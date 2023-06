Achtsam, unterhaltsam, familienfreundlich

Die etwa 3,3 Kilometer lange „Sisi-Tour“ verspricht ab jetzt mehr als nur eine atmosphärische Rundwanderung mit wunderschönen Ausblicken. Neu gestaltet können sich Gäste und Einwohner auf ein Wandererlebnis der besonderen Art freuen. Die Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH hat, unterstützt von der Stadt Bad Kissingen und dem Freistaat Bayern, hat drei Tour-Varianten konzipiert, die durch ihre Unterschiedlichkeit jeden Geschmack treffen und die Attraktivität der Wanderung erhöhen.

Drei Tour-Varianten

Egal, ob Wandernde während des Weges einen audiogeführten Einblick in das Leben der Kaiserin erhalten, auf der Tour mittels Achtsamkeits-Audio-Tracks geführte Meditationen erleben möchten oder mit der ganzen Familie einen Ausflug geplant haben – die Sisi-Tour ist genau das Richtige. „Unser Ziel ist es, Gästen und Einheimischen immer wieder neue Erlebnisse in Bad Kissingen zu bieten. Mit dieser Neukonzipierung, Thematisierung und Attraktivierung des Weges können wir auf einer Tour so viele Möglichkeiten anbieten, die, wie Bad Kissingen auch, sehr vielfältig sind. Von Unterhaltung über Achtsamkeit bis hin zur Familienfreundlichkeit kann der Weg der ‚Sisi-Tour‘ jetzt neu auf unterschiedliche Weise begangen werden“, so Sylvie Thormann, Kurdirektorin und Geschäftsführerin der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH. Der Oberbürgermeister der Stadt Bad Kissingen, Dirk Vogel, ergänzt: „Die Figur Sisi erlebt gerade eine Renaissance. Sie wird neu interpretiert. Zuletzt haben wir das bei dem Kinofilm gesehen, der auch bei uns gedreht wurde. Wir gehen mit und setzen baulich und konzeptionell neue Akzente für einen Menschen, der zur Geschichte und Marke Bad Kissingen gehört.“

Sisi-Audio-Tour – Im Spiegel der Kaiserin

Gäste sowie Einwohner, die sich auf dem Weg von der „Sisi-Audio-Tour – Im Spiegel der Kaiserin“ führen lassen, können sich auf ein besonderes Hörerlebnis freuen. Über die Audio-Tracks begleiten Wandernde die Kurgäste Katja und Stefan entlang des Weges und belauschen deren Gespräch. Die unterhaltsamen Dialoge dieser Audio-Tour vermitteln wertvolles Wissen über Kaiserin Elisabeth von Österreich und das historische Bad Kissingen.

Audio-Tour für die Sinne – Achtsam wandern

Eine ruhige und entschleunigende Wanderung wird Interessierten mit der zweiten audiobegleiteten Tour-Variante geboten. Die „Audio-Tour für die Sinne – Achtsam wandern“ lässt Wandernde das Gefühl innerer Ruhe erleben. Mit geführten Meditationen, die über die Audio-Dateien angehört werden können, erhalten die Nutzer die Möglichkeit, Wellness für die Seele zu erleben und im Einklang mit sich und der Welt den Weg zu gehen.

Familien- Erlebnistour – Wuschel und die Kaiserin

Die „Familien-Erlebnistour – Wuschel und die Kaiserin“ bietet ideale Bedingungen für einen Ausflug mit der ganzen Familie und verspricht viel Spaß für große und kleine Entdecker. Begleitet durch ein Büchlein, das jedes Kind an der Tourist-Information Arkadenbau kostenlos erhält, führt die Geschichte des kleinen Hundes Wuschel entlang des Weges. An den 12 Stationen können die Kinder mit Hilfe des Büchleins jeweils ein Rätsel lösen. Durch angebrachte Stanzen kann bei jeder Antwort ein Buchstabe ins Büchlein aufgenommen werden, was am Ende zu einem Lösungswort führt. An der TouristInformation wartet dann ein kleines Geschenk auf die Kinder.

Wanderung mit Erlebnisfaktor

Entlang der Tour wurden in den letzten Wochen 12 Stationen installiert. An jeder dieser Informationsstelen erfahren Wandernde zum einen interessantes Hintergrundwissen zu den Standorten und zum anderen kann Wissenswertes zu jeder Tour nachgelesen werden. Für die zwei Audio-Touren sind zudem QR-Codes angebracht. Durch das Abscannen der Codes können Besucher die zu der jeweiligen Tour zugehörigen Audio-Dateien anhören. Die großen und kleinen Entdecker der Familientour können Informationen zu der Station direkt auf der Informationsstele nachlesen. Ergänzt werden einzelne Stationen durch künstlerisch ansprechende Erlebniselemente, die zum Mitmachen und Ausprobieren einladen. Unter anderem werden Wandernde an diesen Erlebnisstationen von einem Kompass am Wegesrand dazu animiert sich die Frage „Wie fühle ich mich gerade?“ zu stellen oder einen Blick auf die Himmelsscheibe zu werfen. Im Spiegelkabinett gilt es beispielsweise ganz andere Seiten von sich zu entdecken, während der Lebensweg die wichtigsten Begleiter Sisis vermittelt. Interessierte Wanderfreunde können auf diesem Weg viel über die Kaiserin Sisi, das historische Bad Kissingen, aber auch über sich selbst lernen und dadurch einen unvergesslichen Tag erleben.

Auf den Spuren der österreichischen Kaiserin „Sisi“ geht es vom Arkadensteg durch den wunderschönen Luitpoldpark entlang historischer Gebäude hinauf zum Aussichtsplateau des 284 Meter hohen Altenbergs. Die Kaiserin machte Ende des 19. Jahrhunderts bei ihren regelmäßigen Kuraufenthalten in Bad Kissingen täglich einen Spaziergang auf diesen Berg. Zu ihren Ehren wurde 1907 ein Denkmal errichtet. Wandernde werden nach einem kurzen Aufstieg mit einem wunderschönen Ausblick über Bad Kissingen und die bewaldeten Hügel des Umlands belohnt – so eignet sich der Aussichtspunkt ideal für eine kleine Pause zum Innehalten. Der Weg führt anschließend wieder hinunter in den Luitpoldpark und zum Ausgangspunkt am Kurgarten.

Sonderausstellung zu Sisis Leben im Museum Obere Saline

Für alle, die mehr über das Leben der Kaiserin Elisabeth „Sisi“ von Österreich erfahren möchten, lohnt sich ab 18. Oktober ein Besuch des Museums Obere Saline. Bis zum 28. April 2024 können Gäste sowie Einwohner die Ausstellung „Kaiserlich & inkognito – Sisi in Bad Kissingen“ in der Salinenkapelle des Museums besuchen. Dort zu sehen sind persönliche Gegenstände und bislang unveröffentlichte ärztliche Dokumente zum Gesundheitszustand und Tod der Kaiserin. Im 19. Jahrhundert verbrachte Sisi mehrere Kuraufenthalte in Bad Kissingen. Gemeinsam mit ihrem Mann Kaiser Franz Joseph traf sie dort einflussreiche Persönlichkeiten, unter anderem das russische Zarenpaar Alexander und Marija Alexandrowna und König Ludwig II. von Bayern. Ihre zahlreichen Reisen unternahm die Kaiserin dabei als „Gräfin von Hohenembs“, um inkognito zu bleiben und damit dem Hofprotokoll zu entgehen. Der Schönheitskult der Kaiserin oder auch das Bild der passionierten, wilden Reiterin prägen bis heute den „Mythos Sisi“. Gesundheitlich angeschlagen hatte Sisi, die zunehmend unter Erschöpfungszuständen litt, die Kur in Bad Kissingen allerdings sehr nötig. (BSZ)