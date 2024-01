Zentralisierte Lagerabläufe

Zu Beginn des Jahres 2022 erfolgte auf dem Werksgelände der Berger Gruppe in Memmingen der Spatenstich für den Erweiterungsbau des Logistikzentrums. Nach insgesamt 20 Monaten Bauzeit konnte der hochmoderne Neubau dann im Juni letzten Jahres fertiggestellt und nach aufwendigen Umzugsarbeiten voll umfänglich in Betrieb genommen werden.

Das Hauptgebäude erstreckt sich über drei Geschossebenen mit insgesamt 1800 Quadratmetern Fläche. Eine integrierte Überladebrücke erleichtert die Anlieferung von mit Leergut befüllten Paletten. Diese werden im Untergeschoss gelagert und im Obergeschoss mit versandfertigen Bauteilen bestückt. Mithilfe eines Lastenaufzugs, welcher eine Tragkraft von 5 Tonnen besitzt, werden die verschiedensten Paletten in ihre Ebenen transportiert.

Für die Platzierung des Logistikzentrums am jetzigen Standort sprach vor allem das angrenzende Fertigteillager, denn dadurch kommen die verpackten Bauteile auf direktem Weg in das Logistikzentrum und werden schnellstmöglich an die Kunden versendet. Ein Palettenfördersystem ermöglicht hierbei über alle Etagen hinweg die vielen Transportwege innerhalb des Neubaus automatisiert abzuarbeiten.

Um die hohen Qualitätsanforderungen aller Produkte einzuhalten, wurden spezifizierte Lüftungsanlagen sowie Spezialreinigungsanlagen installiert. So können die Bauteile unter Einhaltung der Reinheitsbedingungen ausgeliefert werden.

An das Hauptgebäude schließt sich zudem ein zweistöckiges Büro an, dass neue moderne Arbeitsplätze für Versand- und Logistikfunktionen schafft.

Mit dieser neuen Investition ist die Berger Gruppe in der Lage, die zuvor dezentralen Kommissionier- und Verpackungseinheiten, die sich an verschiedenen Standorten im Werk befanden, zu zentralisieren. Die Gesamtfläche des Werkes in Memmingen erweitert sich nun auf rund 27 700 Quadratmeter.

Die Schaffung eines effizienteren Logistikprozesses war für Berger von größter Bedeutung. Das Team, das an der Planung und Ausführung des neuen Logistikzentrums beteiligt war, konnte diese Vision verwirklichen.

Die Berger Gruppe beliefert seit über 65 Jahren namhafte Unternehmen in aller Welt mit hochpräzisen, komplexen, einbaufertigen Bauteilen und Baugruppen. Bereits seit ihrer Gründung im Jahr 1955 erfährt das Familienunternehmen ein starkes Wachstum, sodass sie heute an elf Standorten in Deutschland, Polen, den USA, Kanada und China mit einer Fertigungsfläche von 100 000 Quadratmetern und 2500 Mitarbeiter*innen, vertreten sind. Sie agieren als Full-Service Partner vieler bedeutender Unternehmen in Schlüsseltechnologien wie der Automobil- und deren Zulieferindustrie, des Maschinenbaus, der Luftfahrt, der Medizintechnik und zahlreichen weiteren Industrien.

„Wir wachsen permanent. Das neue Logistikzentrum bietet uns die Möglichkeit, den Versand und die Lagerung in Zukunft noch effizienter zu gestalten“ erklärt Peter Mohr, Projektleiter der Berger Holding GmbH & Co. KG. In Zukunft soll das neue Logistikzentrum dazu beitragen, das Wachstum des Unternehmens durch zentralisierte Lagerabläufe und automatisierte Organisationsprozesse weiter voranzutreiben und so zum Unternehmenserfolg beizutragen. (BSZ)