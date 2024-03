Erfolgreich sein durch gutes Zuhören

Gute Ergebnisse entstehen, wenn es Führungskräften gelingt, eine Gesprächsatmosphäre des Vertrauens zu schaffen. Dadurch wird auch das Commitment der Mitarbeitenden zur Organisation gestärkt. Dabei soll jetzt eine neue Impulsbox für das Mitarbeitergespräch im öffentlichen Dienst helfen.

Führungskräfte aller Branchen und Hierarchieebenen streben nach Erfolg und werden an diesem gemessen. Ob eine Organisation und jede einzelne Organisationseinheit Erfolg hat, wird nicht selten wesentlich an der Führungskraft festgemacht.

Organisationseinheiten mit „schwachen“ Führungskräften bleiben häufig hinter ihren Möglichkeiten zurück. Gelingt es diesen Führungskräften nicht in ausreichendem Maße, sich auf „das Wichtige“ zu konzentrieren? „Das Wichtige“ zu identifizieren, scheint im Anblick der vielfältigen Aufgaben einer Führungskraft offenkundig gar nicht einfach.



Um die Potenziale einer Einheit auszuschöpfen, braucht es viele Elemente: ein Konzept für das Zusammenwirken der einzelnen Beteiligten, Ziele, die Orientierung geben und die Ausrichtung definieren, oder Kreativität, um vorausschauend praktikable Lösungen für neuartige Herausforderungen zu entwickeln. Eine gute Führungskraft vereint diese und weitere Kompetenzen auf sich, fördert die Selbstorganisationsfähigkeit der Mitarbeitenden und inspiriert diese mit der Grundhaltung einer transformationalen Führung. Zentral für den Erfolg einer Führungskraft ist daher, dass sie erkennt, dass eine ihrer wichtigsten Aufgaben die Konzentration auf die Mitarbeitenden ist.



Die Mitarbeitenden stellen insbesondere beim Erreichen von Zielen, beim Erfüllen von Aufgaben oder bei der Übernahme von Verantwortung für das eigene Handeln eine Schlüsselrolle dar. Beim Überdenken bestehender und entwickeln neuer Mechanismen sowie in der Teamarbeit und beim Umgang miteinander sind Mitarbeitende ebenfalls die erfolgskritischen Protagonisten. Daher ist es Ziel einer jeden klugen Führungskraft, das Potenzial von jedem einzelnen Teammitglied bestmöglich auszuschöpfen.

Kluge Führungskräfte forcieren daher neben zukunftsorientierter inhaltlicher Ausrichtung die erfolgskritische Ressource der Mitarbeitenden mit einem besonderen Schwerpunkt. Insbesondere in Zeiten des Fachkräftemangels ist das eine entscheidende Komponente, die über Dynamik und Fortschritt einer Einheit wesentlich mitentscheidet.



Wie so oft liegt der Schlüssel in der Kommunikation. Ein zentrales Führungsinstrument und wertvoller Bestandteil des Führungsalltags stellt das Mitarbeitergespräch dar. Spontan, zu ausgewählten Themen und ganz besonders als wiederkehrendes Mitarbeiterjahresgespräch ermöglichen sie, die Arbeitsbeziehung zu Mitarbeitenden zu stärken. Von Offenheit und lebendiger Kommunikation geprägte Beziehungen sind dabei wertvolle Elemente einer effektiven Zusammenarbeit.

Die „Impulsbox für das Mitarbeitergespräch“ ist eine Einladung, die Arbeitssituation und Zusammenarbeit aus vielfältigen Perspektiven systemisch zu betrachten. Sie wurde mit dem Ziel konzipiert, Führungskräften und Mitarbeitenden im öffentlichen Dienst das Führen von Mitarbeitergesprächen zu erleichtern.

Wie gelingt es, den Einzelnen im schnelllebigen Alltag im Blick zu behalten?

Die Impulsbox ist als Kartenset unmittelbar im Mitarbeitergespräch einsetzbar und ist damit eine zeitsparende Arbeitshilfe, die den Vorbereitungsaufwand auf entsprechende Dialoge wesentlich reduziert und gleichzeitig das thematische Gesprächsportfolio wesentlich erweitert. Bei der Impulsbox für das Mitarbeitergespräch handelt es sich um „ein Werk (…) das unmittelbar in die Lage versetzt, Mitarbeitergespräche gewinnbringend zu führen [und] den Geist der praxisnahen Anwendbarkeit [atmet]“, hieß es in der Verwaltungszeitung Baden-Württemberg.



Die Box enthält neben Wissenswertem zum Mitarbeitergespräch sowie kompakten Empfehlungen zur Vorbereitung und Durchführung als Herzstück 13 blaue Themenkarten mit verschiedensten inhaltlichen Anregungen zum konkreten Austausch.

Führungskräfte und Mitarbeitende sind gleichermaßen eingeladen, sich über die vielfältigen Themen der Arbeitssituation auszutauschen. Raum bekommen dabei neben leistungsorientierten Themenfeldern wie „Arbeitssituation und Verantwortungsbereich“ auch zukunftsorientierte Perspektiven mit der Überschrift „Lernprozesse und Entwicklungsmöglichkeiten“ sowie klassische Inhalte wie „Motivation und Gesundheit“ oder „Dialog und Information“.



Auf der jeweiligen Rückseite der Themenkarten finden Führungskräfte exemplarische Fragestellungen mit verschiedenen Möglichkeiten, sich einem Thema zu nähern. Dabei garantieren verschiedene Fragearten Abwechslung und bieten Auswahlmöglichkeiten nach Belieben. Mit systemischem Blick werden offene und lösungsorientierte Fragen zum Beispiel durch Skalierungsfragen, hypothetische oder paradoxe Fragen ergänzt.



Die Einsatzmöglichkeiten der Themenkarten und Fragen sind für Vorgesetzte vielfältig. Die Themenkarten können spielerisch unmittelbar im Gespräch eingesetzt und miteinander bearbeitet werden oder konservative Führungskräfte als Inspiration bei der persönlichen Gesprächsvorbereitung unsichtbar unterstützen.



„Erfolg liegt in der Konzentration auf das Wichtige“ – die Antwort auf die Frage danach, „was“ für die einzelnen Mitarbeitenden gerade persönlich wichtig und bedeutsam ist, wissen in aller Regel die Mitarbeitenden selbst am besten. Daher tun Führungskräfte, die ihre Mitarbeitenden binden und entwickeln wollen, gut daran, die Mitarbeitenden offen und unvoreingenommen danach zu fragen, was für sie gerade wichtig ist und ihnen bei den Ausführungen gut zuzuhören.



Erfolgsgeschichten können dann entstehen, wenn es Führungskräften gelingt, eine Gesprächsatmosphäre des Vertrauens zu schaffen und Mitarbeitende bei der Reflexion zu begleiten. Darin liegt nicht zuletzt die große Chance, das Commitment der Mitarbeitenden zur Organisationseinheit zu stärken. Dabei soll die Impulsbox für das Mitarbeitergespräch helfen. (Martina Brosi-Barth)