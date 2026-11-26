Auf den Tag genau zehn Jahre nach dem verheerenden Brand vom 25. November 2016 ist das historische Straubinger Rathaus wiedereröffnet worden. Der Wiederaufbau war weit mehr als die Wiederherstellung eines zerstörten Gebäudes: Er verband die Bewahrung eines bedeutenden Baudenkmals mit einer grundlegenden Modernisierung des über Jahrhunderte gewachsenen Gebäudekomplexes.

Das Rathaus erstreckt sich vom Theresienplatz bis zur Spitalgasse. Sein ältester Teil wurde 1382 von der Stadt erworben; später kamen weitere Gebäude hinzu.

Besonders schwer traf das Feuer das historische Eckgebäude am Theresienplatz. Sein Dachstuhl und große Teile der Decken und Innenräume wurden zerstört. Auch der angrenzende Ostflügel erlitt erhebliche Schäden. Im nördlich anschließenden sogenannten Dischinger-Haus traten während der Sanierung zudem gravierende konstruktive Probleme zutage.

Sensible Modernisierung

Der Wiederaufbau des Straubinger Rathauses stellte eine außerordentlich komplexe planerische und architektonische Aufgabe dar. Er bedeutete nicht die bloße Rekonstruktion des Verlorenen, sondern eine umfassende und dennoch sensible Neuordnung und Modernisierung des gesamten Rathauskomplexes. Die Planungen des Münchener Architekturbüros Hild und K mussten unterschiedliche Anforderungen miteinander verbinden. Nach dem Brand war der bisherige baurechtliche Bestandsschutz entfallen.

Neben den Vorgaben des Denkmalschutzes waren deshalb auch heutige Anforderungen an Brandschutz, Standsicherheit, Barrierefreiheit und technische Ausstattung zu erfüllen. Eine einfache Wiederherstellung des früheren Zustands kam nicht infrage.

Zarter Grünton

Das Ergebnis ist auch von außen sichtbar. Das Rathaus präsentiert sich heute in einem zarten Grünton, der das bis zuletzt prägende toskanische Rot ablöst. Diese Farbgebung konnte durch restauratorische Befunde nachgewiesen werden.

Die Dachlandschaft wurde neu geordnet. Ein als Brandwand ausgebildeter Treppengiebel zwischen Eckgebäude und Ostflügel macht die unterschiedlichen Gebäudeteile ablesbar.

Barrierefreiheit als zentrale Aufgabe

In einem über Jahrhunderte gewachsenen Gebäudekomplex wie dem Straubinger Rathaus stellt die barrierefreie Erreichbarkeit aller Bereiche eine besondere Herausforderung dar. Unterschiedliche Geschosshöhen und zahlreiche Niveauunterschiede ließen eine durchgängige Barrierefreiheit bislang nicht zu.

Mit dem Wiederaufbau wurde deshalb ein neues Erschließungssystem geschaffen. Dessen Kernelement ist eine Passage zwischen Simon-Höller-Straße und Seminargasse, die den Höhenunterschied über eine Rampe überwindet. Ein neuer Aufzug mit mehreren Zugangsseiten und Haltepunkten erschließt die verschiedenen Ebenen. Auch vom Theresienplatz aus besteht über den Innenhof und das neue Bürgerbüro eine barrierefreie Verbindung. Damit ist nun erstmals eine durchgängige barrierefreie Erschließung des gesamten Rathauskomplexes vorhanden.

Der Innenhof wurde nach Plänen des Landshuter Büros lab landschaftsarchitektur brenner neugestaltet. Mit wiedererrichtetem Brunnen, Sitzgelegenheiten und dem Freischankbereich des Cafés lädt er zum Aufenthalt ein. Am Theresienplatz finden sich wie vor dem Brand ein Café und die Tourismusinformation. Neu hinzu gekommen ist ein Bürgerbüro als erste Anlaufstelle für Bürgeranliegen.

Eichenparkett verlegt

Im ersten Obergeschoss wurden der historische Rathaussaal und der Blaue Salon wiederhergestellt. Der Saal war samt Inventar durch den Brand völlig zerstört worden. Dennoch konnten einzelne historische Bauteile erhalten werden: Wände und Fensternischen wurden restauriert, Glasfenster und die durch den Brand ausgeglühte Natursteinausstattung aufwendig rekonstruiert. Da die Tragfähigkeit der bisherigen Decke nach dem Brand nicht mehr nachgewiesen werden konnte, wurde eine neue Holzkonstruktion errichtet, auf der wieder ein Eichenparkett verlegt wurde. Eine helle konstruktive Holzdecke verleiht dem Saal eine festliche und lichte Leichtigkeit.

Im Blauen Salon konnte das historische Mobiliar restauriert und Wandmalereien anhand von Befunden rekonstruiert werden. Ein neues Getäfer übernimmt vor allem akustische Aufgaben und verleiht dem Raum zugleich eine zeitgemäße, zurückhaltende Atmosphäre. Im Ostflügel wurden frühere Büroräume durch einen großzügigen Foyerbereich ersetzt, der zusätzliche Aufenthaltsflächen für Veranstaltungen schafft.

Nach der vollständigen Zerstörung des barocken Dachstuhls durch den Brand entstand im neu errichteten Dachgeschoss der Plenarsaal des Stadtrats mit deutlich verbesserten Platzverhältnissen. Eine tragende Holzplattenkonstruktion überspannt den Raum stützenfrei. Große Gauben bringen Tageslicht in den Saal und greifen die Formensprache der neugotischen Umbauphase auf. Damit stehen insbesondere für Besucher künftig deutlich bessere räumliche Bedingungen zur Verfügung.

Der Wiederaufbau erstreckte sich über ein Jahrzehnt und war von erheblichen baulichen und wirtschaftlichen Herausforderungen geprägt. Die erste belastbare Kostenkalkulation aus dem Jahr 2019 lag bei 46,5 Millionen Euro. Die Corona-Pandemie und ihre Folgen, erhebliche Materialpreissteigerungen sowie Lieferengpässe führten zu Verzögerungen und Kostensteigerungen. Hinzu kamen insbesondere im Dischinger-Haus zusätzliche statische Probleme sowie wiederholte Ausschreibungen unter anderem infolge von Insolvenzen sowie Planungsänderungen zur Begrenzung der Baukosten. 2023 wurden 58,3 Millionen Euro erwartet, Mitte 2025 rund 61,6 Millionen Euro.

Aktuell wird mit Gesamtkosten von etwa 63 Millionen Euro gerechnet; die abschließenden Bauarbeiten sollen im Frühjahr 2027 beendet sein. Für die Schäden an Bausubstanz und Mobiliar leistet die Gebäudeversicherung eine Entschädigung von 31 Millionen Euro.

Mit der feierlichen Wiedereröffnung am 25. November 2026, genau zehn Jahre nach dem Brand, ist das historische Rathaus wieder an die Straubinger Bürgerschaft übergeben worden. Der Wiederaufbau zeigt, wie sich historische Identität, zeitgemäße Architektur und die Anforderungen einer modernen Stadtverwaltung miteinander verbinden lassen. (Oliver Vetter-Gindele)

