Bauen

Blick auf das nun offiziell eröffnete Stadtteilzentrum ZAM in München-Freiham. (Foto: Vonovia/Andreas Schebesta (Offenblende))

28.10.2026

Neue Mitte für Freiham

„Freiham ist eines der größten Stadtentwicklungsprojekte in Europa." Vor Kurzem haben Vonovia und die Rosa-Alscher Group in München-Freiham die offizielle Eröffnung des Stadtteilzentrums ZAM gefeiert. Knapp 1.000 Menschen leben dort künftig

Vor Kurzem haben Vonovia und die Rosa-Alscher Group in München-Freiham die offizielle Eröffnung des Stadtteilzentrums ZAM gefeiert. Robert Stellmach, Regionalbereichsleitung Bayern bei Vonovia: „Freiham ist eines der größten Stadtentwicklungsprojekte in Europa. Daher ist heute ist ein ganz besonderer Tag für uns. Im ZAM am Mahatma-Gandhi-Platz kommen Wohnen, Arbeiten und Begegnung zusammen. Unsere mehr als 330 Wohnungen geben auf dem angespannten Münchner Wohnungsmarkt mittlerweile knapp 1.000 Menschen ein neues Zuhause.“

Eine neue Mitte für München-Freiham

Statt einer geschlossenen Shoppingmall ist im ZAM in Freiham ein offenes Stadtteilzentrum entstanden, das öffentliche Räume und Wohnen, Arbeiten und Freizeit miteinander verbindet. Rund um den Mahatma-Gandhi-Platz prägen rund zehn Meter hohe Arkaden die Architektur, begrünte Innenhöfe ergänzen die öffentlichen Bereiche. Entworfen wurde das Ensemble vom Architekturbüro Störmer Murphy and Partners. Weithin sichtbares Wahrzeichen und gleichzeitig Orientierungspunkt des neuen Stadtteils ist der rund 65 Meter hohe Wohnturm von Vonovia. Allein hier bietet das Unternehmen 144 Wohnungen, die bereits nahezu alle vermietet sind.

Janine Venhoff, Senior Referentin Projektentwicklung bei Vonovia: „Für die Nachbarschaft im ZAM sind alle Angebote für den täglichen Bedarf fußläufig innerhalb von wenigen Minuten erreichbar. Das ZAM ist daher für alle Generationen gleichermaßen ein ideales Zuhause. Von der Haustüre bis zum Münchner Hauptbahnhof sind es nur knapp 20 Minuten.“

Insgesamt umfasst das ZAM rund 470 Wohnungen, etwa 18.700 Quadratmeter Büro- und Gewerbeflächen sowie rund 25.000 Quadratmeter Flächen für Handel und Gastronomie. Vonovia und die Rosa-Alscher Group haben jeweils zwei der vier Baufelder entwickelt.

Als langfristiger Eigentümer wird Vonovia die Wohnungen und Gewerbeflächen im Quartier langfristig im Bestand halten und gemeinsam mit dem Quartiersmanagement und dem Partner Rosa-Alscher Group kontinuierlich weiterentwickeln. (BSZ)

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