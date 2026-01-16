Bauen

Ein Blindgänger wurde gefunden. In manchen Fällen muss dieser auch gesprengt werden, wenn sich der Zünder nicht herausnehmen lässt. (Foto: picture alliance/Fotostand, Havergo)

16.01.2026

Bombenentschärfen in Neubaugebieten: "Wir können Gefahrenbereiche ermitteln“

Stefan Trometer, Geschäftsführer der Virtualcitysystems GmbH aus Berlin, über die Möglichkeit, beim Bombenentschärfen die Evakuierungszonen zu simulieren

Immer mehr Flächen werden bebaut. Das birgt das Risiko, dass Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden werden. Um die Fliegerbomben zu entschärfen, muss weiträumig evakuiert werden. Der entsprechende Radius lässt sich mit einer Simulationssoftware reduzieren.

BSZ: Herr Trometer, Sie haben eine Software entwickelt, mit der man beim Entschärfen von Bomben die Gefährdung analysieren kann. Was kann man mit Ihrer Software noch alles simulieren?
Stefan Trometer: Mit VC Blastprotect können wir Gefahrenbereiche ermitteln, die sich durch Druckwellenausbreitung und Splitterflug von Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg ergeben. Das Besondere ist, dass man die Auffindesituation nachbilden kann und dass Gebäude rund um die Fundstelle in die Simulation einbezogen werden. Dabei entstehen sogenannte Abschattungseffekte, die die Gefahrenbereiche teilweise sehr deutlich reduzieren und es erlauben, Evakuierungsmaßnahmen auf ein Minimum zu begrenzen. Zudem können zusätzliche Objekte wie zum Beispiel Container in der Simulation ergänzt werden, um so möglichst sinnvolle und effiziente Abschirmmaßnahmen für die ganz individuellen Situationen zu ermitteln. Das alles fließt ein in unsere digitale Kartenanwendung VC Map ein. Für diese Anwendung haben wir noch andere Erweiterungen, wie zum Beispiel das interaktive Planungswerkzeug VC Planner, eine Solar App oder einen Modellexport.

BSZ: Kann man möglicherweise mittels der Gefährdungsanalyse durch die 3D-Bombensimulation den Evakuierungsradius reduzieren?
Trometer: Ja, wenn es die Umstände zulassen, ist es mithilfe der Simulation möglich, die Evakuierungsbereiche teilweise deutlich zu reduzieren. Denn Abschattungseffekte zum Beispiel aus einer tiefen Grube am Fundort oder eine dichte Bebauung in unmittelbarer Nähe reduzieren die Gefahrenbereiche deutlich, und zwar nachweisbar auf Basis von verifizierten physikalischen Modellen und nicht nur auf Basis von Erfahrungen der Entschärfungsexperten. In einem absolut freien Umfeld ohne Abschattungseffekte ergeben übrigens die Simulation und die gängigen Ansätze der Experten identische Gefahrenbereiche.

BSZ: Hätte man durch den Einsatz Ihrer Software die gigantische Evakuierung in Nürnberg vor ein paar Wochen mit 21 000 Menschen, die evakuiert werden mussten, kleiner ausfallen lassen können?
Trometer: Da wir in das Projekt nicht involviert waren, kann ich keine absolut konkrete Einschätzung abgeben. Allerdings handelte sich bei der entschärften Tausend-Pfund Fliegerbombe um einen üblichen und häufig gefundenen Bombentyp, den man mit Blastprotect simulieren kann. Mit der Simulation hätte man überprüfen können, ob eine begrenztere Evakuierung vertretbar gewesen wäre. Die Software versteht sich ja als unterstützendes System bei der Entscheidungsfindung, sie liefert eine zusätzliche Perspektive, die in die komplexen Überlegungen einbezogen werden kann.

BSZ: Wer setzt diese Software bereits ein?
Trometer: Mit der Feuerwehr in München, wo es kürzlich auch eine große Evakuierung gab, haben wir zum Einsatz der Software ein länger angelegtes Evaluierungsprojekt gestartet, bei dem wir mit allen Beteiligten den praktischen Nutzen der Software erproben und diskutieren. Das entwickelt sich vielversprechend und ließe sich problemlos auf die Feuerwehr in Nürnberg übertragen. Und natürlich profitieren alle weiteren Anwender von den umfangreichen Erfahrungen der bisherigen Projekte. Zudem gab es im Mai die größte zivile Sprengversuchskampagne seit Kriegsende, bei der die Versuche und Auswertungen vor Ort unsere Simulationsergebnisse voll bestätigt haben.

BSZ: Was kostet die Software?
Trometer: Das ist unterschiedlich. Einerseits bieten wir Untersuchungen als Dienstleistung für einzelne Verdachtsmomente an, wir begleiten dann auch den gesamten Prozess der Analyse und Auswertung in Zusammenarbeit mit den Experten vor Ort. Wir vergeben die Software aber auch als Lizenz zum Beispiel an die Landesbehörden der Kampfmittelräumung in Nordrhein-Westfalen und Brandenburg.

BSZ: Was planen Sie noch?
Trometer: Auf Basis der großen Sprengversuchskampagne, die ich erwähnt habe, entwickeln wir ein Simulationsmodell für die Untergrundwirkung von Fliegerbomben. Denn ein großer Teil der Sprengkraft wirkt nicht nach oben sichtbar, sondern unterirdisch in Erschütterungen und Druckwellen im Boden. Diesen Effekt wollen wir konkreter bewerten können, damit man beispielsweise Versorgungsleitungen oder unterirdische Infrastruktur besser schützen kann. Dieses Untergrundmodell soll nach Abschluss der Forschungsarbeiten in die Software integriert werden, um so für alle Anwender zur Verfügung zu stehen.
(Interview: Ralph Schweinfurth)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll man auch Kinder unter 14 Jahren vor Gericht stellen können?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz