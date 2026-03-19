Alpiner Klassiker für Ski-in/Ski-out

Die Sonne lacht vom wolkenlosen, azurblauen Himmel über St. Christoph am Arlberg. Die Pisten sind bestens präpariert, die Schneelage hervorragend. Einem tollen Skitag steht damit nichts mehr im Weg. Der Arlberg ist eine Ikone des Wintersports und eine beliebte Urlaubsdestination für Skibegeisterte aus aller Welt.

St. Christoph ist ein kleiner Wintersportort. Die Ortschaft liegt direkt unterhalb des Arlbergpasses an der Grenze zu Vorarlberg, zwischen Vallugagruppe der Lechtaler Alpen und Kaltenberggruppe des Verwallgebirges. Das Dorf auf 1765 Meter Höhe gelegen, umfasst etwa 25 Gebäude und gehört zur Ortschaft St. Anton am Arlberg.

St. Christoph stellt sich heute als reiner Tourismusort im Zentrum der Arlbergregion und des Skigebiets Ski Arlberg dar und gehört mit zur Tiroler Ferienregion St. Anton am Arlberg und zur mit Vorarlberg grenzübergreifenden Wintersportkooperation Ski Arlberg. Der Ort präsentiert sich ruhiger als die großen Ski-Hotspots der Umgebung – und dennoch ist man hier mitten im Geschehen. St. Christoph hat sich das Gefühl eines authentischen Bergdorfs bewahrt: ruhig, klar und geprägt von alpinem Charme.

Die meisten der rund 25 Gebäude in St. Christoph sind Hotels beziehungsweise Übernachtungsmöglichkeiten. Eines dieser Hotels ist das Viersternehotel Maiensee (www.maiensee.com) der Familie Traxl. Das Haus empfängt seine Gäste mit einem Zusammenspiel aus alpiner Tradition und modernem Stil. Ein großer Pluspunkt des Maiensee ist seine direkte Lage am 4er-Sessellift St. Christoph und der Piste mit der Nummer 64. Dieses Plus wird jedoch dadurch etwas getrübt, dass der Skikeller des Hotels nicht gerade optimal verortet ist – auf der abgekehrten Seite des Liftes. Denn um zum Sessellift zu kommen, muss der Gast erst einmal eine schmale, steile Treppe samt Skischuhen und Skier bezwingen und dann das Hotel zu Fuß noch halb umrunden – Ski-in/Ski-out in etwas eingeschränkter Form. Trotz dieses kleinen Mankos, so nahe an der Piste hat man vermutlich eher selten gewohnt.

Hervorragende Kulinarik

Umgeben von klarer Bergluft und einem grandiosen Bergpanorama steht das Haus für eine naturnahe und zugleich zeitgemäße Art der Erholung. Seine privilegierte Lage direkt am Arlberg macht das Maiensee, wie bereits erwähnt, zum idealen Ausgangspunkt für Wintersportler, die maximale Zeit auf der Piste genießen möchten. Hochwertige Kulinarik, ein geschmackvoll gestalteter Wellnessbereich und die unmittelbare Nähe zur beeindruckenden Winterlandschaft schaffen einen Rückzugsort, an dem sich sportliche Aktivität, Genuss und wohltuende Entspannung auf harmonische Weise verbinden. Hier verschmelzen alpines Lebensgefühl, Ruhe und Genuss zu einem unvergesslichen Bergurlaub.

Der Sessellift unmittelbar vor der Haustür bringt Wintersportler in wenigen Augenblicken mitten ins Geschehen. Hier stehen 88 hochmoderne Lifte, 305 Kilometer Skiabfahrten und 200 Kilometer Tiefschneeabfahrten für grenzenloses Skivergnügen zur Verfügung, wobei sowohl Anfänger als auch erfahrene Wintersportler auf ihre Kosten kommen. Kein Wunder, dass das Skigebiet Arlberg 2017 vom größten Wintersportportal Deutschlands skigebiete-test.de als weltbestes Skigebiet ausgezeichnet wurde. Darüber hinaus ist die Skidestination auch als „Wiege des alpinen Skisports“ bekannt.

