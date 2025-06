Vorsichtiger Optimismus

Die bayerischen Ingenieurbüros Büros blicken zuversichtlicher in die Zukunft als noch im Vorjahr, so die aktuelle Konjunkturumfrage der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau. Die aktuelle Geschäftslage wird von 53,2 Prozent der bayerischen Ingenieurbüros als gut eingeschätzt und hat sich im Vergleich zu 2024 (49,5 Prozent) um 3,7 Prozentpunkte leicht verbessert.



Für das Jahr 2025 rechnen 17,5 Prozent (Vorjahr: 12,5 Prozent) mit einer Steigerung des Auftragsvolumens. 56,8 Prozent (Vorjahr 49,6 Prozent) gehen davon aus, dass ihr Auftragsvolumen gleich bleibt und 25,7 Prozent der Befragten rechnen mit weniger Aufträgen (Vorjahr 37,9 Prozent). Damit zeigt sich sowohl bei der Geschäfts- als auch bei der Auftragslage eine etwas positivere Einschätzung als im vergangenen Jahr.



Wettbewerb um Nachwuchskräfte wird härter



Beim Mangel der am Bau tätigen Ingenieure auf dem Arbeitsmarkt zeichnet sich eine leichte Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr ab. Aktuell haben 43,9 Prozent der befragten Büros offene Stellen zu besetzen (Vorjahr 40,2 Prozent). 62 Prozent (Vorjahr 59,9 Prozent) der Büros geben an, Schwierigkeiten bei der Besetzung offener Stellen mit qualifiziertem Personal zu haben. Der Einstellungsbedarf liegt immer noch deutlich über den Absolventenzahlen – obwohl die Einstiegsgehälter stetig steigen.



Die verbesserte Geschäfts- und Auftragslage motiviert die Ingenieurbüros zu vermehrten Investitionen. 21,4 Prozent (Vorjahr 18,1 Prozent) der Befragten planen, ihre Investitionen im Jahr 2025 weiter zu steigern. „Die Tendenz stimmt“, findet Norbert Gebbeken, der Präsident der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau. Verbesserungspotenzial sieht Gebbeken bei den Geschäftsfeldern. „Über 80 Prozent der bayerischen Ingenieurbüros sind nur im Inland tätig. Der ausländische Markt ist kaum erschlossen – hier gibt es noch viele Chancen“.



Die Konjunkturumfrage 2025 der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau wurde im Zeitraum vom 20. März 2025 bis 8. April 2025 unter ihren über 7600 Mitgliedern durchgeführt. Darunter sind 4411 Inhaber von Ingenieurbüros und freiberuflich sowie gewerblich tätige Ingenieure. An der Konjunkturumfrage 2025 haben insgesamt 643 Inhaber von Ingenieurbüros und Ingenieure teilgenommen (Rücklaufquote 14,6 Prozent).

Detaillierte Auswertung der Konjunkturumfrage 2025 zum Download: www.bayika.de/de/konjunkturumfrage. (BSZ)