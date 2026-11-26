Im Herzen der Salzburger Bergwelt zählt Leogang zu den beliebtesten Ferienregionen Österreichs. Die Gemeinde liegt im Pinzgau zwischen den Leoganger Steinbergen, deren höchster Gipfel das Birnhorn (2634 Meter) im Norden ist, und den Kitzbüheler Alpen im Süden. Als typisches Karstgebirge sind die Leoganger Steinberge von zahlreichen Höhlen durchzogen. Die bekannteste davon ist der über 50 Kilometer lange, direkt an der Bundesstraße zwischen Lofer und Saalfelden liegende Lamprechtsofen. Von Leogang aus sind die Orte Zell am See, Kaprun und Kitzbühel sowie der Großglockner in nur 30 Autominuten erreichbar.

In Leogang gibt es natürlich eine Vielzahl an Übernachtungsmöglichkeiten. Eine davon ist das mama thresl (www.mama-thresl.com). Das Hotel befindet sich vis-à-vis der Asitz-Talstation und liegt damit super für den direkten Einstieg in den Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn im Winter sowie im Sommer in den angrenzenden Bikepark. Durch seine zentrale Lage ist das Haus ganzjährig gut erreichbar und bietet sich für Ausflüge in der Region bestens als Basislager an.

Komplett neue

oberste Ebene

Hinter dem am 29. November 2014 als Lifestyle-Designhotel eröffneten mama thresl stehen Renate und Hubert „Huwi“ Oberlader, die seit 2009 auch das Priesteregg Premium ECO Resort betreiben. Bewusst hat man, so Hoteldirektor Florian „Flo“ Köhler, auf eine Klassifizierung verzichtet. Es gibt auch keine Halbpension, sondern das Haus ist nur mit Frühstück buchbar. Ziel war es, weg von einem Wellness- oder Familienhotel zu kommen. Vielmehr wollte man ein Stadthotel in ländlicher Umgebung werden. „Das war ein großes Risiko, das aber aufgegangen ist“, betont der äußerst kommunikative Flo, der sich eher als Wirt bezeichnet, weniger als Hoteldirektor. Seit seiner Eröffnung steht das mama thresl daher für eine unkonventionelle Verbindung aus urbanem Lifestyle und alpiner Gemütlichkeit unter dem Motto: „Urban soul meets the alps.“

Namensgeber für das Hotel war Renate Oberladers Mutter Thresl, die die Region nie verlassen und elf Kinder zur Welt gebracht hat. Die Berge waren der mittlerweile verstorbenen Namensgeberin Heimat und Leben. Diese tiefe Bindung möchte das mama thresl auch an seine Gäste weitergeben.

Ab August 2027 laden Gastgeberfamilie Oberlader und „Wirt“ Florian Köhler dazu ein, das Lifestyle-Hotel noch intensiver zu erfahren. Möglich macht dies ein umfassender Umbau von Ende März bis Juli 2027, der mit einem individuellen Konzept einhergeht. Kern der Umgestaltung ist laut Huwi eine komplett neue oberste Ebene. Auf rund 500 Quadratmetern entstehen dort der Swim Club mit Pool, Bar, Lounges und offener Küche sowie das Bathhouse, in dem sich alles um Wärme, Rituale und Saunakultur dreht. Darüber wächst die Dachterrasse auf die doppelte Fläche.

Alle 51 Zimmer erhalten ein helles und luftiges Design und werden erstmals mit einer Klimaanlage ausgestattet. Bei allem Neuen soll vieles Vertraute, Beliebte bleiben. Aber, so Hubert Oberlader, „wer bewahren will, muss auch bereit sein, weiterzugehen“. Insbesondere geht es ihm um die Gäste, von denen viele seit 2014 das mama thresl begleiten. „Ihnen geben wir jetzt noch mehr Raum“, sagt Huwi.

Das neue Konzept führt die Geschichte des Hauses weiter. Das mama thresl bleibt persönlich und lebendig, geprägt von den Menschen, die hier zusammenkommen. Holz, Natur und Design gehören ebenso dazu wie Musik, regionale Küche und die Island Bar. Neu ist, dass Gästen auch zwischen Frühstück und Abendessen jeden Grund haben zu verweilen. Mit dem Leitsatz „Alpine Ease. Urban Soul.“ greifen die Gastgeber auf, wofür das Haus schon immer stand, und denken es weiter: Stadt und Berge treffen nicht mehr nur aufeinander, sie gehen im mama thresl eine perfekt harmonische Verbindung ein. Dabei rückt die alpine Verwurzelung in den Vordergrund, das Urbane setzt Akzente. Mitgewachsen sind nämlich auch die Gäste, so Hubert Oberlader.

