Traumhäuser und Hausbautipps

Am 23. und 24. September 2023 findet bundesweit wieder der „Tag der Musterhäuser“ statt. Zahlreiche Musterhaus-Ausstellungen und Hausbauunternehmen beteiligen sich an dem Aktionstag der Fertighausbranche, der schon seit vielen Jahren vom Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF) ausgerufen und begleitet wird. Wer jetzt mit dem Hausbau starten oder aber Inspiration sammeln und moderne Energiesparhäuser in Holz-Fertigbauweise kennenlernen möchte, erhält am Aktionswochenende die ideale Gelegenheit, sich umzuschauen, Fragen zu stellen und Kontakte zu knüpfen – bei freiem Eintritt und einem bunten Rahmenprogramm für die ganze Familie in allen teilnehmenden Musterhaus-Ausstellungen.

Die FertighausWelt Nürnberg wird von 11 bis 18 Uhr zu einer Wohlfühl-Oase für Hausbauinteressierte und Gartenfreunde. Am „Tag der Musterhäuser“ sind handgefertigte Gartenpavillons, Zaunsysteme und Geländer aus Schmiedeeisen ausgestellt. Im Mittelpunkt stehen natürlich die 19 variantenreichen und voll ausgestatteten Eigenheime in nachhaltiger Holzfertigbauweise. Wer den Bau eines Hauses plant, kann sich dort kompetent beraten lassen. Geboten werden an dem Aktionswochenende außerdem Spiele, Kinderschminken und Ballonmodellage für die kleinen Besucher. Auch das leibliche Wohl kommt bei einer fränkischen Grillwurst nicht zu kurz (FertighausWelt Nürnberg, Im Gewerbepark 30, 90135 Heßdorf).



Viel Information für Hausbau-Interessierte und Unterhaltung für die ganze Familie bietet auch die FertighausWelt Günzburg. Am 23./24. September ist nicht nur der Eintritt in eine der modernsten Eigenheim-Ausstellungen Europas frei, sondern es wird auch ein buntes Aktionsprogramm geboten. Während sich die Kinder von einer Märchenerzählerin und beim Kinderschminken verzaubern lassen oder im Labyrinth auf Schatzsuche gehen, werden die Erwachsenen auf Wunsch kompetent zum Thema Hausbau beraten. In der traumhaften Parkanlage der FertighausWelt sorgen Auftritte der Tanzgruppe des VfL Günzburg für gute Unterhaltung (FertighausWelt Günzburg, Kimmerle-Ring 2, 89312 Günzburg). (BSZ)