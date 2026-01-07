Bauen

Auch in der Dunkelheit ein Hingucker: Der neue Edeka Food Academy Campus in Hirschaid bei Bamberg ist eröffnet. (Foto: EDEKA Nordbayern-Sachsen-Thüringen Stiftung & Co. KG)

07.01.2026

Neue Lernkultur gestartet

Der neue Edeka Food Academy Campus in Hirschaid bei Bamberg ist eröffnet

Im Jahr 2022 hat die Edeka Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen ihre eigene Food Academy gegründet, um die Personalentwicklung in den Einzelhandelsberufen auf eine neue Stufe zu heben und eine neue Lernkultur in modernen Trainingsräumen zu etablieren. Am 2. Dezember 2025 wurde sie in Hirschaid feierlich eröffnet.

Mit Inhouse-Schulungen sollen vor allem die Mitarbeiter in den Frischebereichen wie Obst und Gemüse oder an den Bedientheken die Möglichkeit haben, ihr Wissen und die Praxis zu vertiefen. Edeka glaubt an die Kraft ihrer über 47 000 Mitarbeiter im Verbund der Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen, möchte aber die Qualifikation ihrer im Einzelhandel Beschäftigten nicht in fremde Hände geben. „Unser Ziel ist eine noch höhere Exzellenz auf der Fläche in den beratungsintensiven Frischebereichen. So können wir selbst unserem hohen Qualitäts- und Frischeanspruch mit einem kompetenten Trainerteam unabhängig gerecht werden“, so Edeka- Vorstandssprecher Sebastian Kohrmann.

Hierfür errichtete Edeka in unmittelbarer Nachbarschaft zur Edeka Frische-Manufaktur ihren eigenen Food Academy Campus in Hirschaid. Der zweite Standort befindet sich in Chemnitz und hat bereits im Oktober den Betrieb aufgenommen. Ein Team aus fachlich ausgebildeten Trainerinnen und Trainern vermittelt die Praxis in modernen Schulungsräumen mit einem perfekt ausgestatteten Kochstudio und einer Outdoorküche für Schulungen rund um das Thema Grillen. Onlinekurse runden das Schulungskonzept für lernintensivere Inhalte ab. Auch Quereinsteiger sind herzlich willkommen – Berufsneustarter finden in Einführungsseminaren das richtige Onboarding, und das bereits erfahrene Fachpersonal kann in praxisnahen Kursen das Wissen vertiefen. Um möglichst viele Lernwillige im gesamten Absatzgebiet Nordbayern, Sachsen und Thüringen zu erreichen, investierte Edeka zudem in einen mobilen Schulungstruck, der seit 2024 tourt.
Das Weiterbildungskonzept basiert auf einer neuen Lernkultur – „Lernen durch Fühlen“, denn Lebensmittel sind durch Sehen, Riechen, Schmecken, Fühlen und manchmal sogar Hören (Kürbisklopftest) nicht nur ein Verkaufsgegenstand, sondern mit Emotionen verbunden. Das Schulungskonzept umfasst fünf Säulen:

• Fresh – Leistungen rund um die Bedientheke
• Starter – Leistungen rund um die Ausbildung im Einzelhandel
• Training – Leistungen rund um die Weiterbildung und Umschulung
• Expert – Fortgeschrittenenkurse
• Recruiting – Leistungen rund um das Recruiting und Personalmarketing für den Einzelhandel.

Die für die Personalentwicklung im Einzelhandel verantwortliche Bereichsleiterin Ines Döppelhan sieht große Potenziale, um die Einzelhandelsberufe so noch attraktiver zu machen: „Wir wollen die Weiterentwicklung der Edeka-Kaufleute und Mitarbeiter auf eine neue Stufe der Lernkultur heben und unseren Slogan ‚Wir lieben Lebensmittel‘ weiterhin mit Leben aktiv füllen. Dafür möchten wir getreu dem Motto der Food Academy: Inspirieren. Befähigen. Ermöglichen. In unseren Trainings soll mit allen Sinnen und Freude gelernt werden. Dabei möchten wir den Seminarteilnehmern die Anerkennung und den Respekt geben, welchen sie im täglichen Einsatz für die Edeka verdienen.“ (BSZ)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll man die EU-Pflicht für befestigte Flaschendeckel abschaffen?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke Inhaltsverzeichnis
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben der Beilage „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz