Bauen

DGfM-Geschäftsführer Christian Bruch. (Foto: DGfM, Christoph Große)

14.10.2026

Wohnungsbaukrise nur „Kopfsache“?

Die Politik hat zur Bekämpfung der Wohnungsbaukrise gehandelt. Sie setzt aber auf die falschen Maßnahmen. Es bräuchte jetzt andere Mittel, sagt BSZ-Gastautor Christian Bruch, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Mauerwerks- und Wohnungsbau (DGfM)

In der „Welt“ argumentierte Autor Michael Fabricius am 30. Juli 2026 unter der Überschrift „Der Wirtschaft gehen die Ausreden aus – Jetzt zeigt sich, wer wirklich bauen will“, dass Länder Bauregeln streichen, der Bund Genehmigungen beschleunigt und niedrigere Standards ermöglicht. Sein Fazit: „Die Politik liefert.“ Daraus leitete er ab, dass die nächste Neubau-Stufe eine reine „Kopfsache“ sei. Voraussetzung hierfür seien mehr Freude an Entwicklung, Innovation und Wachstum sowie weniger Warten auf den Staat als Geldgeber.

Es überrascht nicht, dass Bundesbauministerin Verena Hubertz diesen Artikel in der Bundestagsdebatte über ihren Haushalt am 10. September bereitwillig als positives Zeugnis ihrer Arbeit anführte.

Es wäre jedoch besser gewesen, wenn die Ministerin nicht nur den Artikel, sondern auch das darunter stehende Abstimmungsergebnis zur Kenntnis genommen hätte. Auf die Frage „Teilen Sie die Meinung des Autors?“ antworteten bis zum 15. September 2026 lediglich 311 Leser mit Ja, während 693 mit Nein stimmten. In demokratischen Verhältnissen bedeutet dies eine klare Zwei-Drittel-Mehrheit gegen die These des Autors. Zwar bezieht sich dieses Quorum nur auf die tatsächlich Abstimmenden und nicht auf die Gesamtheit aller Leser. Dennoch sollte ein solches Ergebnis – zusammen mit den zahlreichen kritischen Kommentaren – zum Nachdenken anregen.

Ja, die Politik hat reagiert. Aber an den Realitäten vorbei. Der sogenannte Bau-Turbo konzentriert sich primär auf die Schaffung von zusätzlichem Bauland. Zudem erleichtern die Novellen der Landesbauordnungen das Bauen im Bestand, weichen jedoch kaum von sicherheitsrelevanten, kostentreibenden Standards ab. Diese Maßnahmen richten sich an Akteure, die künftige Projekte planen. Für die Bewältigung der aktuellen Bauflaute sind sie jedoch wirkungslos, denn durch die Phasen von Grundstücksankauf, Planung und Genehmigung werden diese Projekte frühestens zwischen 2028 und 2030 als bezugsfertige Wohnungen am Markt wirksam.

Dabei waren Ende 2025 bereits rund 760.000 Wohnungen genehmigt, aber noch nicht fertiggestellt. Grundstücksankauf, Planung und Genehmigungsprozesse sind hier längst abgeschlossen. Bei 24 Prozent dieser Projekte fehlt die Fertigstellung von Roh- und Ausbau, bei 25 Prozent steht nur noch der Ausbau an. Bei der Mehrheit von 51 Prozent – rund 387.000 Wohnungen – wurde mit dem Bau jedoch noch gar nicht begonnen (Quelle: BBSR-Fachbeitrag, 06.Juli 2026).

Diese Projekte verfügen über Grundstücke und rechtskräftige Genehmigungen. Was oftmals fehlt, ist ihre wirtschaftliche Tragfähigkeit.

Die ursprünglichen Kalkulationen basierten auf Bauzinsen von 1 bis 2 Prozent, nicht auf aktuellen Zinssätzen von 3 bis 4 Prozent. Dadurch schwindet der Glaube, zu diesen Kosten Käufer oder Mieter zu finden. Wirksame Instrumente, um diese brachliegenden Projekte durch verbesserte Finanzierungsbedingungen oder gezielte Investitionsanreize zu beleben, sucht man vergeblich.

Die EH55-Plus-Förderung ist strukturell und finanziell so begrenzt, dass ihr Volumen nicht einmal ausreichen würde, um die Hälfte der 2026 genehmigten Wohnungsbauvorhaben zu erreichen. Zuschüsse oder steuerliche Entlastungen für Selbstnutzer fehlen völlig.

Politik agiert damit einmal mehr antizyklisch, im falschen Moment: Als Kapital in der Niedrigzinsphase im Überfluss vorhanden, aber Grundstücke knapp waren, wurden Subventionen für jeden bereitgestellt, der Bauland fand. Jetzt, wo Grundstücke mangels Finanzierbarkeit zurückgegeben werden und Projekte in die Insolvenz rutschen, soll mehr Bauland bereitgestellt werden. Gleichzeitig sollen die Mittel für den freifinanzierten Wohnungsbau im Haushalt 2027 von 3,4 Milliarden auf 2 Milliarden Euro gekürzt werden.

Diese Fehlsteuerung erklärt das eindeutige Abstimmungsergebnis und die fundierte Kritik in den Kommentaren zum Artikel und die Kritik der Branche trotz der aktuellen Baupolitik. (Christian Bruch)
Der Autor ist Geschäftsführer Deutsche Gesellschaft für Mauerwerks- und Wohnungsbau (DGfM).

 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll es nur noch ein Krankenversicherungssystem geben?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Start-up-Investor Carsten Maschmeyer meint, dass ein Staat, der offensichtliche Probleme nicht löst, von seinen Bürgerinnen und Bürgern als dysfunktional wahrgenommen wird. Politiker, die viel versprechen und wenig halten, sorgen für Ablehnung.

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz