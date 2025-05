Das kommende Wochenende, 17./18. Mai 2025, steht im Zeichen der modernen Holz-Fertigbauweise: Auf Initiative des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau (BDF) laden viele bedeutende Fertighaushersteller bundesweit an ihre Werksstandorte ein, um den „Tag des deutschen Fertigbaus“ zu feiern und spannende Einblicke in ihre Prozesse und Produkte zu geben. „Bauinteressierte und Familien sind herzlich eingeladen mitzufeiern, sich über unsere zukunftsweisende Art zu bauen zu informieren und nebenbei ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm zu genießen“, so BDF-Geschäftsführer Achim Hannott.

Der „Tag des deutschen Fertigbaus“ findet jedes Jahr statt und ist eine gute Gelegenheit, die Fertighaus-Produktion aus der Nähe zu betrachten – und das sogar an zwei Tagen, denn einige Unternehmen laden samstags, andere sonntags ein. Neben Werksführungen, Musterhausbesichtigungen und Entdeckungstouren durch die Ausstattungswelten der Haushersteller und an Info-Ständen ihrer Partnerunternehmen gibt es auch viele Gelegenheiten für unverbindliche Gespräche, ein erstes Kennenlernen oder auch für konkrete Fragen und Beratungen. Auch kulinarische Angebote und ein Unterhaltsprogramm für Kinder kommen nicht zu kurz und bieten den idealen Rahmen für einen interessanten Ausflug mit der ganzen Familie. Eine Übersicht aller Aktionen gibt es im Internet unter tag-des-deutschen-fertigbaus.de. (BSZ)