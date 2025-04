Am Vormittag auf die Skipiste und nachmittags aufs Bike

Der Winter biegt langsam auf die Zielgerade ein und der Frühling hat mit viel Sonnenschein und angenehmen Temperaturen bereits seine ersten Duftmarken gesetzt. Für sportliche Urlauber in der österreichischen Urlaubsregion Schladming-Dachstein heißt es daher schon bald: “Vormittags auf die Skipiste und am Nachmittag aufs Bike”. Viele Skiberge sind noch bis Ostern in Betrieb, und für Biker öffnet der “Singletrack Haus-Aich” bereits am 11. April mit einem attraktiven Angebot: Bis zum 28. Mai ist die Nutzung kostenlos. Für Inhaber der Schladming-Dachstein Sommercard ist der Trailpark sogar bis in den Herbst frei zu benützen.



Die sonnige Lage ermöglicht einen frühen Start und einen Betrieb bis Anfang November. Der Singletrack Haus-Aich ist ideal für Einsteiger und Familien. Für Kinder gibt es ein brandneues Highlight: Im Rahmen der neuen Rätselrallye „Bikeland-Heroes“ können entlang der drei abwechslungsreichen Loops gemeinsam mit Figuren wie Madame Flow, Jumper und Dr. Drop knifflige Rätsel gelöst werden. Die Rallye wurde so konzipiert, dass sie sowohl für Kinder als auch für Erwachsene in allen Schwierigkeitsgraden ein unterhaltsames Erlebnis bietet.



Andreas Keinprecht, Vorsitzender im Tourismusverband Schladming-Dachstein, betont: “Wir verstehen uns in der Region als Ganzjahresdestination mit Angeboten für alle vier Jahreszeiten. In diesem Sinne ist es für unsere Gäste natürlich eine perfekte Symbiose, wenn sie im Frühjahr noch ausgezeichnete Schneeverhältnisse auf den Skipisten vorfinden und sich alternativ oder zusätzlich auf das Bike schwingen und einen wunderschönen Trailpark wie den Singletrack Haus-Aich genießen können.”



Auch für Radfahrer ohne Mountainbike-Erfahrung geeignet



Der fünf Kilometer lange Singletrack wurde erst vor zwei Jahren eröffnet. Das Trailcenter ist einzigartig im deutschsprachigen Raum und zeichnet sich durch eine besonders umweltfreundliche, nachhaltige und robuste Bauweise aus. Die schmalen Radwege sind auch für Radfahrer ohne Mountainbike-Erfahrung geeignet. Die Strecke ist besonders für Familien mit Kindern interessant, da auf den fünf Kilometern nur 40 Höhenmeter zu bewältigen sind. Der Track eignet sich damit auch perfekt zum “Einfahren”.



Übrigens: Der Singletrack Haus-Aich ist täglich geöffnet, für Inhaber der Schladming-Dachstein Sommercard ist der Trailpark bis in den Herbst frei zu benützen. In der Bikeworld Bründl stehen Bikes und die nötige Schutzausrüstung zum Verleih zur Verfügung. (BSZ)