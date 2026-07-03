Bauen

Ansicht von Westen. (Visualisierung: Immobilien Zentrum)

03.07.2026

Zukunftsweisendes Wohnprojekt

Grundsteinlegung für das VIVO 3 in Regensburg – Startschuss für Fair Wohnen und VIVOresident

Mit dem Start der Bauarbeiten für das Projekt VIVO 3 setzt die Immobilien Zentrum Unternehmensgruppe einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung zukunftsorientierter Wohnquartiere in Re-gensburg. Auf den Baufeldern 1.3–1.5 südlich der Otto-Hahn-Straße entsteht eine moderne, öffentlich geförderte Wohnanlage mit ergänzendem innovativem Konzept für temporäres Wohnen in Lofts.

Der Fokus liegt auf 52 öffentlich geförderten Wohnungen, die gezielt auf unterschiedliche Lebenssituationen zu-geschnitten sind. Errichtet werden Seniorenwohnungen für einkommensschwache Haushalte, Wohnraum für Al-leinerziehende sowie Wohnungen für Familien. Das Angebot umfasst 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen mit Wohnflä-chen zwischen 58 und 102 Quadratmetern. „Hier gilt unser besonderer Dank dem Freistaat Bayern und der Regierung der Oberpfalz, die das Projekt durch eine Förderzusage aus dem Jahr 2024 maßgeblich unterstützt haben“, so Vorstand Simon Denker.

Ergänzt wird die Wohnnutzung im Erdgeschoss durch 24 Lofts, die als „Tiny Houses“ konzipiert sind und temporäres Wohnen für Zeiträume von bis zu sechs Monaten ermöglichen. Abgerundet wird das Konzept durch gemeinschaftliche Lobby- und Aufenthaltsbereiche, einen Waschsalon sowie Co-Working-Flächen. Die Lofts sind voll klimatisiert und die Energieversorgung erfolgt über die hauseigene Photovoltaikanlage. Zur Zielgruppe zählen unter anderem Beschäftigte international tätiger Unternehmen, die sich nur zeitweise berufsbedingt in Regensburg aufhalten.

Architektonisch präsentiert sich das Gebäude als fünfgeschossiger, klar strukturierter Baukörper in moderner Holz-Hybrid-Bauweise. Eine Kombination aus verputzter Erdgeschossfassade mit großzügigen Glasflächen sowie einer hochwertigen Holzfassade in den Obergeschossen sorgt für eine zeitgemäße und nachhaltige Gestal-tung. Bis zu einer Höhe von fünf Metern wird die Fassade begrünt.

Die bauliche Umsetzung erfolgt im KfW-40-QNG-Standard. Die Energieversorgung wird über ein Nahwärmenetz sichergestellt. Damit erfüllt das Bauvorhaben hohe Anforderungen an Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Neben der energieeffizienten Bauweise leisten insbesondere umfassende Begrünungsmaßnahmen einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung des Mikroklimas und zur Förderung der Biodiversität.

Mit VIVO 1.3–1.5 entsteht somit ein weiterer bedeutender Baustein zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum in Regensburg, ergänzt um flexible Wohnformen für temporäre Nutzungen.
„Mit der Kombination aus gefördertem Wohnungsbau, nachhaltiger Bauweise und ergänzendem temporären Wohnen schaffen wir ein vielseitiges Angebot für unterschiedliche Lebensmodelle“, so der Vorstandsvorsitzende der Immobilien Zentrum Gruppe, Alexander Dietlmeier.

Das Gebäude verfügt über eine Geschossfläche von rund 6840 Qudratmeter. Insgesamt entstehen 76 Einheiten, davon 52 öffentlich geförderte Wohnungen. Die Investitionssumme beträgt rund 30 Millionen Euro. Die Fertigstellung ist für März 2028 geplant.

Mit diesem Projekt setzt die Unternehmensgruppe ihren eingeschlagenen Weg konsequent fort, innovative Wohnkonzepte, hohe architektonische Qualität und nachhaltige Standards miteinander zu verbinden und aktiv zur Weiterentwicklung des Wohnstandorts Regensburg beizutragen. (BSZ)

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