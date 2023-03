Benefits und herausragender Teamspirit

Kaum scheint die Corona-Pandemie im Ansatz überwunden, da stehen schon die nächsten Krisen in den Startlöchern. Hohe Inflation, der anhaltende Ukraine-Konflikt oder auch die jüngste Bankenkrise führen zu Einschränkungen für einige Betriebe. Trotz dieser schwierigen Lage befinden sich viele Unternehmen auf der Suche nach neuem Personal. Dabei sieht die aktuelle Situation am Arbeitsmarkt auf den ersten Blick nicht so rosig aus.



Neben geringen Bewerberzahlen haben sich Führungskräfte auch mit den hohen Ansprüchen der möglichen Angestellten auseinanderzusetzen. Unternehmen müssen sich beispielsweise mit speziellen Benefits und einem herausragenden Teamspirit von ihren Konkurrenten abheben, um für neue Mitarbeitende attraktiv zu wirken und zudem bestehende zu halten. Im Zuge dieser Bemühungen hilft es, sich bewusst zu machen, was eine gute Firma heutzutage überhaupt bieten muss und welche Qualitäten Angestellte an ihrer Führungskraft schätzen.

Führen heißt vor allem, andere groß zu machen

Jeder deutsche Angestellte mit einem 40-Stunden-Vertrag verweilt fast ein Viertel seiner wöchentlichen Zeit auf der Arbeit. Damit nimmt diese Beschäftigung den zweiten Platz nach Schlaf ein, in den Deutsche rund ein Drittel ihrer Lebenszeit investieren. Somit verbringen viele Beschäftigte mehr Zeit mit ihren Führungskräften und Kolleg*innen als mit der Familie, dem Partner oder Freunden. Für einen großen Teil der Jobsuchenden steht auch aus diesem Grund nicht mehr das Thema Gehalt im Mittelpunkt, sondern sie wünschen sich von ihrem Unternehmen eine angenehme und produktive Atmosphäre, in der sie sich individuell entfalten können.



Spaß an den alltäglichen Tätigkeiten oder auch beispielsweise den eigenen Hund mit zur Arbeit bringen zu dürfen, hat für sie einen höheren Stellenwert als eine große Summe auf der Lohnabrechnung. Entscheidend ist es also, im Arbeitsalltag den eigentlichen Teamgedanken immer im Blick zu behalten. Gemeinsame Ziele und Erfolge sorgen dafür, dass jeder im Unternehmen seine Leidenschaft einbringen kann und Mitarbeitende Hand in Hand arbeiten. Somit entsteht schnell eine perfekte Harmonie, die Bewerbenden schon im Einstellungsprozess aktuell immer wichtiger erscheint.



Es liegt in der Natur der Dinge, dass hohe Umsätze und gute Geschäftszahlen für fast alle Unternehmen im Fokus ihrer Bemühungen stehen. Um dieses Bestreben jedoch optimal umzusetzen und die Angestellten dafür zu 100 Prozent zu begeistern, braucht es eine erstklassige Mitarbeiterführung. Manch einer hat diese für ein gutes Unternehmen wichtige Eigenschaft schon im Blut, allerdings lässt sie sich auch wie jedes Handwerk erlernen. Im Zuge eines erfolgsorientierten Arbeitens mit festgelegten Zielen benötigt es beispielsweise effizientes Teamwork sowie die Förderung von einzelnen speziellen Talenten.



Gute Führungskräfte wissen: Nicht jeder muss sich in allen Bereichen auskennen, aber die einzelnen Fachleute sollten immer wie ein Schweizer Uhrwerk zusammenarbeiten. Dafür braucht es jedoch unter anderem eine entsprechende Vertrauensbasis und die Managementebene muss auch in schwierigen Situationen ihren Angestellten jederzeit den benötigten Rückhalt bieten. Mit dieser wichtigen Entscheiderrolle kommt zudem auch einiges an Arbeitsaufwand auf die Zuständigen zu, weshalb ein optimales Zeitmanagement von höchster Bedeutung für eine gute Führungskraft ist. Hier hilft es, sich auf seine Vorgesetzen verlassen zu können.



Immer wieder bestätigen gerade jüngere Bewerber*innen, dass sie für das richtige Unternehmen gerne den Wohnort wechseln. Dabei gehören vor allem Großstädte wie München zu den Favoriten. In der heutigen Zeit kommt es jedoch aufgrund des Mitarbeiterwunsches immer öfter auch zu einer Loslösung des Arbeitsplatzes von einem konkreten Ort – egal ob dies durch Homeoffice, Remote Work oder sogar Workation – eine Kombination aus Work (Arbeit) und Vacation (Urlaub) –, also der Loslösung des Arbeitsplatzes von einem konkreten Ort geschieht.



Damit können Angestellte von überall auf der Welt und zu beinahe jeder gewünschten Uhrzeit arbeiten. Zudem lassen sich Arbeit und Urlaubsgefühl durch Standorte wie Dubai oder Singapur unkompliziert vereinen, was für zufriedenere und produktivere Mitarbeitende sorgt. Adäquate Benefits überzeugen neue Talente schnell davon, sich bei einem Unternehmen zu bewerben, und lassen den vermeintlichen Fachkräftemangel wie ein Märchen erscheinen.



Neben einem attraktiven Arbeitsumfeld und herausragenden kollegialen Verhältnissen wollen viele junge Talente auch die eigenen Fähigkeiten ausbauen und in ihrer persönlichen Entwicklung weiter wachsen. Hier sollten Firmen darauf achten, dass sie ihren Angestellten unter anderem Möglichkeiten zur Weiterbildung oder Spezifizierung auf Kernthemen anbieten. Damit können Unternehmen mit einem spannenden und teamfördernden Angebot die Mitarbeitenden auch in den aktuellen Krisenzeiten besser an sich binden. So tragen begeisterte Angestellte gerne in besonderem Maße zum Unternehmenserfolg bei. Wer als Unternehmen also die richtigen Argumente liefert, muss sich um Bewerberzahlen keine Sorgen machen. (Hannah Bädjer)