75 Jahre Ottobeurer Konzerte

Am 31. Juli 1949 musizierten erstmals ein Gastchor und ein Gastorchester in der weltberühmten Ottobeurer Basilika. An jenem Tag erlebten mehr als 5000 Konzertbesucher im Rahmen einer Wallfahrt von Heimatvertriebenen Händels Oratorium „Der Messias.“

Den Auftakt der Konzertreihe 2024 machen am 23. Juni Anton Bruckners „Adagio aus dem Streichquintett in F-Dur“ sowie der „Symphonie Nr. 7.“ Damit wird der 200. Geburtstag des berühmtesten Komponisten Österreichs gefeiert (4. September 1824 – 11. Oktober 1896).

Brückners Siebte gehört mit ihren weit gespannten Melodiebögen, majestätischen Klängen und gewaltigen Steigerungen zu den größten symphonischen Meisterwerken aller Zeiten. Anton Bruckner widmete sie dem Märchenkönig, König Ludwig II. Aufgeführt wird das Werk vom Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin unter Leitung seines Chefdirigenten Vladimir Jurowski.

Am 21. Juli erklingt Felix Mendelssohns Oratorium „Elias“ mit dem Münchener Bach-Orchester und Bach-Chor unter seiner neuen künstlerischen Leiterin Johanna Soller.

Der Konzertsommer wird am 15. September mit Anton Bruckners „Te Deum“ sowie Franz Schuberts „Symphonie Nr. 8 (Große C-Dur-Symphonie) beendet. Beide Werke werden von der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern und des Philharmonischen Chor München unter der Leitung des finnischen Dirigenten Pietari Inkinen aufgeführt. Die „Große C-Dur-Symphonie“ ist zudem eine Premiere in der Ottobeurer Basilika.

Ein schon „traditioneller“ fester Bestandteil der Ottobeurer Konzerte sind weitere Aufführungen erstklassiger Ensembles, Kammermusiker und Nachwuchskünstler im Museum für zeitgenössische Kunst – Diether Kunerth. Insgesamt stehen von Juni bis September elf Konzerte auf dem Programm.

Ab Montag, den 4. März 2024, können Karten im Vorverkauf erworben werden. Weitere Informationen gibt es beim Touristikamt Kur & Kultur Ottobeuren (Tel. +08332/9219-50, touristikamt(at)ottobeuren.de, www.ottobeuren.de). (BSZ)