Mit dem Neubau des Technikums in Münchberg hat das Staatliche Bauamt Bayreuth eine Hülle für neue Forschungen und richtungsweisende Entdeckungen im Bereich Vliesstofftechnik und Carbontechnik für die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hof geschaffen.

Die an textiles Muster angelehnte Fassade des Neubaus des Technikums verweist auf sein Inneres. Die Webstruktur der Außenfassade ist ein Symbol des Textilstandorts. Der Campus Münchberg setzt die Tradition der Textilindustrie in der Region Oberfranken fort und nutzt teilweise die bauliche Infrastruktur des ehemaligen Industriestandorts. In den derzeitigen Bestandsgebäuden konnten die Schwerpunkte Carbonfaser- und Vliesstofftechnik aus Gründen des fehlenden Platzangebots und der technischen Infrastruktur nicht weiterentwickelt werden.

Durch den funktionalen Neubau des Technikums Münchberg wird der Hochschulstandort ausgebaut und modern ausgerichtet. Hierbei sollen neue Einsatzbereiche und gegebenenfalls neue Techniken zur Verarbeitung als Lehrinhalt vermittelt werden. In dem Gebäude wurden zwei Hallen für Vliesstofftechnik und für Carbontechnik mit acht Meter Höhe und einem Einschub eines zweigeschossigen Bereichs geplant.

Es wurde die Möglichkeit geschaffen, innerhalb des Gebäudes Sichtbeziehungen zwischen dem Foyer, dem Schulungsraum und den Hallen herzustellen, um den Erfordernissen der Kommunikation, der Präsentation und dem wissenschaftlichen Austausch gerecht zu werden. Die vorhandene Situation des stark abfallenden Geländes wurde dazu genutzt, um die beiden Ebenen der vorhandenen Sheddachhallen und des Hochbaus miteinander zu verbinden. Ein Aufzug ermöglicht nun auch den barrierefreien Zugang.

In den beiden Hallen werden komplette Fertigungsstraßen für die Verarbeitung von Vliesstoff und Carbonfasern eingerichtet, somit können im Technikum Münchberg fachübergreifende Lehrinhalte angeboten werden. Denn das Forschen, Entwickeln, Produzieren und Präsentieren technischer Stoffe ist Kern dieser erweiterten Hochschuleinrichtung.

Aufgrund des begrenzten Baufelds wurde die Technikzentrale mit mehreren Lüftungs- und Klimageräten für unterschiedlich klimatisierte Bereiche des hoch technologisierten Gebäudes unterirdisch angeordnet. Des Weiteren befinden sich in der Technikzentrale die Verteilung von Heizungs- und Kälteleistung sowie der Drucklufterzeuger. Die MSR-Technik für dieses Gebäude ist ebenfalls in der Technikzentrale untergebracht, kann jedoch auch über den Leitrechner der Liegenschaft gesteuert werden.

Das bayerische Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst hatte mit Schreiben vom 24. März 2014 den Bauantrag der Hochschule Hof für oben genannte Maßnahme am Standort Münchberg genehmigt. Baubeginn war der 21. März 2017. Eine Nutzungsüberlassung fand am 24. März 2020 statt. Die Einweihung konnte am 24. September 2020 unter anderem mit Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) gefeiert werden.

Am 1. Dezember 2020 wurde das Technikum Münchberg an die Hochschule Hof übergeben. Die Baukosten betragen etwas weniger als zehn Millionen Euro. Diese Summe wird mit insgesamt vier Millionen Euro aus dem Programm „Technologieallianz Oberfranken“ finanziert.

Zusammenfassend konnte mit knapp 1000 Quadratmetern Nutzfläche Raum für Großgeräte der Carbon- sowie Vliesherstellung und dazu die notwendigen technisch anspruchsvollen Versorgungseinrichtungen geschaffen werden. Zudem entstand im Obergeschoss ein Seminar- und Präsentationsbereich.

Das Projekt Neubau Technikum Münchberg wurde zielorientiert begleitet und gesteuert vom Staatlichen Bauamt Bayreuth. (Marie-Luise Krammer)