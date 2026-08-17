50.000 Fackeln erhellen die Berghänge

Am Samstag, den 22. August, steht das Brixental wieder im Zeichen des traditionellen Bergleuchtens. Rund 50.000 Fackeln werden dafür auf den frisch gemähten Wiesen und Berghängen verteilt. Örtliche Vereine, Gastronomen und Institutionen gestalten daraus unterschiedliche Symbole, Figuren und Schriftzüge. Ab etwa 21:00 Uhr werden die Fackeln entzündet und die Motive im gesamten Tal sichtbar.

Hinter dem Bergleuchten steckt einiges an Vorbereitung: Bereits im Vorfeld werden die Motive geplant und anschließend auf den Hängen ausgesteckt. Am Veranstaltungstag werden die Fackeln entlang der vorgegebenen Formen platziert und bei Einbruch der Dunkelheit entzündet.



Begleitend zum Bergleuchten finden in mehreren Orten Veranstaltungen statt. In Brixen im Thale beginnt das Programm um 19:00 Uhr am Dorfplatz. Für Live-Musik sorgt die Band „Sumpfkröten“, die Bewirtung übernimmt der Skiclub Brixen im Thale. Für Kinder gibt es ein Programm mit Bogi dem Clown. Bei Schönwetter steht zusätzlich eine Hüpfburg bereit. In Itter beginnt um 18:00 Uhr der Sommernachtsausklang beim Tennisplatz. In der Kelchsau startet um 19:30 Uhr ein traditioneller Dorfabend mit Platzkonzert.



Auch von den Bergen aus lässt sich das Bergleuchten beobachten. Dafür verlängern der Gaisberglift in Kirchberg und die Alpenrosenbahn in Westendorf an diesem Abend ihren Betrieb bis 23:00 Uhr. Während der verlängerten Betriebszeiten werden für Berg- und Talfahrten ermäßigte Sondertarife angeboten. Besucher haben damit die Möglichkeit, die beleuchteten Berghänge auch aus erhöhter Perspektive zu sehen.



Das Brixentaler Bergleuchten zählt seit vielen Jahren zu den festen Terminen im Veranstaltungskalender der Region und wird durch das gemeinsame Engagement zahlreicher Vereine, Betriebe und Helfer ermöglicht. (BSZ)