Der neue Swim Club ist ab August nächsten Jahres dann Treffpunkt für den ganzen Tag. Rund um den Pool verteilen sich gemütliche Lounge-Bereiche, umgeben von einer üppigen Pflanzenwelt. An der Bar werden Drinks zelebriert, Chill-out-Musik läuft im Hintergrund. Aus der offen gestalteten Küche kommen tagsüber leichte Snacks; die Abendkarte hält feine Gerichte bereit. Der Swim Club eignet sich ideal für entspannte Nachmittage, ganz gleich, welches Wetter draußen herrscht. Flexibel und lichtdurchflutet lässt sich ein Bereich mit Blick auf den Asitz abtrennen und dient dann als inspirativer Raum für Yoga, Meditation, Workshops oder Treffen in privater Runde.

Gleichrangig neben dem Swim Club steht das Bathhouse. Es knüpft an eine alte Tradition an, die von den römischen Thermen bis zu heutigen Saunaclubs in Helsinki oder Kopenhagen reicht: Baden als gemeinschaftliches Vergnügen.

500 Quadratmeter

große Dachterrasse

Im Mittelpunkt steht eine auf 50 Quadratmeter vergrößerte Panoramasauna für Aufgüsse und Rituale. Dazu kommen ein eigener Bereich für Peelings und Waschungen sowie zwei Behandlungsräume für Massagen und Gesichtsbehandlungen. Alle Bräuche verstehen sich als Einladung, keine als Pflicht. Huwi will im mama thresl keine klassische Wellness anbieten, sondern setzt vielmehr auf Geselligkeit, „damit den Gast etwas erwartet, was es so nicht gibt“. Er kann sich auch Gruppenkosmetik unter Anleitung oder Saunarituale in der Gruppe vorstellen.

Die allseits beliebte Dachterrasse bietet künftig auf imposanten 500 Quadratmetern Sonnenliegen und freie Flächen für Yoga und sportliche Aktivitäten an der frischen Luft. Wenn die Sonne hinter den Bergen verschwindet, lässt sich der Tag hier mit einem Drink ausklingen.

In den bestehenden Bereichen setzt Familie Oberlader auf viele kleine Details statt großer Veränderung, auf Pflanzen und Licht, hochwertige Stoffe und von der Natur inspirierte Farben. Die Möbel in den Zimmern bekommen neue Plätze und das Holz vor den Fenstern weicht, so wirken die Räume heller und großzügiger.

Herzstück des Hotels bleiben die Island Bar und der offene Restaurantbereich mit regional geprägter Küche und lässiger Atmosphäre. Man darf gespannt sein, wie das neue Konzept des mama thresl bei den Gästen ankommt.

Zur Gastgeberwelt der Familie Oberlader gehören außerdem das bereits erwähnte Priesteregg, Huwi’s Alm sowie die 2015 eröffnete Hendl Fischerei, ein Mountain Club an der Bergstation der Asitzbahn.

Die Hendl Fischerei, quasi ein begehbares Holzkunstwerk, definiert die Begriffe Skihütte und Après-Ski komplett neu. Stylisches Design, verschiedene Locations wie die neue Alpin Orangerie und ein hochwertiges Speisen- und Getränkeangebot – von Austern und Kaviar über Sushi bis zu Huwis Grillhendl und hausgemachtem Softeis – zeichnen die Location aus.

Auf einem Hochplateau auf 1100 Metern befindet sich das Priesteregg Premium ECO Resort. Seit der Bauernbefreiung 1782 gehören der Erbhof und die Ländereien im „Eck der Priester“ zum Besitz von Familie Oberlader, die diese seit mehr als 200 Jahren bewirtschaften. Das Priesteregg besteht heute aus insgesamt 18 luxuriösen Häusern, die Platz für zwei bis zehn Personen bieten.

Alle Chalets, Villen und Seevillen wurden mit natürlichen Materialien wie Stein sowie Altholz errichtet und strahlen Authentizität aus. Hochwertige Ausstattungselemente und natürliche Stoffe wie Leinen, Filz und Leder schaffen eine behagliche Wohnatmosphäre. Zur Ausstattung zählen Wohnraum mit Kamin, Küche, zwei Schlafzimmer, eine finnische Sauna, ein Hot Tub und eine kleine Frühstücksterrasse sowie eine blickgeschützte Terrasse mit Almschaukel und Sonnenliegen zum Entspannen. Auch im Inneren bieten die Unterkünfte modernsten Komfort.

Nachhaltiges Energiekonzept

Unter dem Namen Priester-egg Premium ECO Resort vereint sich Chalet-Urlaub mit nachhaltigem Energiekonzept, ressourcenschonendem Umgang mit der Natur und Unterstützung regionaler Produzenten. Durch eine ineinandergreifende Steuerung werden erneuerbare Energiequellen wie Geothermie, Luftwärmepumpen, Abwasserwärmepumpen, Eisspeicher, Photovoltaik, Bioflüssiggas, Biomasse für den Betrieb der Anlage kombiniert und eingesetzt. Dadurch reduziert das Bergdorf jährlich seinen CO2-Ausstoß um 950 Tonnen. In Mitteleuropa gibt es keine vergleichbare Anlage, die eine derartige Vielzahl von regenerativen Energieressourcen zusammenführt. (Friedrich H. Hettler)