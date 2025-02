Abenteuer und Nervenkitzel

Rasante Achterbahn-Action, kreative LEGO-Momente und die spektakulärsten Events aller Zeiten – am 5. April beginnt im LEGOLAND Deutschland Resort ein Jahr voller unvergesslicher Abenteuer.



Im Mai und Juni erwartet die Besucher ein geheimnisvolles Event, das die LEGO Welt auf spektakuläre Weise zum Leben erweckt. Kreativität steht im Mittelpunkt – und jeder kann zum Star werden. Was genau passiert, wird in Kürze verraten. Der Sommer bringt weitere Mega-Events: Bei der brandneuen und weltexklusiven LEGO City Sommershow sorgen spektakuläre Motorradstunts und actionreiche Polizeieinsätze für Nervenkitzel. Höhepunkt der Sommersaison sind die legendären Sommernächte – drei unvergessliche Samstage im August mit verlängerten Öffnungszeiten und spektakulärem Feuerwerk am Abend.



Wenn die Nächte ab Oktober wieder länger werden, sind auch wieder die LEGO Monster los – bevor das LEGOLAND Jahr ab Ende November mit tausenden glitzernden Lichtern, dem 10 Meter hohen LEGO DUPLO Weihnachtsbaum und täglicher Parade in einem echten WinterWonder endet. Die jüngsten Gäste können im nahegelegenen PEPPA PIG Park in Peppas bunte Welt eintauchen. Den perfekten Abschluss eines unvergesslichen Tages bietet eine Übernachtung im LEGOLAND Feriendorf, wo große und kleine Baumeister in thematisierten Unterkünften zur Ruhe kommen und von neuen Abenteuern träumen können.

Ab dem 5. April 2025 heißt es: Auf ins Abenteuer! Zum Saisonstart im bayerischen Günzburg werden die Gäste bereits von zahlreichen LEGO Charakteren erwartet: Vom Star der neuen Sommershow „Officer Duke Detain“ über den Weihnachtsmann bis hin zu Frankenstein. Bei einem einzigartigen Jahresausblick erleben Gäste, welche aufregenden Events und Überraschungen in der Saison 2025 anstehen.



Weiter geht’s bereits an Ostern: Kinder werden zu kleinen Baumeistern und erschaffen gemeinsam das größte LEGO Osternest der LEGOLAND Geschichte – Stein für Stein wächst das kunterbunte Meisterwerk im MINILAND. Immer mit dabei „Hopsy“, ein lebensgroßer roter LEGO DUPLO Hase. Wer wird der Erste sein, der mit ihr ein Selfie ergattert?



In den Pfingstferien und an den Mai-Wochenenden erwartet die Besucher des Familienfreizeitresorts ein besonderes Event, das noch geheim bleibt. Eines steht jedoch fest: Die grenzenlosen Möglichkeiten der LEGO Welt werden auf spektakuläre Weise zum Leben erweckt. Kreativität steht dabei im Mittelpunkt – und jeder kann zum Star werden.



Temporeiche Stunts, urbane Beats und lange Sommernächte: Ab Juli wird das LEGOLAND Deutschland Resort zur pulsierenden LEGO City Metropole. Highlight des großen Sommerspektakels ist die neue LEGOLAND Sommershow. Zuschauer erleben in der LEGO Arena eine actiongeladene Verfolgungsjagd quer durch LEGO City - mit spektakulären Motorrad-Stunts, waghalsigen Zipline-Flügen, beeindruckenden Skateboard-Tricks und dynamischen Parkour-Einlagen. Ein besonderes Erlebnis: Die drei legendären Sommernächte im August. Unter dem Motto "Summer in the City" wird bis 22 Uhr gefeiert – mit Live-Musik, Sommerstimmung und gigantischem Feuerwerk, das den Himmel in leuchtenden Farben erstrahlen lässt. Wenn es im LEGOLAND Sommer ab Nachmittag so richtig heiß wird, gibt’s die perfekte Abkühlung: Wilde Stromschnellen im Wellenreiter, turbulente Piraten-Wasserschlachten bei Käpt’n Nick - spritzige LEGOLAND Wasserattraktionen, bei denen garantiert niemand trocken bleibt. Wer es kreativer angehen möchte, baut einfach seine eigene fantasievolle Stadtlandschaft, zusammen mit den Adult Fans of LEGO, in der LEGO City Bauzone - Stein für Stein entsteht dort eine LEGO Metropole der Extraklasse.

Von Gruselspaß bis Lichterglanz



Wenn die Tage kürzer werden und der Herbst Einzug hält, sind im LEGOLAND wieder die Monster los. Kleine Halloween-Fans erleben eine schaurig-schöne Monster-Party, wenn tausende echte Kürbisse, freche Geister und verspielte LEGO Monster den Park übernehmen. Mit interaktiven Gruselaktionen, spektakulären Shows und dem einzigartigen Sound der Heavy-Metal-Dinos „Heavysaurus“ wird die Stimmung garantiert monstermäßig. Und für alle, die den Nervenkitzel lieber aus sicherer Entfernung genießen, gibt es wie immer Bereiche im Park, in denen sich alles um Spiel, Spaß und Abenteuer dreht – ganz ohne Spuk und Grusel. Kaum verabschieden sich die Monster, beginnt der Winterzauber. Beim WinterWonder LEGOLAND erstrahlt der Park im Glanz von tausenden Weihnachtsbäumen. Funkelnde Lichter, liebevoll dekorierte Themenbereiche und glänzende Highlights wie die atemberaubende Lasershow und die winterliche Parade machen das Jahresende zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Peppa Pig Park



Ebenfalls am 5. April startet der PEPPA PIG Park – nur wenige Schritte vom LEGOLAND Deutschland Park entfernt – in ein neues, aufregendes Jahr mit noch mehr Highlights. In der zweiten Saison gibt es für kleine Peppa-Fans neue Liveshows mit Familie Wutz, exklusive Themenevents und Mitmach-Aktionen in Peppas kunterbunter Welt. Familien läuten gemeinsam mit Peppa und ihren Freunden die nächste Runde Spielspaß ein – mit neuen Geschichten und unvergesslichen Momenten mit den Charakteren der beliebten Kinderserie. (BSZ)