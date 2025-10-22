Bauen

Das Carl-Fortunat-Haus ist Teil der spätmittelalterlichen Heilig Geist Spitalanlage in Dinkelsbühl. (Foto: Simone Lechler)

22.10.2025

Wieder zum Leben erwacht

Das Spitalgebäude in Dinkelsbühl zwischen Geschichte, Sanierung und neuer Nutzung

Dinkelsbühl ist eine historische Kleinstadt in Bayern mit gut erhaltenem mittelalterlichen Stadtbild, Renaissance- und Barockelementen, bemalter Giebelhäusern, der Stadtmauer und dem Heilig-Geist-Spital. Der malerische Marktplatz mit historischem Rathaus, enge Gassen, Museen und kulturelle Veranstaltungen prägen das lebendige Stadtleben.

In der Altstadt steht ein Bauwerk von außerordentlicher Bedeutung. Das Carl-Fortunat-Haus, Teil der spätmittelalterlichen Heilig Geist Spitalanlage, erzählt in Steinen, Mauerwerk und Glas die Geschichte von Armen und Kranken, von Fürsorge und gesellschaftlicher Verantwortung. Seit Jahren wird es behutsam saniert und modernisiert, um nun eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart zu schlagen. Ein Bild, das den Charakter dieser Stadt widerspiegelt: offen, beständig, zugewandt gegenüber Kultur, Bildung und sozialer Begegnung.

Das Gebäude gehört, wie bereits erwähnt, zur spätmittelalterlichen Heilig Geist Spitalanlage und diente lange Zeit als Waisenhaus sowie als Siechenhaus zur Pflege Armer und Kranker. Die Grundmauern und das Kellergewölbe stammen aus der Zeit um 1280, während sich die äußere Erscheinung in der Endphase Renaissance und dem beginnenden Barock widerspiegelt.

Ursprünglich als Siechenhaus genutzt, diente das Gebäude später als Pfründehaus, das Wohnrecht gegen Spitalgelt bot. Im Zeitraum 1599 bis 1600 entstand der heutige, denkmalgeschützte Repräsentativbau. 1730 folgte eine größere Renovierung. Von 1828 bis 1940 nutzte die Stadt das erste Obergeschoss als Wai-senhaus, wodurch der Bau eine zentrale Rolle im sozialen Netz der Stadt einnahm.

Die Spitalgerichtsbarkeit manifestierte sich durch eine Gerichtsstube und an der Nordost-Ecke erinnert der Richtblock als Zeugnis an die damalige Rechtspraxis. Der Historische Verein betrieb hier bis 2008 ein Heimatmuseum und vor der großen Sanierungsmaßnahme nutzten der Dinkelsbühler Tisch sowie das Landestheater das Gebäude.

In den letzten Jahren wurde das Gebäude umfangreich saniert: 2021 wurde eine Schadstoffsanierung eingeleitet und Voruntersuchungen durchgeführt. Mitte 2022 begannen Zimmerer mit der Ersetzung beschädigter Fachwerksbalken, wobei über 35 Kubikmeter Holz ausgetauscht wurden. Die Kellergewölbe erhielten statische Sicherungen; sieben Meter tiefe Mikropfähle sowie Stahlbetonabstützungen wurden installiert, um die Tragstruktur zu stabilisieren.

Über 100 Kubikmeter Holz kamen zum Einsatz

Bei den Außenelementen erfolgte die Rückverankerung des 2. Obergeschoss-Fachwerks und der Westgiebel, während der Dachstuhl repariert und die Dachdeckung neu eingedeckt wurde. Insgesamt kamen mehr als 40 Tonnen Material und über 100 Kubikmeter neues Holz zum Einsatz.

Im Jahr 2023 wurden die historischen Fenster der 2. Etage restauriert, neue Fenster eingesetzt und Natursteinsanierungen an Fensterrand- und Gewänden vorgenommen. Technisch wurden ELT- und HLS-Systeme um-gesetzt, Fassadenmalerarbeiten ausgeführt, der Heizestrich im Erdgeschoss sowie Gussasphalt im 1. und 2.  Obergeschoss eingebracht. 2024 standen Putzerarbeiten, der Ausbau des Außenbereichs inklusive Verlegung von Grundwasserleitungen und die Anlage der Südhof-Außenanlagen im Fokus.

Nach der Sanierung ist das Gebäude nun barrierefrei mit einem Aufzug nutzbar. Im Erdgeschoss befinden sich Büros von Hand in Hand sowie der Hospizverein, Warte- und Infobereich, ein Begegnungscafé der Konrad-Biesalski-Schule, Lagerraum, WC und Technikraum.

Im ersten Obergeschoss finden sich die Räume der Theaterverwaltung, Stuhllager, Drucker, Teeküche, Probe-raum und WCs. Das zweite Obergeschoss beherbergt Seminarräume, Büros des Theater- und Kulturrings, des Citymarketings, der VHS sowie den Seniorenbeirat, daneben Musikschule, Umbau- beziehungsweise Übungsräume, Teeküche und WCs.

Die finanzielle Realisierung des Projekts wurde erst durch eine Privatspende in Höhe von einer Million US-Dollar möglich. Die Gesamtfinanzierung beläuft sich auf rund 8,9 Millionen Euro, wobei die Stadt Eigenmittel in Höhe von etwa 1,2 Millionen Euro einbringt. Über das Bayerische Städtebauförderprogramm „Innen statt Außen“ konnten Fördermittel in Höhe von rund sieben Millionen Euro gewonnen werden. Die Deutsche Stiftung Denk-malschutz spendete 10 000 Euro.

„Ohne die eine Millionen Dollar Spende einer ehemaligen Dinkelsbühlerin wäre die Finanzierung des Projekts nicht möglich“, ist Oberbürgermeister Christoph Hammer überzeugt.

„Dadurch und durch die staatliche Förderung des bayerischen Bauministeriums ist es uns gelungen, ein Haus für unsere Bürgerinnen und Bürger zu schaffen, das für Alt und Jung geöffnet ist. Das zeigt uns, dass der Freistaat Bayern zu seinen historischen Gebäuden und deren Erhaltung steht. Das Carl-Fortunat-Haus ist seit der Sanierung ein wahres Schmuckstück in unserer schönen Stadt. Ein echter Ort der Musik und Begegnung, für Kunst, Kultur und Soziales“, freut sich Oberbürgermeister Hammer. (BSZ)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll man Bezeichnungen wie Veggieburger verbieten?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2024

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2025

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 29.11.2024 (PDF, 19 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | Abo BSZ | Businessabo BSZ | ePaper
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Shop
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 23. Mai 2025
(PDF 6 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Bücher Fachliteratur Redaktionsbeilagen Sonderdrucke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori Sta Logo lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!