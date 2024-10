Wegweisende Quartiersentwicklung

Der Katholischer Männerfürsorgeverein München e.V. (kmfv) hat 2016 die Initiative ergriffen und das zukunftsweisende Projekt „Quartiersentwicklung Mittenheim“ ins Leben gerufen. Seit 2021 entwickeln der kmfv und die Krämmel Unternehmensgruppe das Quartier in Partnerschaft. Ziel des Projektes, das Teil der „Initiative Wohnen“ des kmfv ist, ist die Schaffung eines sozial ausgewogenen und nachhaltigen Wohnquartiers, das moderne Energiekonzepte und innovative Mobilitätslösungen vereint. Die Fertigstellung des Quartiers ist bis Anfang 2028 geplant. Vor Kurzem fand die Grundsteinlegung in Form einer in eine Bank eingelassene Zeitkapsel mit Bauminister Christian Bernreiter, dem stellvertretenden Landrat Ernst Weidenbusch und Oberschleißheims Bürgermeister Markus Böck statt.



Das gesamte Quartier wird rund 420 Wohnungen umfassen, von denen 50 Prozent mietpreisgedämpft sein werden. Die anderen 50 Prozent sind frei finanzierter Mietwohnungsbau und Eigentumswohnungen.



Das Ziel dieses "Leuchtturmprojektes" ist somit eine soziale Ausgewogenheit, für ein vielfältiges und lebendiges Miteinander. Dazu gehören auch eine 8-zügige Kindertagesstätte und hochwertige grüne Freiräume, die den Bewohnern eine hohe Lebensqualität bieten. Ein eigens eingerichteter Gemeinschaftstreff wird als Herzstück des Quartiers fungieren und sowohl Starthilfe für eine gute Nachbarschaft leisten, als auch die Begegnungen weiter fördern und den sozialen Zusammenhalt stärken.



Das Quartier wird sich durch eine nachhaltige und innovative Energieversorgung auszeichnen. Zum Einsatz kommen Grundwasserwärmepumpen und Photovoltaikanlagen, die das gesamte Quartier und weitere bestehende Einrichtungen des kmfv versorgen werden. Alle neuen Gebäude werden den KfW-40-Standard erfüllen, was zu einem reduzierten Energiebedarf für die Beheizung und somit zu geringeren Nebenkosten für die Mieter führen soll. Eine weitere Besonderheit ist die Ausführung eines Schwammstadtkonzepts, das durch Regenrückhaltebecken und umfassende Begrünung zu einer Abmilderung von Extremwettersituationen beitragen soll.



Darüber hinaus wird ein umfassendes Mobilitätskonzept umgesetzt, das Car-Sharing, E-Mobilität und die Förderung der Fahrradinfrastruktur umfasst. Die Bewohner haben Zugang zu einem Hofladen des kmfv, der mit regional erzeugten und ökologischen Lebensmitteln versorgt wird. Für die jüngsten Bewohner wird es eine wohnortnahe Betreuung durch Kinderkrippen- und Kindergartengruppen geben.



Das Projekt „Quartiersentwicklung Mittenheim“ ist ein gemeinsames Vorhaben von kmfv und Krämmel, die nicht nur das Quartiersmanagement, sondern auch die Konzepte für Mobilität und Energie gemeinsam entwickeln und umsetzen. Dieses integrierte und partnerschaftliche Vorgehen ist ein wesentlicher Baustein für den Erfolg des Quartiers und zeigt, wie Zusammenarbeit innovative und nachhaltige Wohnlösungen hervorbringen kann – gesellschaftlich richtungsgebend und für die Zukunft ein neuer Maßstab des Wohnens.



Die komplette Fertigstellung soll voraussichtlich Anfang 2028 erfolgen. Die ersten Wohnungen sollen bereits Ende 2026 bezogen werden.



Korbinian Krämmel, Geschäftsführer der Krämmel Unternehmensgruppe: "Die Wohnraumnachfrage in der Metropolregion München ist und bleibt ein drängendes Problem unserer Zeit. Umso erfreulicher ist es ein Projekt maßgeblich gestalten zu können, bei dem nicht nur attraktiver Wohnraum für eine Vielzahl an unterschiedlichen Menschen geschaffen wird, sondern dies auch noch Hand in Hand aller am Prozess Beteiligten geschieht. Die Quartiersentwicklung Mittenheim zeigt wie fruchtbar eine partnerschaftliche und konstruktive Zusammenarbeit aus sozialem Träger, öffentlicher Hand und Privatwirtschaft sein kann. Wir feiern hier nicht nur einen Meilenstein in der Baurealisierung, sondern auch ein Musterbeispiel zielführender Zusammenarbeit."



Jürgen-Peter Pinck, Mitglied der Geschäftsleitung des kmfv und besonderer Vertreter des Vereins für Immobilien und Bauwesen: „Wir freuen uns sehr, dass unser langer Atem sich ausgezahlt hat. In diesen herausfordernden Zeiten können wir somit unseren Beitrag dazu leisten, die verheerende Situation auf dem Wohnungsmarkt im Großraum München zu verbessern.“

"Ich freue mich sehr, dass in Oberschleißheim so viel dringend benötigter Wohnraum entsteht. Die Wohnungsbaubranche befindet sich immer noch in der Krise, deshalb zeugt es von Mut und Entschlossenheit, dass hier trotzdem angepackt wird“, sagte Bayerns Bauminister Christian Bernreiter: „Auch der Freistaat unterstützt intensiv und stellt so viel Geld wie noch nie für den Wohnungsbau bereit. Mit unserem Wohnbau-Booster Bayern, dem Bayerischen Baukonjunkturprogramm und unseren drei Wohnungsbaugesellschaften tragen wir zur Stabilität im Wohnungsbau bei. Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum ist eine Daueraufgabe. Ich danke deswegen allen, die den Wohnungsbau in Bayern voranbringen."



Markus Böck, erster Bürgermeister der Gemeinde Oberschleißheim: "Oberschleißheim wächst! Und dass dieses Wachstum in dieser Form stattfindet, ist für uns als Gemeinde absolut begrüßenswert. Ein so großes, neues Wohngebiet, das mit sozialverträglicher Preisgestaltung und innovativen und zukunftsträchtigen Konzepten punktet, kann auch für die gesamte Region als Vorbild dienen und zur Nachahmung animieren. Ich freue mich sehr, dass dieses Projekt gemeinsam mit dem kmfv und der Firma Krämmel in verhältnismäßig kurzer Zeit geplant wurde, und hoffe nun auf eine ebenso reibungslose Umsetzung.“ (BSZ)