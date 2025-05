Prämierte Bauten

Herausragende Neubauten und Sanierungsprojekte in Schwabmünchen, Augsburg, Lindau, Kammlach und Friedberg haben den Architektur- beziehungsweise den Denkmalpreis des Bezirks Schwaben erhalten. Mit den beiden Auszeichnungen ehrt der Bezirk Leistungen, die das historische und architektonische Erbe in Schwaben auf besondere Weise prägen und erhalten.



Der Bezirk Schwaben hat vor Kurzem vorbildliche Sanierungs- und Neubauprojekte mit dem Denkmal- und dem Architekturpreis ausgezeichnet. „Baukultur berührt uns oft im Kleinen und prägt doch das große Ganze“, sagte Bezirkstagspräsident Martin Sailer (CSU) bei der Preisverleihung im Augsburger Veranstaltungsort Weitblick. „Die Häuser, in denen wir wohnen, die Plätze, an denen wir uns begegnen und die Brücken, über die wir gehen: Sie alle erzählen eine Geschichte“, betonte Sailer bei der Eröffnung. Der Bezirk ehre als überörtlicher Kulturträger diejenigen, die diese Geschichten weitertrügen. Der Architekturpreis würdigt zukunftsweisende Bauobjekte, die verantwortungsvoll mit der Baukultur und ressourcenschonend mit der Natur umgehen und städtebauliche und dörfliche Sozialstrukturen verbessern. Der Denkmalpreis zeichnet gelungene Sanierungen historischer Bauwerke und den Erhalt des architektonischen Erbes aus.



Den Architekturpreis erhalten die Stadtmusikkapelle Schwabmünchen e.V. für ihr Lech-Wertach-Probezentrum (5000 Euro), das Landratsamt Augsburg für das Jugendfreizeitgelände Rücklenmühle (2500 Euro) und die Stadt Augsburg für die Floßlände (undotiert).



Der Denkmalpreis geht an Christina Götz und Alexander Graw für die Sanierung eines Bürgerhauses in Friedberg (5000 Euro), an Georg Kirchner für die Restaurierung der Villa Strauß in Augsburg (5000 Euro) und an Michael Meißler für die Arbeiten am Harterhaus Augsburg (5000 Euro). Des Weiteren erhalten die Gemeinde Kammlach sowie die Stadt Lindau jeweils einen Anerkennungspreis (undotiert) für die Sanierung der Reichsbrücke Kammlach und des Hauses „Zum Cavazzen“ in Lindau.



Zusätzlich zur Vergabe der Architektur- und Denkmalpreise bedachte der Bezirk Schwaben die Sanierung des Bürgertreffs „Adler“ in Illertissen mit einem Zuschuss in Höhe von 2500 Euro.



Den Architekturpreis verlieh der Bezirk Schwaben in diesem Jahr zum dritten Mal. Bewerben konnten sich private und öffentliche Bauherrinnen und Bauherren. Preiswürdig sind Bauwerke, deren Architektur das soziale Miteinander in den Fokus rückt oder zukunftsweisende ökologische Ansätze verfolgt.



Bereits seit 2002 vergibt der Bezirk Schwaben jährlich seinen Denkmalpreis für gelungene Sanierungen historischer Bauwerke. Empfehlungen für preiswür-dige Objekte erhält die Bezirksheimatpflege von den unteren Denkmalschutzbehörden der Städte und Landkreise, Heimatpflegerinnen und -pflegern sowie vom Bayerische Landesamt für Denkmalpflege. (BSZ)