Schule mit Lernhäusern

Drei Jahre nach Beginn der Planungen für den Ersatzneubau der St. Severin- Schule und die Erweiterung der Don Bosco-Schule inklusive zweier Heilpädagogischer Tagesstätten, ist vor Kurzem bei einem offiziellen Festakt der Spatenstich im Passauer Stadtteil Grubweg erfolgt. Für den Caritasverbad der Diözese Passau planen und realisieren H2M Architekten (München/Kulmbach) zusammen mit Rainer Schmidt Landschaftarchitekten einen neu strukturierten barrierefreien Schulcampus mit gemeinsamer Turnhalle, Schwimmbad und neuen Außensportanlagen.

Städtebaulich werden der Ersatzneubau der St. Severin-Schule und der Erweiterungsbau der Don Bosco-Schule so zueinander angeordnet, dass eine Fuge zwischen den Gebäuden entsteht, in der eine Freitreppe vom Eingangsplatz auf den Pausenhof und weiter in die Hanglandschaft führt. Durch die Abwinkelung der Baukörper erhält der Eingangsplatz eine räumliche Fassung. Die Zugangsbereiche zum Pausenhof erhalten einen unterschiedlichen eigenen Charakter und erleichtern den Kindern die Orientierung.

Die Situierung in anspruchsvoller Topographie mit steiler Hanglage ermöglicht, Turnhalle und Schwimmbad in den Hang zu schieben und das Rasenspielfeld auf dem Dach der Turnhalle zu platzieren. Die terrassenförmige Geschoss- und Raumaufteilung bringt auf dem anspruchsvollen Grundstück insgesamt 6000 Quadratmeter Nutzfläche optimal unter.

Das Innere der beiden Schulen wird wie ein „Haus im Haus“ angelegt. Mit Klassen- und Gruppenräumen, die an Doppelfluren angeordnet sind, entstehen eigenständige Cluster in einem kompakten Haus mit kurzen Wegen. Die Cluster sind den einzelnen Schulstufen zugeteilt und funktionieren als eigene Lernhäuser. Mit viel Tageslicht über zwei Lichthöfe und über die Glaswände der Gruppenräume, die zwischen den Klassenzimmern liegen, soll eine angenehme Atmosphäre entstehen.

Errichtet wird der neue Schulcampus der Caritas-Förderzentren in zwei Bauabschnitten. Zunächst wird im 1. Bauabschnitt mit dem Ersatzneubau der St. Severin-Schule begonnen. Ebenso werden Turnhalle und Schwimmbad sowie der zugehörige Verbindungsbau, in dem sich Werkstätten sowie die Küche befinden im 1. Bauabschnitt errichtet.

Nach dem Abbruch der Bestandsschule als Zwischenmaßnahme folgt dann der 2. Bauabschnitt mit der Erweiterung der Don Bosco-Schule. (BSZ)