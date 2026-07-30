Zukunftsinvestition für die Region

Mit dem Neubau eines hochmodernen Wellpappenwerks in Alzenau setzt das Unternehmen Palm ein starkes Zeichen für den Wirtschaftsstandort in Unterfranken. Damit investiert das Unternehmen 200 Millionen Euro in die Zukunft ihres Tochterunternehmens Wellpappe Alzenau, das seit vielen Jahren zu den etablierten Industrieunternehmen der Region zählt. Das Projekt zählt zu den bedeutenden Industrieinvestitionen der Region und verbindet wirtschaftliches Wachstum mit nachhaltiger Produktion, moderner Infrastruktur und langfristigen Perspektiven für Beschäftigung und Wertschöpfung.

„Alzenau ist für Palm ein wichtiger Standort mit großem Potenzial. Mit dieser Investition schaffen wir die Voraussetzungen für weiteres nachhaltiges Wachstum, stärken die regionale Wirtschaft und setzen ein klares Bekenntnis zur industriellen Zukunft in Deutschland“, erklärt Marina Palm, Geschäftsführerin der Palm Gruppe.

Und Jens Schuhmacher, Geschäftsführer Wellpappe Alzenau, ergänzt: „Mit dem Neubau schaffen wir nicht nur eines der modernsten Wellpappenwerke Europas, sondern bündeln unsere Kompetenzen an einem Standort und legen damit den Grundstein für eine noch effizientere und nachhaltigere Zukunft.“

Effizientere Abläufe

Auf einer bislang unbebauten Fläche von 140 000 Quadratmetern im Industriegebiet von Alzenau entsteht ein neues Werk für die Herstellung von Wellpappenverpackungen, das die bestehenden Werke in der Innenstadt von Alzenau und in Hasselroth ersetzt. Durch die Bündelung der Produktionskapazitäten in einem hochproduktiven neuen Werk schafft Palm die Grundlage für effizientere Abläufe, kürzere Wege und eine zukunftsfähige sowie hoch wettbewerbsfähige industrielle Infrastruktur. Gleichzeitig stärkt das Unternehmen damit seine Präsenz in der Region und bekennt sich langfristig zum Standort.

Von dem Neubau profitieren auch die umliegenden Kommunen. Am neuen Standort mit direkter Zufahrt zur Autobahn fällt der komplette Lkw-Verkehr durch die Stadt Alzenau und die angrenzenden Ortschaften weg. Dies führt zu einer spürbaren Steigerung der Lebensqualität der benachbarten Anwohner.

Auch für die Beschäftigten bietet das neue Werk attraktive Perspektiven. Trotz eines hohen Automatisierungsgrads bleiben qualifizierte und engagierte Beschäftigte der entscheidende Erfolgsfaktor. Moderne und sichere Arbeitsplätze, effiziente Prozesse und ein zukunftsorientiertes Arbeitsumfeld schaffen die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Entwicklung des Standorts für die nächsten Generationen.

Technisch setzt Palm mit dem Neubau neue Maßstäbe bei der Produktion von nachhaltigen Wellpappenverpackungen. Ein besonderes Highlight sind neben den modernsten Produktionsanlagen zwei vollautomatische Hochregallager, die mit einer Höhe von jeweils über 30 Metern zu den markantesten Elementen des Standorts zählen. Das Zwischenwarenlager entkoppelt die unterschiedlichen Produktionsschritte und erlaubt somit eine äußerst hohe Effizienz der Produktionsprozesse.

Das großzügig dimensionierte Fertigwarenlager mit mehr als 40 000 Palettenstellplätzen ermöglicht eine schnelle und sichere Belieferung unserer Kunden mit qualitativ hochwertigen Wellpappenverpackungen.

Photovoltaikanlage

Neben der Herstellung eines ohnehin nachhaltigen Produkts, der Wellpappenverpackung, legt das Unternehmen besonderes Augenmerk auf nachhaltige Produktionsprozesse und Ressourceneffizienz. Eine großflächige Photovoltaikanlage erzeugt erneuerbaren Strom direkt am Standort. Über die direkt angeschlossene Ladeinfrastruktur können elektrisch betriebene Pkw und Lkw versorgt werden. So können auch die sieben E-Lkw der Wellpappe Alzenau direkt vor Ort geladen werden. Darüber hinaus schafft die unmittelbare Nähe zur geplanten Wasserstoffleitung (Luftlinie unter 3 Kilometer) hervorragende langfristige Voraussetzungen für eine vollständig CO2-freie Energieversorgung. Der in Alzenau eingesetzte Dampfkessel ist bereits heute für den Einsatz von grünem Wasserstoff vorbereitet.

Der Neubau spiegelt die Grundsätze eines Unternehmens wider, das seit mehr als 150 Jahren auf nachhaltiges Wachstum setzt. Palm ist ein Familienunternehmen mit Stammsitz in Aalen (Baden-Württemberg) und zählt zu den führenden Unternehmen der europäischen Papier- und Verpackungsindustrie. Die Papiere des Unternehmens werden zu 100 Prozent aus ausgewähltem Altpapier hergestellt. Im Geschäftsbereich Verpackung betreibt das Unternehmen 33 Wellpappenwerke in Europa und beschäftigt insgesamt rund 4800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Nach dem Spatenstich im September 2024 befindet sich der Neubau nach einer intensiven Bauphase bereits in Betrieb. Die kurze Bauzeit verdeutlicht die Leistungsfähigkeit aller beteiligten Firmen, wovon viele aus der Region stammen. (BSZ)

