Bauen

Gebäude G im TONI Park. (Visualisierung: Kehrbaum Architekten)

12.10.2026

Zukunftsweisender Low-Tech-Holzhybridbau

Augsburg: Gebäude G im TONI Park - Planung setzt auf zukunftsweisenden Low-Tech-Holzhybridbau

Mit der Baugenehmigung für das neue Gebäude G stellt die TONI GmbH & Co. KG die Weichen für die nächste Entwicklungsstufe ihres Projekts TONI Park. Der genehmigte Neubau wird konsequent als Low‑Tech‑Holzmodulbau realisiert und verbindet nachhaltige Materialien, reduzierte Gebäudetechnik und einen zirkulären Innenausbau mit flexibel nutzbaren Büroflächen. Der Baustart ist – bei Erreichen einer ausreichenden Vermietungsquote – für Q2/Q3 2027 vorgesehen, die Fertigstellung für 2027/2028.

Der TONI Park verfügt aktuell über zwei freie Baufelder, für die bereits genehmigte Planungen nach dem Standard der bestehenden Gebäude A und BC vorlagen. Dennoch entschied sich die TONI GmbH & Co. KG im Jahr 2024 bewusst dazu, die Planung für Gebäude G grundlegend neu aufzusetzen. Ziel war es, den eigenen Anspruch an nachhaltige Entwicklung weiter zu hinterfragen und neue Antworten auf die Anforderungen moderner Arbeitswelten zu finden.

„Gebäude G steht für unsere Überzeugung, dass nachhaltiges Bauen nicht immer mehr Technik braucht, sondern oft bewusst weniger – und dass Gebäude langfristig funktionieren, sich flexibel nutzen lassen und den Menschen in den Mittelpunkt stellen müssen“, erklärt Thomas Krafft, geschäftsführender Kommanditist, ppa., TONI GmbH & Co. KG.

Low Tech, Holz-Hybridbau und zirkulärer Innenausbau

Der geplante Neubau setzt auf nachwachsende Materialien, insbesondere einen sichtbaren Holzhybridmodulbau, sowie auf eine bewusst reduzierte Gebäudetechnik. Statt maximaler Automatisierung stehen robuste, manuell steuerbare Systeme im Fokus, die den Energieverbrauch senken und den Nutzer:innen eine individuelle Anpassung des Raumklimas ermöglichen. Dieser Ansatz basiert auch auf dem Feedback bestehender Mieter:innen, deren Erfahrungen gezeigt haben, dass einfache, nutzernahe Lösungen im Arbeitsalltag häufig effizienter sind als hochkomplexe Technik.

Angestrebt wird eine DGNB‑Zertifizierung: Die Energieversorgung erfolgt über eine Grundwasserwärmepumpe, ergänzt durch eine Photovoltaikanlage, während der zirkuläre Innenausbau den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft folgt, mit dem Ziel, Materialeinsatz und Abfall konsequent zu reduzieren.

Flexible Mischnutzung und klare architektonische Handschrift

Gebäude G wird als modernes Mischnutzungsgebäude mit rund 10.000 Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF) realisiert. Das Flächenangebot richtet sich insbesondere an Unternehmen aus Beratung, Dienstleistung und Verwaltung sowie an Kanzleien und IT-Unternehmen. Eine redundant ausgelegte Glasfaser-Versorgung gewährleistet allen Mietern eine leistungsfähige und ausfallsichere digitale Infrastruktur. Mietflächen sind flexibel ab etwa 100 Quadratmeter BGF verfügbar und können zusammenhängend bis zu 10.000 Quadratmeter BGF angemietet werden.

Entworfen von Kehrbaum Architekten (München), prägt ein von außen sichtbarer Holzbau mit umlaufenden Balkonen das Gebäude, die für Verschattung sorgen und die sommerliche Aufheizung reduzieren. Das dreiteilige Gebäude kann je nach Nachfrage abschnittsweise realisiert werden. Ergänzt wird das Architektur- und Nutzungskonzept durch naturnah gestaltete Außenanlagen, die in Zusammenarbeit mit den Naturgartenplanern weiterentwickelt werden.

Vorgesehen sind regionale Saatenmischungen, artenreiche Blühwiesen sowie weitere Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität, wie beispielsweise eine Streuobstwiese, ergänzt um begrünte Dächer und Elemente des Schwammstadt‑Konzepts zur Regenwasserrückhaltung und Klimaanpassung. Für Nutzer stehen 93 Stellplätze in der Tiefgarage (optional mit Wallboxen), 92 Stellplätze im benachbarten Parkhaus sowie 53 Fahrradstellplätze mit Lademöglichkeiten für E‑Bikes zur Verfügung.

„Gebäude G ist ein starkes Signal für den Wirtschaftsstandort Augsburg: Das Projekt zeigt, wie nachhaltige, flexibel nutzbare Büroflächen Unternehmen langfristige Perspektiven bieten und gleichzeitig die Attraktivität der Region weiter stärken“, sagt Andreas Thiel von der Regio Augsburg Wirtschaft GmbH. (BSZ)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll es nur noch ein Krankenversicherungssystem geben?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Start-up-Investor Carsten Maschmeyer meint, dass ein Staat, der offensichtliche Probleme nicht löst, von seinen Bürgerinnen und Bürgern als dysfunktional wahrgenommen wird. Politiker, die viel versprechen und wenig halten, sorgen für Ablehnung.

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz