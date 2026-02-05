Der Kronplatz ist seit 2017 ein 5-Sterne-Skigebiet auf skiresort.de – und noch viel länger der beliebteste Skiberg der Südtiroler. Von seinem Gipfelplateau führen 121 Kilometer Pisten sternförmig ins Tal. Der ideale Einstieg ins Skivergnügen liegt in Olang im Pustertal.

Dank der Höhenlage zwischen 1000 und 2275 Metern am Südstau der Alpen sowie der 100prozentigen Beschneiung präsentiert sich der Kronplatz mit sehr stabilen Schneeverhältnissen. Der frühe Saisonstart liegt bereits hinter uns – nun zeigt sich der Skiberg in Bestform mit bestens präparierten Pisten und hoher Schneesicherheit. Die Skisaison am Kronplatz läuft noch bis 19. April 2026.

Erste(r) am Start

Alle 20 Minuten fährt ein Skibus von den Olanger Fraktionen aus die Talstation an – mit dem Kronplatz Guest Pass in der Anoraktasche sogar kostenlos. Die nur fünf Jahre alte 10er-Gondelbahn OlangI+II zählt zu den „Flaggschiffen“ am Kronplatz und ist der schnellste und kürzeste Weg auf den 2275 Meter hohen Gipfel. In nur elf Minuten ist ein 360-Grad-Ausblick erreicht, der dem Namen Kronplatz mehr als gerecht wird. Skifahrer, Free-Ski- und Snowboard-Fans dürfen sich ab diesem Zeitpunkt schon auf perfekt präparierte Pisten einstellen und auf 31 top-moderne Bahnen. Auf skiresort.de erntete der Kronplatz 19 Top-Auszeichnungen, darunter auch eine für seine Anlagen. Hier gibt es nämlich ausschließlich topmoderne Sessel- und Kabinenbahnen, darunter die kürzesten Achter- und Zwölfergondelbahnen weltweit. Fast jeden Winter laufen neue Anlagen an – eine Investition in die Sicherheit und den Komfort für die Skigäste.

Ab auf die Piste

Mit seinen zu drei Viertel blauen und roten Abfahrten bringt der Kronplatz Familien auf die Skier. Andererseits ist der Kronplatz für die meisten anspruchsvollen Abfahrten Südtirols bekannt. Die so genannten Black Five machen ein Viertel aller Pistenkilometer aus. Die Piculin auf der Kronplatz-Südseite gilt überhaupt als steilste Piste Südtirols. Auf der Erta geht alle Jahre der Audi FIS Ski World Cup in Szene. Die weiteren Black Challenges sind auf dem Piz da Peres und auf der Brunecker Seite des Kronplatzes zu finden. Wer mit der Kronplatz-App auf dem Smartphone alle schwarzen Pisten trackt, kann an einer Black Five Challenge teilnehmen. Zu den Tipps der skiresort-Tester zählen aber nicht nur schwarze Abfahrten, sondern etwa auch die blaue Talabfahrt nach Olang, mit den vielsagenden Namen „Belvedere“ oben und „World Record“ unten. Techniker schwingen auch gern über die roten, baumfreien Pisten auf der Seewiese unter dem Gipfel.

Einkehrschwung

Für eine Pause zwischendurch bieten sich auf dem Kronplatz 40 Skihütten und Bergrestaurants an: je nach Gusto auf Südtiroler Spezialitäten, ladinische Küche, italienische Pasta oder World Kitchen haben hier alle ihr Lieblingsziel zum Abschwingen. Eine der besten Hütten Südtirols überhaupt steht am Kronplatz-Gipfel: Das AlpiNN von Sternekoch Norbert Niederkofler kredenzt Haubenküche mitten am Skiberg. Nach einer ordentlichen Stärkung mit frischen Energien steht einer Skisafari nichts mehr im Weg: Über das Gadertal auf der Kronplatz-Südseite und eine kurze Fahrt mit dem Skibus ist die 26 Kilometer lange Sellaronda mit den Stationen Gröden, Alta Badia, Arabba und Fassa erreichbar. Auf der Kronplatz-Nordseite bringt der Ski Pustertal Express ins 40 Minuten entfernte Skigebiet Drei Zinnen. Mit dem Kronplatz Guest Pass sind alle Skibusse und öffentlichen Regionallinien in Südtirol kostenlos.

Service „CallBus“

Eine Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr in Olang gibt es mit dem neuen on demand Service „CallBus“. Er fährt fährt genau dann, wenn kein Citybus, Skibus oder öffentlicher Bus zur Verfügung steht. 100 Prozent elektrisch und CO₂-neutral bringt er Gäste zu Skibushaltestellen, Restaurants, Ausflugszielen oder abends zurück in die Unterkunft. Mit dem Kronplatz Guest Pass ist der CallBus kostenlos. Die Buchung geht einfach und schnell per App. Für einen Urlaub ohne Auto, ohne Parkplatzsuche, ohne Stress. (BSZ)