Adventzauber am Wilden Kaiser

Alte Kirchplätze verwandeln sich in festliche Adventmärkte und lokales Kunsthandwerk, weihnachtliche Musik sowie der Duft von Glühwein und Punsch versetzen die Besucher in Weihnachtsstimmung: Die Vorweihnachtszeit in der Region Wilder Kaiser ist eine besonders stimmungsvolle Zeit, die zahlreiche unvergessliche Erlebnisse bietet.



Ein absolutes Muss ist Ellmi’s zauberhafter Bergadvent auf dem Hartkaiser in Ellmau, der an den Wochenenden vom 6. bis 21. Dezember 2024 stattfindet. Hoch oben auf 1555 Metern Seehöhe, rund um das Panoramarestaurant Bergkaiser, wartet eine zauberhafte Winterwelt. Bei einem gemütlichen Rundgang durch Ellmi's Zauberwelt können Gäste regionale Handwerkskünste am Standlmarkt entdecken und die vorweihnachtliche Stimmung genießen. Geöffnet ist der Bergadvent jeweils freitags und samstags von 16:30 bis 22:00 Uhr.



Der Weihnachtsmarkt in Going am 22. Dezember 2024 (von 14:00 bis 19:00 Uhr) lädt zu einem besinnlichen Bummel durch das verschneite Dorf ein. Hier kommen Besucher in den Genuss köstlicher Germkiachl und Brodakrapfen. Handwerker aus der Region präsentieren auch hier ihre liebevoll gefertigten Produkte.



In Scheffau begeistert der Adventmarkt am Kneippweg am 15. Dezember 2024 (von 13:00 bis 20:00 Uhr) mit seiner einzigartigen Lage im Wald. Glühwein und Punsch, regionale Schmankerl und selbstgemachte Besonderheiten von lokalen Ausstellern sowie stimmungsvolle Weihnachtsklänge und ein gemütliches Lagerfeuer machen diesen Markt so besonders. Ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Anklöpflern, Weisenbläsern und Aktivitäten für Kinder sorgt für zusätzliche Unterhaltung.



Beim Söller Krippenadvent am 8. Dezember 2024 (von 14:00 bis 20:00 Uhr) auf dem Dorfplatz wird die Weihnachtszeit in all ihrer Pracht gefeiert: Der ideale Ort, um mit Freunden und Bekannten Glühwein zu trinken, während Weihnachtslieder erklingen und herzhafte Suppen, Speisen und süße Kekse die Gäste kulinarisch verwöhnen. Die besinnliche Atmosphäre wird durch den Duft von Weihrauch und das geschäftige Treiben an den Verkaufsständen abgerundet.



Bevor jedoch die Genuss-Zeit am Wilden Kaiser beginnt, sorgt Anfang Dezember rund um den Nikolaustag noch einmal die Tradition der Krampus- und Perchtenläufe für Aufregung. Der altehrwürdige Brauch, bei dem maskierte Figuren ihr Unwesen treiben, sind ein fester Bestandteil der Adventszeit und ein beeindruckendes Erlebnis für Einheimische und Besucher. (BSZ)