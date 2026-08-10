Aktivität, Naturerlebnis und Gastfreundschaft

Der Herbst in Tux-Finkenberg ist eine Zeit voller besonderer Momente. Wenn sich die Wälder in warme Gold-, Rot- und Orangetöne hüllen, die klare Bergluft für beeindruckende Fernblicke sorgt und die Sonne die Gipfel in ein sanftes Licht taucht, zeigt sich das Tuxertal von seiner schönsten Seite. Ob Genusswanderer, Familien, Sportbegeisterte oder Erholungssuchende – der Herbst bietet die perfekte Mischung aus Aktivität, Naturerlebnis und Tiroler Gastfreundschaft.

Wandern im Farbenmeer der Zillertaler Alpen

Mit über 350 Kilometern bestens markierten Wanderwegen lädt Tux-Finkenberg dazu ein, die beeindruckende Bergwelt in aller Ruhe zu entdecken. Von gemütlichen Almwanderungen bis hin zu anspruchsvollen Gipfeltouren findet jeder seine persönliche Lieblingsroute. Besonders im Herbst begeistern die klaren Sichtverhältnisse und die unvergleichliche Weite der Berglandschaft. Die angenehmen Temperaturen machen jede Tour zu einem echten Naturgenuss.

Kulinarische Auszeiten mit Aussicht

Nach einer ausgedehnten Wanderung warten zahlreiche Hütten und Gasthöfe mit regionalen Spezialitäten, hausgemachten Schmankerln und herzhaften Tiroler Köstlichkeiten. Viele Almen sind bis weit in den Oktober hinein geöffnet und verwöhnen ihre Gäste mit authentischer Gastfreundschaft und traumhaften Ausblicken auf die umliegende Bergwelt.

Wer die Höhenmeter lieber schwebend zurücklegt, nutzt die Sommerbahnen. Die Finkenberger Almbahnen sind bis 26. Oktober 2026 in Betrieb, die Eggalm Bahnen bis 11. Oktober 2026. Der Hintertuxer Gletscher bietet bereits im Herbst perfekte Bedingungen für Wintersport und steht für die längste Skisaison Österreichs.

(E-)Mountainbike-Abenteuer zwischen Tal und Gipfel

Auch für (E-)Mountainbike-Fans bietet der Herbst ideale Bedingungen. Mehr als 150 Kilometer abwechslungsreiche Bike-Strecken führen durch die beeindruckende Landschaft des Tuxertals. Besonders beliebt ist die Kombination aus (E-)Mountainbiken und Wandern – Bike & Hike verbindet sportliche Herausforderung mit einzigartigen Naturerlebnissen und eröffnet neue Perspektiven auf die Bergwelt.

Der Winter klopft bereits an

Während im Tal noch der Herbst regiert, läuft am Hintertuxer Gletscher bereits die längste Skisaison Österreichs. Perfekt präparierte Pisten und hervorragende Schneeverhältnisse machen den Gletscher schon im Herbst zu einem internationalen Treffpunkt für Wintersportbegeisterte. Snowboarder und Freeskier treffen sich Anfang Oktober beim traditionellen Hintertux Park Opening

(2. bis 4. Oktober 2026), das den Start in die neue Wintersaison einläutet. Mit dem Betterpark Hintertux auf 3250 Metern Seehöhe und Schneespaß das ganze Jahr über zählt der Gletscher zu den beliebtesten Sportdestinationen der Alpen.

Familienerlebnisse für kleine und große Entdecker

Tux-Finkenberg bietet Familien zahlreiche Möglichkeiten, gemeinsam aktiv zu sein. Der Gletscherflohpark auf 3250 Metern, die Almspielerei auf der Eggalm, Pepis Kinderland sowie die beliebten TUX-Welten sorgen für abwechslungsreiche Urlaubstage voller Abenteuer. Ein besonderes Highlight sind die Bergmurmelbahnen in den TUX-Welten. Hier rollen Holzmurmeln durch abwechslungsreich gestaltete Holzbahnen und laden Kinder wie Erwachsene zum spielerischen Entdecken ein. Gemeinsam mit der Gletscherfloh- und Kugelsafari entstehen unvergessliche Naturerlebnisse für die ganze Familie. Auch der moderne Spielplatz beim Freibad Finkenberg hat sich zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt. Mit vielseitigen Spielmöglichkeiten, großzügigen Bewegungsflächen und herrlichem Blick auf die umliegenden Berge bietet dieser ideale Voraussetzungen für einen entspannten Familientag.

Tradition hautnah erleben

Der Herbst ist in Tux-Finkenberg auch die Zeit gelebter Tiroler Traditionen. Am 12. September 2026 kehren die Schafe und Haflinger von der Berliner Hütte ins Tal zurück. Der festlich geschmückte Almabtrieb in Finkenberg zählt zu den eindrucksvollsten Brauchtumsveranstaltungen der Region und wird von Musik, regionalen Spezialitäten und geselligem Beisammensein begleitet. Nur wenige Wochen später steht Hintertux ganz im Zeichen des traditionellen Oktoberfestes (25. bis 26. September 2026). Höhepunkt ist der farbenprächtige Almabtrieb von der Bichlalm, bei dem die kunstvoll geschmückten Tiere durch den Ort ziehen. Ein Bauernmarkt mit regionalen Produkten, Tiroler Handwerkskunst und kulinarischen Spezialitäten sowie stimmungsvolle Musik sorgen für ein authentisches Herbstfest inmitten der Tuxer Bergwelt.

Herbstgenuss zwischen Natur, Bewegung und Tradition

Ob aussichtsreiche Wanderungen, sportliche (E-)Mountainbike-Touren, erste Schwünge am Gletscher oder traditionelle Herbstveranstaltungen – Tux-Finkenberg vereint im Herbst die schönsten Seiten der Tiroler Alpen. Die Kombination aus beeindruckender Natur, herzlicher Gastfreundschaft und abwechslungsreichen Erlebnissen macht die Region zur idealen Destination für einen aktiven und genussvollen Herbsturlaub. (BSZ)

www.tux.at