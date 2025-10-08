Freizeit und Reise

Herbstliches Bad Aibling. (Foto: AIB-KUR GmbH & Co. KG)

08.10.2025

Aktiv durch die goldene Jahreszeit

Herbst: Wandern und Nordic Walking in und um Bad Aibling

Wenn sich die Blätter in leuchtenden Rot-, Gelb- und Orangetönen zeigen und die Luft klarer wird, ist es die ideale Zeit, die Wanderschuhe zu schnüren. Bad Aibling bietet im Herbst beste Bedingungen für Wander- und Nordic Walking Fans, die die Natur aktiv erleben möchten. Rund um die Kurstadt im Mangfalltal führen gut ausgeschilderte Wege durch Wälder, über sanfte Hügel und entlang klarer Flussläufe.

Wandern durch die herbstliche Landschaft

-de Route bereit – von gemütlichen Spaziergängen bis zu anspruchsvolleren Touren in die sanfte Voralpenlandschaft. Ein besonders stimmungsvolles Erlebnis bietet der Rundweg „Nebst der Glonn“. Auf etwa 6,5 Kilometern führt die Strecke entlang des Flusses Glonn durch Felder, Wiesen und Wälder. Diese Route eignet sich ideal für Genusswanderer und alle, die einen entspannten Spaziergang durch die herbstliche Landschaft genießen möchten. Wer es etwas sportlicher mag, findet auf der rund 16 Kilometer langen Route „Thanner Filze“ die perfekte Herausforderung. Diese Tour verläuft abwechslungsreich über Felder, Wiesen und Wälder und lädt unterwegs zu einem Besuch des Waldlehrpfads im Fuchsholz ein. Sanfte Anstiege und Abschnitte mit wunderschönen Aussichten machen die Wanderung zu einem Erlebnis für Körper und Geist.

Auch Nordic Walking erfreut sich rund um Bad Aibling großer Beliebtheit. Der sanfte Ausdauersport bietet ein ideales Ganzkörpertraining für jedes Alter: Er stärkt Herz-Kreislauf-System und Muskulatur, kurbelt den Stoffwechsel an, fördert die Fettverbrennung, schont die Gelenke und unterstützt das Immunsystem. Die Bewegung an der frischen Luft stärkt aber nicht nur Muskeln und Herz-Kreislauf-System, sondern wirkt auch stressreduzierend und belebend – ideal um einem „Herbstblues“ vorzubeugen. Zur Orientierung und Planung steht unter www.bad-aibling.de/wandern-nordic-walking der Nordic-Walking-Flyer mit sechs ausgewählten Touren zum kostenfreien Download zur Verfügung.

Nach einem aktiven Tag in der Natur lädt die Therme Bad Aibling zu wohltuender Entspannung ein. In den Thermalbecken, Saunen und Dampfbädern sowie bei Mooranwendungen kann man die müden Muskeln lockern und die Eindrücke des Tages Revue passieren lassen. Gerade an kühleren Herbstabenden sorgt das warme Wasser für wohltuende Erholung und rundet einen Tag voller Bewegung und Naturgenuss perfekt ab.

Der Herbst in Bad Aibling ist die ideale Zeit für alle, die Natur, Aktivität und Entspannung miteinander verbinden möchten. (BSZ)

