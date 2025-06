Am letzten Juniwochenende öffnen sich der breiten Öffentlichkeit wieder die Türen von rund 200 herausragenden Beispielen qualitativ hochwertiger Architektur in allen sieben Regierungsbezirken. Unter dem Motto „Vielfalt bauen“ präsentieren die Architektouren 2025 der Bayerischen Architektenkammer eine breite Auswahl an Projekten, die mit kreativen Ansätzen und interdisziplinärer Zusammenarbeit überzeugen. Auftakt war auch in diesem Jahr die Eröffnung der begleitenden Ausstellung mit ausgewählten staatlichen oder staatlich geförderten Projekten im Foyer des Bauministeriums durch Bayerns Bauminister Christian Bernreiter (CSU) und die Präsidentin der Bayerischen Architektenkammer Lydia Haack.

Die diesjährigen Architektouren finden am Wochenende vom 28. und 29. Juni statt. Zahlreiche über ganz Bayern verteilte und von einem unabhängigen Beirat ausgewählte Projekte können dann vor Ort besichtigt werden.

Ob innovative Bauweisen, barrierefreie Konzepte oder die behutsame Revitalisierung von Stadtquartieren – jedes Projekt steht für ein modernes Verständnis von Architektur, die unser tägliches Leben bereichert.

„Vielfalt im Bauen zeigt sich nicht nur in unterschiedlichen Baustilen und Materialien, sondern auch darin, wie Architektur den Bedürfnissen aller Menschen gerecht wird. Gute Architektur kann so einen wesentlichen Mehrwert für das Zusammenleben und damit auch zu unserer demokratischen Gesellschaft beitragen. Die Menschen in Bayern haben kommendes Wochenende die Möglichkeit unkompliziert herausragende Bauten in ihrer Gegend zu besichtigen und dabei vielleicht auch in einen neuen Austausch zu kommen“, so Bauminister Bernreiter: „Es freut mich sehr, dass der Freistaat wieder mit rund 50 Projekten an den Architektouren beteiligt ist und wir unserer Vorbildrolle gerecht werden.“



Kammerpräsidentin Haack: „Mich freut besonders, dass von den diesjährigen Projekten so viele wie noch nie mit einem oder mehreren von insgesamt 120 KlimaKulturKompetenz-Prädikaten ausgezeichnet wurden. Das zeigt eindrucksvoll: Unser Berufsstand übernimmt Verantwortung. Architektinnen und Architekten aller Fachrichtungen setzen sich aktiv dafür ein, die Bauwende voranzubringen – hin zu einem Planen und Bauen, das Ressourcen schont, das Klima schützt und dabei gestalterisch überzeugt. Diese Projekte sichtbar zu machen, ist ein zentrales Anliegen der Architektouren.“



Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen die rund 50 staatlichen oder staatlich geförderten Vorhaben, die in diesem Jahr Teil der Architektouren sind. Gezeigt werden Beispiele für bezahlbares und lebenswertes Wohnen, nachhaltiges und zeitgemäßes Bauen, sowie attraktive Stadträume, die einen echten Mehrwert für die Menschen vor Ort bieten.



Die Ausstellung ist noch bis einschließlich Freitag, 18. Juli 2025, jeweils montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr im Foyer des Bauministeriums, Franz-Josef-Strauß-Ring 4, 80539 München, zu sehen. Alle Projekte der diesjährigen Architektouren gibt es auch hier: www.byak.de/architektouren. (BSZ)