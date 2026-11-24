Der Winter im Tiroler Oberland bietet mehr als in der Sonne glitzernden Schnee: Die Gäste können im Winterprogramm zwischen vielen besonderen Erlebnissen wie dem Mondschein-Picknick unterm Sternenhimmel, funkelnden Waldgeheimnissen oder stimmungsvollen Fackelwanderungen wählen. Genussmenschen probieren auf den Hütten regionale Schmankerl wie den Kaiserschmarrn. Und wer einfach die schöne Natur des Tiroler Oberlands erkunden will, kommt mit dem Winterwanderbus bequem an Start und Ziel.

Sternschnuppen schauen beim Mondschein-Picknick

Sternschnuppennächte, Meteorschauer oder die Planeten – all das lässt sich beim Mondschein-Picknick in der Pfundser Tschey intensiv erleben. Das unberührte Hochtal, fernab von hellbeleuchteten Städten, liefert perfekte Bedingungen, um den Sternenhimmel klar und deutlich zu beobachten.

Begleitet von fachkundigen Naturführern werden acht neu gestaltete Termine von Dezember bis März zu verschiedenen Himmelsereignissen angeboten: Los geht es am 14. Dezember 2026 mit einem Mondschein-Picknick in einer Sternschnuppennacht der Geminiden. Nach einer gemütlichen, etwa halbstündigen Wanderung erwartet die Teilnehmenden zum Ausklang noch heißer Punsch oder Glühwein sowie eine kleine Stärkung.

„Funkelnde Waldgeheimnisse Badsteig“ und winterliche Abenteuer auf den Wunderpfaden

Vor allem für Familien lohnt es sich in der Winterzeit auf Entdeckungsreise zu gehen. In Pfunds gilt es den Wanderweg „Funkelnde Waldgeheimnisse Badsteig“ zu erkunden: Entlang des Weges erfährt man anhand der Geschichten der Figuren Ferlix und Aurelio an interaktiven Stationen Wissenswertes über Wald, Tiere, Pflanzen und Pilze. Auch zwei der neuen Wunderpfade sind während des Winters geöffnet: Auf dem Wunderpfad „Im Reich der Bäume“ in Prutz hilft man dem Holzwurm Borkel bei seinem Rätsel-Abenteuer und taucht in die faszinierende Welt der Bäume ein. Auf dem Wunderpfad „Pfeil & Bogen Mission“ in Pfunds geht es sportlich zu. Im 3 Länder Bogenpark können Kinder (ab 8 Jahren mit erwachsener Begleitung, ab 14 Jahren ohne Begleitung) das Bogenprofi-Abzeichen machen. Gemeinsam mit Profi-Bogenschützin Mara Falkenstein werden echte Bogenschüsse mit spannenden digitalen Erlebnissen verbunden. An 15 Stationen werden Sicherheit, Standfestigkeit und Distanzgefühl trainiert, damit zum Finale dem Erhalt des Bogenprofi-Abzeichens nichts im Wege steht.

Bequem raus in die Natur: Winterprogramm und Winterwanderbus

Das Winterprogramm im Tiroler Oberland hält ein vielfältiges Angebot an Aktivitäten bereit – von der Fackelwanderung durch Ried bis zur Schnupper-Schneeschuhwanderung ab der Talstation Fendels. Der Winterwanderbus bringt Wanderer bequem zu den verschiedenen Ausgangspunkten attraktiver Touren. Jeden Mittwoch fährt er zum Naturpark Kaunergrat, jeden Donnerstag in die Pfundser Tschey und jeden Freitag auf den Kobl. Die Fahrt kostet hin und zurück 18 Euro pro Person. Außerdem bringt der kostenlose Skibus im Tiroler Oberland Skifahrer zu den zahlreichen Pisten der Region.

Für den Genuss: Vom Kaiserschmarrn bis zum „Wintr POP-UP.“

Auch abseits der Pisten und Wanderwege kommt der Genuss im Tiroler Oberland nicht zu kurz. Die Hütten laden mit ihren regionalen Spezialitäten zum Verweilen ein – allen voran die köstlichen Kaiserschmarrn-Kreationen der Hüttenwirte, die man sich keinesfalls entgehen lassen sollte. Ein besonderer Tipp zum Wochenausklang ist das „Wintr POP-UP.“ an ausgewählten Freitagabenden in Pfunds. In gemütlicher Atmosphäre erwarten die Besucher Bio-Craftbier, heiße Getränke, Gin, regionale Schmankerl und Live-Musik.

Ski-6-Karte: 350 Pistenkilometer mit nur einer Karte

Das Tiroler Oberland bietet bestes Pisten-Hopping: Im Skipassverbund sind bei der Ski-6-Karte die renommierten Skigebiete Nauders, Fendels, Kaunertaler Gletscher, Serfaus-Fiss-Ladis und Venet enthalten. Diese haben alle zusammen nicht weniger als 80 Lifte und 350 Pistenkilometer. In diesem Jahr kommen sogar zwei Bergbahnen dazu. Die Ski-6-Karte ist nicht nur vielseitig nutzbar, sondern bietet auch ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Abseits der Pisten locken darüber hinaus erstklassige Funparks, Skitouren, Langlaufloipen, Schneeschuhwanderungen und Rodelbahnen für ein herrliches Schneevergnügen. (BSZ)