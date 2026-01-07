Neue Lernkultur gestartet

Im Jahr 2022 hat die Edeka Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen ihre eigene Food Academy gegründet, um die Personalentwicklung in den Einzelhandelsberufen auf eine neue Stufe zu heben und eine neue Lernkultur in modernen Trainingsräumen zu etablieren. Am 2. Dezember 2025 wurde sie in Hirschaid feierlich eröffnet.



Mit Inhouse-Schulungen sollen vor allem die Mitarbeiter in den Frischebereichen wie Obst und Gemüse oder an den Bedientheken die Möglichkeit haben, ihr Wissen und die Praxis zu vertiefen. Edeka glaubt an die Kraft ihrer über 47 000 Mitarbeiter im Verbund der Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen, möchte aber die Qualifikation ihrer im Einzelhandel Beschäftigten nicht in fremde Hände geben. „Unser Ziel ist eine noch höhere Exzellenz auf der Fläche in den beratungsintensiven Frischebereichen. So können wir selbst unserem hohen Qualitäts- und Frischeanspruch mit einem kompetenten Trainerteam unabhängig gerecht werden“, so Edeka- Vorstandssprecher Sebastian Kohrmann.

Hierfür errichtete Edeka in unmittelbarer Nachbarschaft zur Edeka Frische-Manufaktur ihren eigenen Food Academy Campus in Hirschaid. Der zweite Standort befindet sich in Chemnitz und hat bereits im Oktober den Betrieb aufgenommen. Ein Team aus fachlich ausgebildeten Trainerinnen und Trainern vermittelt die Praxis in modernen Schulungsräumen mit einem perfekt ausgestatteten Kochstudio und einer Outdoorküche für Schulungen rund um das Thema Grillen. Onlinekurse runden das Schulungskonzept für lernintensivere Inhalte ab. Auch Quereinsteiger sind herzlich willkommen – Berufsneustarter finden in Einführungsseminaren das richtige Onboarding, und das bereits erfahrene Fachpersonal kann in praxisnahen Kursen das Wissen vertiefen. Um möglichst viele Lernwillige im gesamten Absatzgebiet Nordbayern, Sachsen und Thüringen zu erreichen, investierte Edeka zudem in einen mobilen Schulungstruck, der seit 2024 tourt.

Das Weiterbildungskonzept basiert auf einer neuen Lernkultur – „Lernen durch Fühlen“, denn Lebensmittel sind durch Sehen, Riechen, Schmecken, Fühlen und manchmal sogar Hören (Kürbisklopftest) nicht nur ein Verkaufsgegenstand, sondern mit Emotionen verbunden. Das Schulungskonzept umfasst fünf Säulen:

• Fresh – Leistungen rund um die Bedientheke

• Starter – Leistungen rund um die Ausbildung im Einzelhandel

• Training – Leistungen rund um die Weiterbildung und Umschulung

• Expert – Fortgeschrittenenkurse

• Recruiting – Leistungen rund um das Recruiting und Personalmarketing für den Einzelhandel.

Die für die Personalentwicklung im Einzelhandel verantwortliche Bereichsleiterin Ines Döppelhan sieht große Potenziale, um die Einzelhandelsberufe so noch attraktiver zu machen: „Wir wollen die Weiterentwicklung der Edeka-Kaufleute und Mitarbeiter auf eine neue Stufe der Lernkultur heben und unseren Slogan ‚Wir lieben Lebensmittel‘ weiterhin mit Leben aktiv füllen. Dafür möchten wir getreu dem Motto der Food Academy: Inspirieren. Befähigen. Ermöglichen. In unseren Trainings soll mit allen Sinnen und Freude gelernt werden. Dabei möchten wir den Seminarteilnehmern die Anerkennung und den Respekt geben, welchen sie im täglichen Einsatz für die Edeka verdienen.“ (BSZ)