Der Arlberg zählt nicht nur zu den beliebtesten, sondern auch zu den größten Skigebieten der Welt. Seit dem Winter 2016/17 verbindet die Flexenbahn 305 zusammenhängende Skikilometer miteinander und schafft zusammen mit den Trittkopfbahnen Österreichs größte Skiregion und die fünftgrößte Skiregion der Welt. So gelangt man schnell, bequem und ohne die Ski oder das Snowboard abzuschnallen von St. Christoph nach Lech, Oberlech, Zürs, Stuben, Warth und St. Anton.

Langläufer finden rund um St. Christoph und St. Anton ein etwa 40 Kilometer langes, schneesicheres Loipennetz. Die zu den höchstgelegenen Loipen Österreichs zählenden Strecken sind bestens präpariert und sowohl für klassischen Stil als auch für Skating geeignet. Für winterlichen Familienspaß sorgt auch das Rodeln direkt vor der Haustür des Maiensees. Schlitten können im Hotel kostenlos ausgeliehen werden. Darüber hinaus kann man auch eine Schneeschuhwanderung durch die verschneite Winterlandschaft unternehmen oder Eisstockschießen.

Auch nach dem Skitag bleibt die Erholung garantiert. Die ruhigere Atmosphäre von St. Christoph sorgt für entspannte Momente, während sich lebhafte Après-Ski-Spots und Ausgehmöglichkeiten in der Region dennoch schnell und unkompliziert erreichen lassen.

Neben der Lage direkt an der Skipiste besticht das Maiensee durch seine hochwertige und hervorragende Kulinarik. Diese spielt eine zentrale Rolle und begleitet Gäste durch den gesamten Wintertag: vom reichhaltigen Frühstück über die entspannte Jause am Nachmittag bis hin zum stilvollen Abendmenü. Die Küche legt besonderen Wert auf erstklassige, regionale Produkte und verbindet alpine Tradition mit zeitgemäßer Genusskultur.

Für ungezwungene Momente oder das Après-Ski-Getränk bietet die moderne 1901 Lounge & Bar den idealen Rahmen. Neu ist die hauseigene Maiensee Burger Bar direkt am Ende der Piste 64.

Nach einem aktiven Tag auf der Piste lädt der Wellnessbereich des Hotels dazu ein, zur Ruhe zu kommen und neue Energie zu schöpfen: Bio-Zirben-Soft-Sauna, Infrarotkabine, Kristall-Dampfbad, Jacuzzi und ein Ruheraum schaffen ein Ambiente, in dem Ruhe und wohltuende Entspannung harmonisch zusammenfinden – ideal, um Körper und Geist wieder in Einklang zu bringen. Im Spa-Bereich kann man sich darüber hinaus mit wohltuenden Behandlungen und Massagen verwöhnen lassen. Und wer sich nach einem Tag auf den Brettern noch weiter auspowern möchte, hat im kleinen Fitnessraum die Möglichkeit dazu.

Die Zimmer und Suiten sind wohnliche Oasen mit zeitgemäßem Komfort und zum Teil herrlichem Blick auf die umliegende alpine Berglandschaft. Hier kann der Gast nach einem traumhaften Tag auf der Skipiste seine Privatsphäre genießen. Die Einrichtung aus Holz schafft darüber hinaus ein behagliches Wohnambiente.

Was dem deutschsprachigen Gast im Maiensee ebenfalls besonders auffallen wird, die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sprechen leider kaum beziehungsweise gar nicht Deutsch und das in einer deutschsprachigen Ferienregion.

Das Hotel Maiensee beeindruckt den Gast mit seiner Lage und der hervorragenden Kulinarik. (Friedrich H. Hettler)

