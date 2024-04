Am Wochenende ist es wieder so weit: Bundesweit öffnen Fertighaushersteller am Samstag und Sonntag, 4. und 5. Mai, ihre Werkstore, um mit Bauinteressierten und Familien den alljährlichen „Tag des deutschen Fertigbaus“ zu feiern. An rund 25 Produktionsstandorten wartet ein buntes Programm aus Informationen, Unterhaltung und Leckereien für Klein und Groß.



„In den letzten Jahren sind schon viele glückliche Hausbesitzer ihrem Traum vom Eigenheim am Tag des deutschen Fertigbaus ein gutes Stück nähergekommen. Denn der Aktionstag bietet beste Möglichkeiten, um persönliche Eindrücke und Erfahrungen beim Fertighaushersteller der Wahl zu sammeln und in lockerer Atmosphäre alle Fragen rund um den Hausbau zu klären“, sagt Achim Hannott, Geschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau (BDF). Seit 2002 ruft der Verband den bundesweiten Aktionstag aus. Neben exklusiven Einblicken hinter die Kulissen der Fertighausindustrie sowie unverbindlichen Beratungsangeboten und Fachvorträgen bieten die Hausbauunternehmen auch allerlei Kinderbelustigung, verschiedene süße und herzhafte Speisen und Getränke sowie Gewinnspiele und weitere Mitmachaktionen. Wo und bei welchem Hersteller am 4. und 5. Mai der „Tag des deutschen Fertigbaus“ 2024 gefeiert wird, zeigt die Aktionsübersicht des BDF unter www.tddf.de. (BSZ)