Beten und bouldern unter einem Dach: In der denkmalgeschützten Pfarrkirche Petrus Canisius in Innsbruck ist das seit dem 7. November Realität. Die von ATP architekten ingenieure integral geplante Umnutzung schafft Raum für eine neue Funktion, ohne die sakrale Atmosphäre und die architektonischen Qualitäten des Bestands zu verlieren.

Die in den 1960er-Jahren nach Plänen des Architekten Horst Parson errichtete Pfarrkirche Petrus Canisius prägt mit ihrer markanten Architektur das Innsbrucker Stadtbild. Aufgrund rückläufiger Besucherzahlen sollte das denkmalgeschützte Gebäude eine zusätzliche öffentliche Nutzung erhalten. Heute wird ein Teil des Kirchenraums als Boulderhalle genutzt, ergänzt durch Gastronomie im Bestand sowie in einem südlichen Zubau. Die neue Nutzung öffnet das Gebäude für weitere Zielgruppen und stärkt das gemeinschaftliche Leben im Stadtteil.

„Die große Resonanz der Innsbrucker Kletter-Community am Eröffnungswochenende zeigt, welches Potenzial in der Umnutzung bestehender Gebäude steckt. Die Kletter-Kirche verbindet den Erhalt wertvoller Bausubstanz mit einer neuen Nutzung, die Menschen zusammenbringt und den Stadtteil belebt. Mit der Eröffnung der Gastronomie Ende November wird dieses Angebot nun vervollständigt“, erklärt Florian Anschober, Architekt bei ATP architekten ingenieure.

Die Umnutzung folgt dem Prinzip des minimalinvasiven Bauens, bei dem Kubatur, räumliche Wirkung und Materialität des Bestands erhalten bleiben. Freistehende Boulderwände und filigrane Zuschauergalerien – entworfen vom Büro columbosnext im Zuge eines Ideenwettbewerbs – fügen sich in den Kirchenraum ein, ohne dessen ursprüngliche Struktur zu überformen. Auch Kapelle, Pfarrheim und UnterkircheRespektvoller Umgang mit dem Denkmal bleiben erhalten. Im Kirchenraum werden weiterhin regelmäßig Gottesdienste rund um den geweihten Altar gefeiert. Sämtliche Eingriffe erfolgten in enger Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt.

Neuer Treffpunkt an der Innpromenade

Ein südlicher Zubau erweitert das Ensemble um Gastronomie mit Bar, Gastraum und Terrasse sowie einen kleinen Shop. In Maßstab und Höhe auf die Kirche abgestimmt, fügt er sich zurückhaltend in den Bestand ein. Seine Konstruktion folgt einem reversiblen „Plug-and-Play“-Prinzip: Die Eingriffe wurden so weit wie technisch möglich reversibel ausgeführt, um die denkmalgeschützte Bausubstanz zu schonen. Die Haustechnik für Boulderhalle und Gastronomie ist in der überhöhten Attika des Zubaus untergebracht. So bleibt der Kirchenraum frei von sichtbaren technischen Installationen. Großzügige, öffenbare Verglasungen im Erdgeschoss schaffen eine direkte Verbindung zur Innpromenade und einen neuen Anziehungspunkt am Inn.

Mit der Initiative „New Life for Buildings“ rückt ATP architekten ingenieure das Potenzial bestehender Gebäude in den Mittelpunkt. Denn Bauen im Bestand bedeutet mehr als den Erhalt von Bausubstanz und grauer Energie. Es geht darum, vorhandene architektonische, kulturelle und gesellschaftliche Werte zu bewahren, Nutzungen neu zu denken und Gebäude langfristig weiterzuentwickeln. Die Kletter-Kirche in Innsbruck zeigt beispielhaft, wie daraus neue Perspektiven für ein Gebäude und seine Umgebung entstehen. (BSZ)