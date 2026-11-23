Sind Fertighäuser günstiger oder teurer als konventionell errichtete Gebäude? „Die Kosten beim Hausbau unterscheiden sich meist weniger in der gewählten Bauweise als in den individuellen Planungsdetails der Architektur, Ausstattung & Co.“, sagt Fabian Tews vom Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF). „Der Vorteil bei einem Fertighaus ist aber, dass die benötigte Bausumme im Vorfeld besonders gut planbar ist“, so der BDF-Sprecher.

Der Planungsvorteil von Fertighäusern gründet auf ihrer Vorfertigung im Werk mit strukturierten Abläufen und vorhersehbaren Ergebnissen: Dach-, Wand- und Deckenelemente werden mit gleichmäßig hoher Qualität hergestellt und können später auf dem Baugrundstück innerhalb weniger Tage zu ganz unterschiedlichen Gebäuden zusammengesetzt werden. Ebenfalls vorteilhaft für Bauherren ist eine Festpreisgarantie, die sie beim Hausbau mit einem der 50 Mitgliedsunternehmen des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau erhalten. Diese Garantie ist nicht bei allen Anbietern gleich lang und umfasst nicht immer die exakt gleichen Leistungen. Aber sie garantiert dem Bauherrn grundsätzlich, dass er den Weg in die eigenen vier Wände gemäß den vertraglichen Vereinbarungen mit Kostensicherheit gehen kann. „Denn das Risiko steigender Löhne, Energie- und Materialpreise trägt der Haushersteller“, erläutert Fabian Tews.

Fertighäuser mit Festpreisgarantie können von A bis Z frei geplant werden. Es gibt aber auch etablierte Hausentwürfe und Aktionshäuser, die in Sachen Planungskompetenz und Kosteneffizienz schon einmal überzeugt haben. Sie sind erwartungsgemäß günstiger und können dennoch kundenindividuell bis ins Detail angepasst werden. Auch etwaige Gestaltungswünsche, die nicht vorab vertraglich vereinbart wurden, lassen sich später teils noch realisieren.

„Viele Fertighäuser werden schlüsselfertig in Auftrag gegeben und ausgeführt. Das heißt, die Baukosten umfassen frühzeitig schon alle vereinbarten Leistungen bis zum Einzug der Baufamilie“, erklärt Tews. Was alles im Festpreis enthalten ist, wird mit der Vertragsunterschrift in der sogenannten Bau- und Leistungsbeschreibung festgelegt. „Auch das Wenige, das dann noch zum glücklichen Ankommen in den eigenen vier Wänden fehlt, ist damit schon Monate vor dem Einzug bekannt und kann rechtzeitig in die Wege geleitet werden“, schließt der BDF-Sprecher. (BSZ)