF 6 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Bücher Fachliteratur Redaktionsbeilagen Sonderdrucke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori Sta Logo lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!