Zukunftsweisendes Quartier

Wo früher die Mode-, Ski- und Filmlegende Willy Bogner arbeitete, baut UBM Development Deutschland das zukunftsweisende Quartier Timber Living (www.timberliving.de) mit 204 Eigentumswohnungen und 60 Mietwohnungen. Der Vorvertrieb ist nun gestartet. Die Abbrucharbeiten auf dem Grundstück an der St.-Veit-Straße Ecke Truderinger Straße sind bereits im Gange.

Der Neubau wird in Holz-Hybrid-Bauweise erstellt, die Wohnungen sind überwiegend barrierefrei und sprechen mit ein bis vier Zimmern sowohl Singles und Paare als auch Familien an. Der Baubeginn ist für das dritte Quartal 2025 geplant, die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts für das dritte Quartal 2028. UBM rechnet mit einer starken Nachfrage, da aktuell sehr wenig neu gebaut wird und das Projekt in vielerlei Hinsicht besonders ist.

Prognosen für 2025 gehen von weniger als 200.000 fertiggestellten Wohnungen in Deutschland aus, was die Wohnungsnot weiter verschärfen wird. Wie Goldberger Marktanalytik kürzlich für ImmoScout24 repräsentativ ermittelt hat, möchten besonders junge Menschen Wohneigentum erwerben. In Metropolen wie München ist der Mangel besonders eklatant. Timber Living trägt dem Wunsch nach dringend benötigtem Wohnraum Rechnung. Zusätzlich werden auf dem früheren Bogner-Areal ein Supermarkt und eine Kindertagesstätte entstehen.

Holz-Hybrid verbindet ökologische Qualitäten und Wohnkomfort

„Mit Timber Living schaffen wir nicht nur dringend benötigte Wohnungen in München, sondern setzen höchste ökologische Standards um – das überzeugt Eigennutzer wie Investoren“, sagt Thomas G. Winkler, CEO der UBM Development AG. Das Projekt entsteht zudem auf einer versiegelten ehemaligen Gewerbefläche und vermeidet damit die Bebauung unberührter Naturräume.

Wie bereits bei anderen erfolgreichen Projekten setzt UBM auch beim Timber Living auf eine Holz-Hybrid-Konstruktion. „Architektonischer Anspruch und natürliche Haptik gehen in unserem modernen Holzhybrid-Gebäude eine Symbiose ein, die für ein behagliches und gesundes Wohnklima mit besonders hohem Komfort sorgt“, sagt Maresa Maurin, Senior Projektentwicklerin bei UBM Development Deutschland.

Architektonische Besonderheiten: natürlich innovativ

Das renommierte Architekturbüro zanderroth aus Berlin, unter anderem bekannt für innovative Wohnbauprojekte, zeichnet für die Architektur des Projekts verantwortlich. Die Freianlagenplanung übernimmt das international tätige Studio Vulkan Landschaftsarchitektur, das für kreative und nachhaltige Gestaltungskonzepte steht.

Die architektonisch anspruchsvoll gestaltete Holzfassade verbindet moderne Ästhetik mit nachhaltigen Materialien. Alle Wohnungen verfügen über Außenflächen in Form von Gärten, Loggien oder weitläufigen Dachterrassen, die das Wohnen mit dem Außenraum verknüpfen. Eine Tiefgarage bietet viel Platz für Fahrräder und PKW-Einzelstellplätze. Es wurde ein zukunftsorientiertes Mobilitätskonzept entwickelt, das E-Ladestationen ermöglicht und Sharingangebote vorsieht. Der üppig bepflanzte Innenhof soll für alle Bewohner zu einer grünen Oase inmitten des urbanen Umfelds werden.

Mit Holz nachhaltig und zukunftsorientiert bauen

Das Projekt kombiniert Holz mit anderen Materialien. Das schont nicht nur die Umwelt, sondern lässt Menschen auch gesünder wohnen. Natürliche Materialien verbessern die Luftqualität. „Timber Living ist sehr zukunftsorientiert ausgerichtet – Holz speichert langfristig CO₂, Geothermie und Photovoltaik machen weitestgehend unabhängig von fossilen Energieträgern und das Mobilitätskonzept bietet Lösungsansätze für die angestrebte Verkehrswende“, erklärt Maurin. UBM plant eine DGNB-Zertifizierung (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) in Gold und bestätigt damit, wie nachhaltig und qualitativ hochwertig gebaut wird.

Wer Kapital nachhaltig anlegen möchte, kann laut UBM mit Timber Living attraktiv investieren. Das Projekt vereint eine ökologische und energiesparende Bauweise mit hohem Wohnkomfort. Thomas G. Winkler: „Timber Living kombiniert die Wertbeständigkeit traditioneller Immobilien mit den Vorteilen ökologischer Bauweisen.“

Timber Living wird als klimafreundliches Wohngebäude mit dem Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (EH40 QNG) klassifiziert. Diese Einstufung erlaubt es Käufern, von Förderprogrammen und besonderen steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten zu profitieren. Die EH40-Zertifizierung bestätigt dabei, dass das Gebäude nur 40 Prozent der Energie eines vergleichbaren Referenzgebäudes benötigt – ein deutlicher Beleg für die zukunftsweisende und ressourcenschonende Bauweise. (BSZ)