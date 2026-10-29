Freizeit und Reise

Die Ski- und Gletscherwelt Zillertal 3000 zählt zu den abwechslungsreichsten und schneesichersten Destinationen in den Alpen. (Foto: TVB Tux-Finkenberg, C. Johannes)

29.10.2026

206 Kilometer Skigenuss

Tux-Finkenberg: 206 Kilometer Skigenuss vom Gletscher bis ins Tal

In der Ski- und Gletscherwelt Zillertal 3000 sorgen 206 bestens präparierte Pistenkilometer bis in 3.250 Metern Höhe für außergewöhnliche Skitage. Der Hintertuxer Gletscher eröffnet den Skiwinter im Frühherbst und bietet dank seiner Höhenlage Schneesicherheit, wenn die Saison woanders noch gar nicht begonnen hat. Die Skiberge Eggalm, Rastkogel, Penken und Ahorn folgen Anfang Dezember. Tux-Finkenberg wartet mit einem vielseitigen Winterangebot für Familien, Genießer und Sportbegeisterte auf. Freestyler starten traditionell mit dem Hintertux Park Opening (02.–04.10.26) in die Saison, bevor im November weitere Events für Buckelpistenfahrer, Splitboarder und Telemarker folgen. Regelmäßig erzielt die Ski- und Gletscherwelt Zillertal 3000 Bestnoten bei internationalen Skigebietetests. Top bewertet werden unter anderem Pistenqualität, Schneesicherheit, Liftkomfort sowie das umfangreiche Familienangebot mit Skischulen, Kinderländern und Funparks.

Rund drei Viertel der Abfahrten in der Ski- und Gletscherwelt Zillertal 3000 sind leicht bis mittelschwer und damit ideal für Familien und Genuss-Skifahrer. Skischulen, Übungsareale, Kids- und Funslopes bringen kleine Skistars groß in Form. Das Highlight für die großen Könner ist die rund 60 Kilometer lange Gletscherrunde, die mit etwa 15.000 Höhenmetern durch das gesamte Skigebiet führt. Erst wenn sich der Hunger meldet, wird an einer der 30 urigen Hütten, Bergrestaurants und Sonnenterrassen gestoppt. Bei Kaspressknödeln, Käsespätzle oder Kaiser­schmarren sind die Batterien wieder rasch aufgeladen. Wer den Skitag genussvoll beginnen oder ausklingen lassen möchte, kann sogar während der Auffahrt ein Gondelfrühstück oder eine Brettljause mit Panoramablick buchen.

In der Ski- & Gletscherwelt Zillertal 3000 sorgen 65 moderne Liftanlagen für komfortable Verbindungen zwischen den Skibergen und abwechslungsreiche Skierlebnisse. Für ein zusätzliches Plus an Komfort und Panorama sorgt künftig die neue 10er-Einseilumlaufbahn „Tuxer Ferner“ am Hintertuxer Gletscher, deren Inbetriebnahme für Ende Oktober 2026 geplant ist. Sie führt vom Sommerberg hinauf zum Tuxer Fernerhaus auf 2.660 Metern und ersetzt die bisherige 4er-Gondelbahn Fernerhaus, die nach mehr als 40 Betriebsjahren in den wohlverdienten Ruhestand geht.

Nicht nur Skifahrer kommen am Hintertuxer Gletscher auf ihre Kosten. Die Panoramaterrasse auf 3.250 Metern eröffnet beeindruckende Ausblicke auf die umliegenden Dreitausender der Zillertaler Alpen. Im Natur Eis Palast entdecken Besucher ein faszinierendes Naturjuwel mit riesigen Eiskristallen, gefrorenen Wasserfällen und einem Gletschersee tief im Bauch des Gletschers. Die Spannagelhöhle ist die größte Marmorgesteinshöhle der Zentralalpen. In ihr unternimmt man eine Exkursion weit zurück in die Erdgeschichte. Abseits der Pisten sorgen zwei Naturrodelbahnen, ein Natureislaufplatz, 68 Kilometer Winterwanderwege und die 32 Kilometer lange Luggi-Gredler-Loipe für Abwechslung. Ist die Laune nicht nach Schnee-Abenteuern, bietet die Playarena mit 1.200 Quadratmetern Spiel- und Bewegungsfläche viel Spaß im Trockenen. tux.at

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