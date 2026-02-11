Wieder mehr Baugenehmigungen

Die vor Kurzem veröffentlichten Zahlen des Bayerischen Landesamts für Statistik zeigen erstmals seit drei Jahren wieder einen Anstieg der Baugenehmigungen. Das ist ein positives Signal, darf aber nicht über die weiterhin angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt hinwegtäuschen.

Zwar wurden 2025 wieder mehr Wohnungen genehmigt, das Niveau liegt jedoch deutlich unter den Werten vor 2022. Zudem wird der Anstieg vor allem durch Einfamilienhäuser getragen. Der Zuwachs in Mehrfamilienhäusern ist mit 3,2 Prozent noch ausbaufähig. In den bayerischen Großstädten, wo der Druck am größten ist, gehen die Genehmigungen weiter zurück.

Das entspricht auch dem Trend bei den Mitgliedsunternehmen des Verbands bayerischer Wohnungsunternehmen. Nur ein Drittel der 507 bayerischen Wohnungsunternehmen wird in diesem Jahr Neubauprojekte fertigstellen.

Verbandsdirektor Hans Maier erklärt: „Die steigenden Genehmigungszahlen sind ein erstes Lebenszeichen des Wohnungsbaus, mehr noch nicht. Von einer Entspannung auf den bayerischen Wohnungsmärkten sind wir noch weit entfernt.“ Aus Sicht des VdW Bayern kommt es nun darauf an, dass aus Genehmigungen auch tatsächlich gebaut wird. Insbesondere bezahlbarer Mietwohnraum in den Städten. Dafür braucht es einen konsequenten Abbau von Kostentreibern im Bau. (BSZ)