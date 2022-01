Der Westallgäuer Ferienort Scheidegg ist zuversichtlich, dass Urlaub möglich ist und will an den Veranstaltungen in der Natur festhalten. Die Scheidegger Käsewochen Mitte Februar bieten dieses Jahr mehr Outdoor- und weniger Indoorangebote, um auf Coronavorgaben flexibel reagieren zu können. Und die Käsmolle hat ihren Auftritt zur Fasnacht.



Tradition und Brauchtum spielen im Allgäu bis heute eine große Rolle. Dazu gehören in Scheidegg "glückliche" Kühe, die auf der Alm grasen und kleine Sennereien. Einblick in diese Traditionen geben die Scheidegger Käsewochen, die vom 14. bis 27. Februar 2022 mit einem etwas kleineren Programm als in den vergangenen Jahren stattfinden. Im Februar 2021 mussten sie coronabedingt komplett ausfallen. Eingeladen wird zu Themenwanderungen auf 600 bis 1000 Metern Höhe – Familien und kulturinteressierte Wanderer kommen dabei auf ihre Kosten.



Besuche bei Sennereien und Privatbrauereien oder Streifzüge zu Bauernhöfen, wo das Allgäuer Braunvieh in Augenhöhe der Kinder wartet – täglich stehen regionaltypische Erlebnisse im Fokus. Wie die Löcher in den Käse kommen vermittelt etwa eine Wanderung zur Dorfsennerei Böserscheidegg. Hier stellt der Käsermeister den Heumilchkäse noch heute nach dem überlieferten Verfahren her. Alles Käse oder was? ist eine Nachmittagswanderung, gespickt mit Allgäuer Anekdoten. Und ein gemütliches Käsefondue gehört zur abendlichen Fackelwanderung. Erwachsenen Genießern dürften der Besuch einer Schnapsbrennerei oder eine Verkostung des Zwickelbiers der Meckatzer Brauerei, die 1905 im Kaiserlichen Patentamt als erste Allgäuer Biermarke eingetragen wurde, zusagen. Kochbegeisterte wiederum können im Rahmen eines Kässpätzlekurses nach Originalrezept mit Spätzlehobel und Bergkäse ihr Know-how um die traditionelle Allgäuer Nudel erweitern.



Einige der Veranstaltungen sind kostenpflichtig. Anmelden sollte man sich immer zwei Tage vorher bei Scheidegg-Tourismus.



Fasnacht mit der Käsmolle



Wer Lust auf Fasnacht hat, kann in Scheidegg mitfeiern. Dann trifft man sinnbildlich fürs Westallgäu auch auf die Käsmolle, eine Kuh mit einem Käselaib, oder auf den Schindelbuz als Spiegelbild für die typischen Schindeln an den Häusern. Mit zahlreichen Masken- und Hasträgern findet der traditionelle Fasnachtsumzug in schwäbisch-alemannischer Manier am Sonntag, 20. Februar, statt. Vier Tage später folgt der "Gumpige Donnerstag" mit dem abendlichen Sturm der Narren aufs Rathaus, das danach zum Wirtshaus wird. Dann nämlich treffen sich Einheimische wie Gäste bei Musik und Glühwein. (BSZ)