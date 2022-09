Neues Gymnasium entsteht

Kurz vor den Sommerferien sind die Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkörper des Martin-Behaim-Gymnasiums samt Globus in die Räume der alten Bertolt-Brecht-Schule umgezogen. Diese wurde als Interimsquartier von der WBG KOMMUNAL GmbH im Auftrag der Stadt Nürnberg ertüchtigt.



In Kürze beginnt nun der Abbruch des Martin-Behaim-Gymnasiums. Dazu finden gerade die vorbereitenden Arbeiten statt. In diesem Zusammenhang mussten auch sieben Bäume gefällt werden, für die nach Abschluss aller Arbeiten entsprechende Ersatzpflanzungen auf dem Grundstück vorgenommen werden.



Auf dem freiwerdenden Grundstück wird ein neues und modernes Martin-Behaim-Gymnasium errichtet. Die Maßnahme umfasst neben einem Schulgebäude auch sieben Sporthallen und eine Mensa, die zukünftig vom Neuen Gymnasium Nürnberg mitgenutzt werden. Die Gebäude werden besonders nachhaltig in Holzbauweise und mit Recyclingbeton ausgeführt. Als Zusatzstoff für den Beton wird das Abbruchmaterial verwendet. (BSZ)