Alpen Plus Gebiete sind in die Saison gestartet

Am letzten Wochenende gingen in den Alpen Plus Gebieten die ersten Anlagen für die Skisaison 2023/2024 in Betrieb. Vorerst geht nur ein Teil der Anlagen in Betrieb und auch nur für das Wochenende. So läuft am Spitzingsee der Kurven-, Osthang- und Nordhanglift, am Sudelfeld der Waldkopf-6er-Sessel mit Familienabfahrt sowie der Wedel- und Hotellift. Die Skilifte bleiben unter der Woche nochmal geschlossen, um dann ab dem 2. Adventwochenende durchgehend zu öffnen. Die Kabinenbahnen am Brauneck und Wallberg sind planmäßig seit 2. Dezember wieder täglich in Betrieb.

„Wir müssen die kalten Temperaturen und die laufende Woche noch zum Beschneien nutzen, wenn wir für die kommenden Wochen und insbesondere für die Weihnachtsferien gerüstet sein wollen", erklärt Egid Stadler, Geschäftsführer der Bergbahnen Sudelfeld. „Trotzdem wissen wir, dass unsere Gäste bei der aktuellen Schneelage schon ungeduldig auf den Start warten und daher wollen wir zumindest fürs Wochenende schon ein Angebot schaffen“, ergänzt Antonia Asenstorfer von den Alpenbahnen Spitzingsee. „Die Vorfreude auf den Winter ist nicht nur bei uns groß, sondern auch bei unseren Stammgästen, wie der sehr gute Vorverkauf von Saisonskipässen gezeigt hat“.

Ab Aufnahme des Betriebes gibt es den tagesaktuellen Anlagenbericht und die jeweiligen Schneehöhen für alle Gebiete zusammengefasst auf www.alpenplus.com. (BSZ)