Abenteuerhungrige Fellnasen

Einmal die Zügel in der Hand halten und sich von Schlittenhunden durch traumhafte Landschaften ziehen lassen: Eine Huskytrainerin in Ostbayern lässt diesen Traum vieler Hundefreunde wahr werden. "Unsere Fellnasen freuen sich auf jede Tour und bringen ihre Freude am Anfang mit Geheul zum Ausdruck", sagt Andrea Weinsteiger. Sie ist Inhaberin des Husky-Hofs Kulz in Thanstein im Landkreis Schwandorf. Die erfahrene Hundezüchterin hat nach fast fünf Jahrzehnten in Oberbayern im malerischen Oberpfälzer Wald eine neue Heimat gefunden.

Nach einer ausführlichen Einführung und einer gemeinsamen Fahrt mit der erfahrenen Schlittenführerin dürfen die Gäste den Schlitten selbst lenken. Wenn kein Schnee liegt, können Gäste die Huskys für eine Wanderung, eine Nordic-Walking-Tour, zum "Dogscooting", die Hunde ziehen dabei ein fahrradähnliches Gefährt, oder auch für einen Kindernachmittag buchen. Mehr Informationen: www.husky-natur-wandern.de. (obx)