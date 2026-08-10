Vom Außenbereich zum flexiblen Bestandteil moderner Wohnkonzepte

Der Balkon galt lange als saisonale Erweiterung der Wohnung – genutzt vor allem bei angenehmem Wetter und für kürzere Aufenthalte. Heute verändert sich seine Rolle: Mit steigenden Anforderungen an anpassungsfähige Wohnräume rücken auch Außenflächen stärker in den Mittelpunkt der Planung. Bewegliche Balkonverglasungen ermöglichen dabei eine Nutzung unabhängig von kurzfristigen Witterungseinflüssen. Die Systeme schaffen eine geschützte Übergangszone, erhalten gleichzeitig den Bezug nach außen und lassen sich je nach Bedarf öffnen oder schließen. „Die Entwicklung moderner Wohnkonzepte zeigt, dass nicht allein die Größe einer Fläche entscheidend ist, sondern ihre Anpassungsfähigkeit. Außenbereiche werden zunehmend als Teil eines ganzheitlichen Wohnkonzepts betrachtet und entsprechend geplant“, sagt Dennis Schneider, Geschäftsführer der SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH.

Balkonverglasungen schaffen neue Möglichkeiten für Außenbereiche

Wohnungen müssen heute viele unterschiedliche Anforderungen erfüllen: Arbeiten, Erholung und Freizeit finden zunehmend innerhalb derselben vier Wände statt. Dadurch gewinnen zusätzliche Bereiche an Bedeutung, die sich vielseitig nutzen lassen. Balkone bieten hierfür besondere Voraussetzungen, da sie Tageslicht, Außenbezug und Abstand zum Innenraum miteinander verbinden.

Eine Balkonverglasung kann diese Fläche gezielter in den Alltag integrieren und für unterschiedliche Nutzungen zugänglich machen – beispielsweise als ruhiger Bereich für konzentriertes Arbeiten oder als Rückzugsort. Welche Funktion dabei im Vordergrund steht, hängt von den individuellen Bedürfnissen und den baulichen Gegebenheiten ab. „Bei der Planung von Wohnräumen geht es zunehmend darum, vorhandene Flächen intelligent weiterzuentwickeln. Entscheidend ist nicht, jedem Bereich eine feste Funktion zuzuweisen, sondern Lösungen zu schaffen, die sich an verändernde Lebenssituationen anpassen lassen“, erklärt Schneider.



Glassysteme für unterschiedliche Ansprüche an Öffnung und Schutz



Bewegliche Balkonverglasungen unterscheiden sich vor allem durch ihre Öffnungsmechanismen und die Art, wie sich die Glasflächen an die jeweilige Nutzung anpassen lassen. Während Schiebesysteme eine flexible Teilöffnung ermöglichen, schaffen Schiebe-Dreh-Systeme zusätzlich die Möglichkeit, die Glasflügel vollständig aus dem Sichtbereich zu bewegen. Das SF20 von SUNFLEX ist ein Beispiel für ein Schiebesystem mit parallel geführten Glasflügeln. Diese lassen sich individuell positionieren, sodass einzelne Bereiche geöffnet oder geschlossen bleiben können. Die Balkonfläche kann dadurch flexibel an die jeweilige Situation angepasst werden. Für eine nahezu vollständige Öffnung der Balkonfront eignet sich das SF25 als Schiebe-Dreh-System. Die einzelnen Glasflügel werden zunächst verschoben und anschließend seitlich geparkt. Dadurch bleibt die gesamte Balkonbreite nutzbar, wenn der offene Charakter des Außenbereichs gewünscht ist. Je nach Anforderungen kann das System mit 8, 10 oder 12 Millimeter starkem ESG-H-Glas ausgeführt werden. Die Verglasung bietet zusätzlichen Schutz vor Wind und Witterungseinflüssen und kann dadurch die Nutzbarkeit des Balkonbereichs über die Sommermonate hinaus verlängern. Das System wurde zudem hinsichtlich seiner Windbeständigkeit geprüft und erreicht die Klasse 3 nach DIN EN 12210, was einer geprüften Belastbarkeit von bis zu 1.200 Pascal entspricht. „Bei Balkonverglasungen stehen unterschiedliche Anforderungen im Mittelpunkt: Manche Nutzer wünschen vor allem einen zusätzlichen Schutz für den Alltag, andere legen besonderen Wert darauf, die Verbindung zum Außenraum möglichst flexibel zu gestalten. Deshalb sind verschiedene Systemlösungen wichtig, die sich an Architektur und Nutzung orientieren“, betont Schneider.



Geschützte Balkonbereiche erweitern den Wohnalltag



Durch die geschützte Balkonzone entstehen zusätzliche Möglichkeiten im Alltag. Ob als Platz für eine kurze Pause, als ruhiger Bereich zum Lesen oder als Erweiterung des persönlichen Rückzugsraums – die Nutzung lässt sich bedarfsgerecht an die jeweilige Situation anpassen. Gleichzeitig bleiben typische Eigenschaften des Balkons wie Tageslicht, Ausblick und der Bezug zur

Umgebung erhalten. „Eine hochwertige Balkonverglasung beginnt nicht beim System, sondern bei der Betrachtung des gesamten Gebäudes. Nur wenn Architektur, technische Voraussetzungen und gewünschte Nutzung zusammenpassen, entsteht eine Lösung, die dauerhaft überzeugt“, erklärt Schneider. (BSZ)