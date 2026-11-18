Immer weniger Architektenwettbewerbe werden ausgelobt. Dabei fördern sie Bauqualität, Fairness und neue Ideen. Bei einer Tagung der Bayerischen Architektenkammer diskutierten Fachleute, wie das Verfahren wieder attraktiver werden kann.

Die Zahlen sind deutlich: 2019 verzeichnete die Bayerische Architektenkammer noch 117 Architektenwettbewerbe, 2024 waren es 58, 2025 nur noch 35. Bis Mitte Oktober 2026 kamen 21 weitere Verfahren hinzu. Von den 35 Verfahren im Jahr 2025 war lediglich eines offen, der Freistaat Bayern lobte keinen Wettbewerb aus. Die Entwicklung sei kein bayerischer Sonderfall, erklärte die Wettbewerbsreferentin der Bayerischen Architektenkammer, Beatrix Walter, bei der Tagung „Wettbewerb neu denken“ vor Kurzem im Haus der Architektur in München.

Dabei steht viel auf dem Spiel. Wettbewerbe ermöglichen gerade jungen und kleineren Büros, sich unabhängig von ihrer Marktposition mit guten Ideen durchzusetzen. Angesichts einer Bürostruktur, in der bis zu 90 Prozent der Büros höchstens neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen, betrifft der Rückgang einen großen Teil des Berufsstands. Zugleich eröffnen zwölf bis 20 unterschiedliche Entwürfe neue Perspektiven auf eine Bauaufgabe. Ein unabhängiges Preisgericht sorgt für fachlich begründete, öffentlich nachvollziehbare Entscheidungen. Lydia Haack, Präsidentin der Bayerischen Architektenkammer, betonte, dass nicht Bekanntheit oder Marktmacht zählen dürften, sondern die Qualität einer Idee.

Warum verzichten Auftraggeber zunehmend auf Wettbewerbe? Bei der Tagung standen die Kosten und die Sorge im Mittelpunkt, Einfluss auf das eigene Projekt einzubüßen. Michael Keltsch aus dem Wissenschaftsministerium bezifferte für die letzten fünf Verfahren die durchschnittliche Verfahrensdauer auf 16,6 Monate und die Kosten auf 924 000 Euro. Andreas Marth von AllesWirdGut Architektur stellte dem rund 2 Millionen Euro gegenüber, die 50 teilnehmende Büros für einen Wettbewerb aufwendeten. Nikolaus Hellmayr von der ARGEWO in Graz verwies darauf, dass die Verfahrenskosten im Schnitt nur 0,7 Prozent der Baukosten ausmachten. Zudem sei der Siegerentwurf durchschnittlich 3,5 Prozent günstiger als der Mittelwert aller eingereichten Lösungen. Gegenüber dem am wenigsten effizienten Entwurf wären es sogar etwa 18 Prozent Kostenvorteil.

Während Auftraggeber von effizienten Lösungen profitieren können, arbeiten teilnehmende Büros häufig nicht kostendeckend. Hellmayr brachte das Missverhältnis auf den Punkt: „Es gibt keinen anderen Berufsstand, der sich so etwas leistet.“

Das Verfahren

neu justieren

Kommunen fürchten zudem, die Kontrolle über ihr Vorhaben zu verlieren oder einen Entwurf umsetzen zu müssen, der ihren Vorstellungen nicht entspricht. Aus ihrer Beratungspraxis kennt Beatrix Walter solche Bedenken. Hinzu kommen fehlendes Wissen über das Instrument und die Sorge, dass sich ein unerfahrenes Büro durchsetzt.

Wie lässt sich die Akzeptanz erhöhen, ohne die Qualität zu gefährden? Kammer-Vizepräsident Franz Damm plädierte dafür, stärker auf Unabhängigkeit und fachliche Qualifikation zu setzen, statt an formalen Mehrheiten festzuhalten. Die Stimmenmehrheit der Fachpreisrichter könne entfallen, sofern Fairness und Transparenz gewahrt blieben. Der Vorschlag fand bei der Tagung Zustimmung.

Einigkeit bestand auch darin, die Verfahren zu vereinfachen. Umfangreiche Zugangshürden und überzogene Anforderungen erhöhen den Aufwand für die teilnehmenden Büros. Der Leistungsumfang sollte sich auf entscheidungsrelevante Kriterien beschränken, um auch jungen Büros den Zugang zu erleichtern. Die Schweiz zeigt, wie es anders geht: Dort tragen öffentliche Hand und Planerschaft den Wettbewerb gemeinsam. Bei der Auswahl der Teilnehmer zählt eher die Qualität der Referenzen statt vorrangig die Erfüllung von Kennzahlen.

Reform statt Artenschutz

Die Bayerische Architektenkammer setzt sich für bessere Rahmenbedingungen ein. Der seit Juni 2025 bestehende Vergabekompass unter beste-vergabe.bayern schafft Transparenz über Wettbewerbe und VgV-Verfahren. Ergänzend berät die Kammer Auftraggeber. Gemeinsam mit den anderen Länderkammern wirkt Bayern zudem an der anstehenden Novellierung der Richtlinie für Planungswettbewerbe (RPW) mit.

Für Haack geht es darum, die Stärken des Wettbewerbs zu sichern, ohne ihn zum Museumsstück zu machen. Initiativen, die ihn zum immateriellen Weltkulturerbe erklären wollen, sieht sie kritisch: Ein Instrument, das Qualität, Fairness und Transparenz ermöglicht, sollte nicht unter Artenschutz gestellt werden, sondern sich weiterentwickeln können.

Andreas Marth brachte die Herausforderung bei der Tagung auf eine kurze Formel: „Der Wettbewerb ist tot – es lebe der Wettbewerb!“ (Jakob Irler)

